Daniele Mazzone firma per Cisterna

CISTERNA DI LATINA (LATINA) - Si aggiunge un altro tassello al roster del Cisterna Volley , la squadra che domani alle 16:00 verrà presentata presso il Comune di Cisterna in una conferenza che svelerà anche il logo del Club e altre interessanti curiosità. Daniele Mazzone, centrale alto 208 centimetri classe 1992, è un nuovo giocatore del Cisterna Volley e sarà a disposizione di coach Guillermo Falasca per l’inizio della preparazione fisica. L’operazione per il passaggio di Mazzone alla squadra di Cisterna è stata conclusa al Volleymercato in corso di svolgimento a Bologna e rappresenta un altro rinforzo importante per il Club pontino.

«Sono felice di venire a giocare a Cisterna, in un territorio dove si respira molta pallavolo e ho seguito sempre con attenzione e piacere il pubblico di Cisterna che negli anni ha sempre dimostrato tanta passione e noi dovremo essere in grado di accenderlo con una squadra completamente nuova - spiega Mazzone - Conosco molto bene la regione Lazio, ho giocato tre anni al Club Italia e una stagione a Sora e ci torno sempre molto volentieri. Tanti anni fa ho giocato anche con Saitta ma in molti non hanno mai giocato insieme quindi dovremo essere bravi a scoprirci: spesso può essere complicato trovare velocemente un’amalgama con una squadra completamente nuova e, se saremo bravi a fare questo in maniera veloce, riusciremo sicuramente a coinvolgere i tifosi e a loro chiedo di darci fiducia per poter fare qualcosa di importante insieme, sarà una bella sfida da affrontare insieme».

Mazzone, che nell’ultima stagione ha giocato a Siena in Superlega, in passato ha vestito anche le maglie di Trento (dal 2015 al 2017) e poi Modena (dal 2017 al 2022). In passato il centrale originario di Chieri, cittadina medievale di circa 40 mila abitanti a pochi chilometri da Torino, aveva giocato anche con Città di Castello, Molfetta, Sora, Club Italia e Cuneo.

Con la Nazionale italiana ha vinto la medaglia d’argento al Campionato europeo del 2013 e nello stesso anno anche il bronzo in World League a Mar del Plata, oltre alla medaglia d’argento in Giappone alla Grand Champions nel 2017 e il primo posto ai Giochi del Mediterraneo, con il Club Mazzone ha vinto la Supercoppa Italiana con Modena nel 2018.