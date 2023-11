La 4a giornata parte con Trento-Piacenza

ROMA- In Superlega va in scena la quarta giornata di andata. Un turno sicuramente di grande fascino che offre delle partite di altissimo livello ad iniziare dall'anticipo del sabato che alle 20.30, alla BLM Arena, metterà a confronto i Campioni d'Italia di Trento e i detentori della Coppa Italia di Piacenza. Domenica una scorpacciata di incontri tutti da seguire. Si inizia alle 16.00 in Veneto con Padova opposta a Cisterna e si prosegue alle 17.00 con il confronto tra Monza e Taranto. Alle 18.00 Perugia ospita Modena con diretta Rai Sport, mentre Milano riceve la visita di Civitanova . Il turno si chiude alle 20.00 con il faccia a faccia tra Catania e Verona.

ITAS TRENTINO - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

Diretta Rai Sport, sabato alle 20.30, tra le due “scontente” della Del Monte® Supercoppa 2023, uscite di scena nelle rispettive Semifinali al Biella Forum, ma ancora imbattute in campionato. Reduce dalla sua millesima partita della storia, coronata da un successo netto su un campo difficile come quello di Verona nel derby dell’Adige, l’Itas Trentino ha 7 punti in classifica grazie al primo successo pieno stagionale dopo i due con il fiatone nei primi turni contro le outsider Cisterna e Taranto. La Gas Sales Bluenergy Piacenza si presenta in Trentino per l’anticipo da capolista a punteggio pieno. Gli emiliani hanno liquidato Padova, Milano e Catania senza cedere nemmeno un set nelle prime tre giornate. Nei precedenti, però, sono avanti i gialloblù (13-6). Uno per parte gli ex, Gabriele Nelli (12 attacchi vincenti ai 1000 in carriera) e Ricardo Lucarelli. Marko Podrascanin cerca il punto n. 3000 nelle stagioni regolari.



PRECEDENTI: 19 (6 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 13 successi Itas Trentino)



EX: Gabriele Nelli a Piacenza nel 2019/20; Ricardo Lucarelli Santos De Souza a Trento nel 2020/21

A CACCIA DI RECORD:



In carriera Regular Season: Marko Podrascanin - 1 punti ai 3000 (Itas Trentino); Kamil Rychlicki - 2 battute vincenti ai 100 (Itas Trentino); Alessandro Michieletto - 3 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Yuri Romanò - 3 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Oreste Cavuto - 4 punti ai 1000 (Itas Trentino).

In carriera tutte le competizioni: Oreste Cavuto - 1 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Gabriele Nelli - 12 attacchi vincenti ai 1000, 4 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Fabrizio Gironi - 15 attacchi vincenti ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yuri Romanò - 16 attacchi vincenti ai 2100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Alessandro Michieletto - 16 punti ai 1600, 4 attacchi vincenti ai 1300 (Itas Trentino); Kamil Rychlicki - 18 attacchi vincenti ai 1800 (Itas Trentino); Fabio Ricci - 19 punti ai 1100, 2 muri vincenti ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Roamy Alonso - 2 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Giulio Magalini - 22 punti ai 500 (Itas Trentino); Daniele Lavia - 4 punti ai 2100, 27 attacchi vincenti ai 1800 (Itas Trentino); Francesco Recine - 8 attacchi vincenti ai 1400 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Jan Kozamernik (Itas Trentino)- « Sarà una partita molto importante e difficile; sono contento che la potremo giocare in casa perché sicuramente i nostri tifosi riusciranno a garantirci ancora più carica ed energia. Credo che, al di là del valore dell’avversario, che è noto da tempo, dovremo essere bravi a concentrarci sulla qualità del nostro gioco che può crescere ancora ».

Francesco Recine (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Con Trento sarà una delle partite più difficili dell’anno che affronteremo dopo tre vittorie in campionato. Stiamo piano piano recuperando fisicamente un po' tutti i giocatori dopo un’estate dura, stiamo lavorando bene in palestra e ovviamente le vittorie aiutano. La sconfitta in Supercoppa ci ha motivato molto e siamo tornati in campo ancora più vogliosi di fare bene sia in allenamento che partita. Sabato a Trento sarà una partita difficile anche a livello fisico, certamente non ci aspettiamo una gara che duri poco e finisca in un’ora di gioco, ci sarà da stare in campo per tanto tempo e dopo quella partita inizierà il periodo in cui giocheremo ogni tre giorni, diventerà sempre più difficile a livello fisico, la panchina è lunga e avremo tutti l’occasione per giocare e metterci in mostra».



