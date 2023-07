Luca Porro pronto all'esordio in Superlega con Padova

PADOVA - Il volley è di famiglia in casa Porro. Di tre fratelli Paolo si è affermato ormai da qualche anno con la maglia di Milano in Superlega, il giovane Simone (16 anni) gioca a Treviso. In mezzo Luca , diciannove anni, che dopo tre anni alla Tinet fra A3 e A2 è pronto al grande salto nella massima divisione, dove coach Cuttini lo ha voluto nel roster del prossimo anno. Luca è pronto a confermare tutto il suo talento che, nonostante la giovane età, gli ha già permesso in maglia azzurra di conquistare un Campionato Europeo U18 (2020), uno U20 (2022) e, a livello di club, una promozione dalla A3 alla A2 (2022).

LE PAROLE DI LUCA PORRO-

« Affascinato dal progetto, a Padova posso crescere tanto. Sarà un anno molto emozionante per me. Potermi misurare con la SuperLega è un sogno. Ho parlato con il coach, mi ha spiegato diverse cose in modo molto chiaro. Ho avuto un’impressione ottima, so che è un grande allenatore e che è molto capace anche nel far crescere i giovani .Tre categorie in tre anni? Sono contento della crescita, ma ho solo 19 anni, come giocatore devo ancora migliorare tanto. Ed è proprio quello che mi piacerebbe fare a Padova: giocare e migliorare. Punti di forza? Penso di essere a buon punto con la ricezione, mentre a muro devo fare qualcosa in più.Il fatto di essere tutti e tre entrati nel mondo azzurro ci unisce molto, poi ovviamente non siamo tutti allo stesso livello vista l’età. Tra noi c’è un clima bellissimo, ci stimoliamo e supportiamo sempre l’uno con l’altro ».