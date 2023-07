Padova riporta a casa Fusaro

PADOVA - Francesco Fusaro è di nuovo un centrale di Padova, Dopo due stagioni in bianconero, dal 2019 al 2021, il ventiquattrenne ha giocato a Motta di Livenza, Ravenna e lo scorso anno a Milano. Per lui, quest'anno, inizierà un nuovo in bianconero. «Tornare a Padova mi evoca ricordi positivi - le prime parole del centrale -. Non vedo l’ora di dare una mano alla squadra. Di sicuro mi sento un giocatore diverso rispetto alla mia prima avventura qui. Ho tanto entusiasmo e lavorerò sodo per farmi trovare pronto. Alcuni dei ragazzi li conosco già, come Zoppellari, Crosato e Guzzo e mi fa molto piacere ritrovarli. Le esperienze che ho fatto negli ultimi due anni mi hanno fatto crescere come giocatore e maturare come persona. Ho ottimi ricordi dell’ambiente e della società, il mio obiettivo sarà quello di dare una mano alla squadra e guadagnare minuti in campo. So che i tifosi a Padova sono speciali, quando si gioca in casa l’atmosfera è molto calda e in campo è un fattore che fa la differenza».