PALLAVOLO PADOVA - CISTERNA VOLLEY-

Match inedito dai contenuti interessanti, domenica alle 16.00, sul taraflex della Kioene Arena, tra due squadre che nel 3° turno di SuperLega hanno centrato la prima vittoria stagionale. I giganti della Pallavolo Padova, caduti nettamente in trasferta e in casa nei primi due turni, si sono imposto in rimonta domenica a Taranto grazie al colpo di coda nei vantaggi del tie break con una prestazione maiuscola a muro (13 i vincenti). La situazione di classifica è più florida per Cisterna Volley, che dopo la sconfitta di misura con Trento, tradotta con 1 punto utile, si è arenata a Catania, per poi rialzarsi sul proprio campo infliggendo un severo 3-0 a una rivale di alto rango come Milano grazie ai punti del bomber Theo Faure. L’unico ex è Davide Saitta, regista della nuova Cisterna Volley, lo scorso anno in forza ai patavini. Luca Porro è a 3 attacchi vincenti dai 500 in Regular Season.



PRECEDENTI: Nessuno



EX: Davide Saitta a Padova nel 2022/23

A CACCIA DI RECORD:



In carriera Regular Season: Luca Porro - 3 attacchi vincenti ai 500 (Pallavolo Padova); Davide Saitta - 3 battute vincenti ai 100 (Cisterna Volley).

In carriera tutte le competizioni: Andrea Truocchio - 14 attacchi vincenti ai 400 (Pallavolo Padova); Federico Crosato - 16 punti ai 200 (Pallavolo Padova); Francesco Fusaro - 20 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Marco Falaschi - 3 punti ai 600 (Pallavolo Padova); Davide Saitta - 4 muri vincenti ai 300 (Cisterna Volley); Andrea Rossi - 5 battute vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Davide Gardini - 5 muri vincenti ai 100 (Pallavolo Padova); Daniele Mazzone - 5 punti ai 2300 (Cisterna Volley); Mathijs Desmet - 9 attacchi vincenti ai 200 (Pallavolo Padova).

Marco Falaschi (Pallavolo Padova)- « Domenica ci sarà per noi il secondo match in casa e sarà con Cisterna, una squadra che al momento sta giocando bene e che ha ottenuto una vittoria importante contro Milano. Sarà una sfida difficile e complessa, in quanto entrambi arriveremo all’incontro carichi e con la voglia di conseguire un buon risultato, per dare continuità all’esito dell’ultima partita. Da parte nostra dobbiamo proseguire il nostro percorso di crescita, che auspico sia un crescendo continuo e costante. Questo richiederà tempo e pazienza, ma le basi ci sono ».



Aleksandar Nedeljkovic (Cisterna Volley)- « Mi aspetto una partita molto combattuta con Padova visto che anche loro arrivano da una vittoria e sicuramente vorranno provare a dare continuità. Noi abbiamo centrato un risultato molto importante contro Milano e dobbiamo preparaci al massimo per continuare a spingere: ora stiamo lavorando in palestra per continuare a migliorare e ci stiamo conoscendo sempre di più. Sono sicuro che verrà fuori una partita interessante tra noi e Padova anche perché siamo due squadre che dovranno lottare per provare a centrare gli obiettivi ».



MINT VERO VOLLEY MONZA - GIOIELLA PRISMA TARANTO-

Salita a 9 punti in classifica grazie all’anticipo del 5° turno giocato a Verona mercoledì 8 novembre e vinto 3-1 contro gli scaligeri, la Mint Vero Volley Monza torna in campo tra le mura amiche domenica alle 17.00 per il match della 4ª giornata nel tentativo di centrare la prima vittoria casalinga. Sul fronte opposto della rete c’è una cliente combattiva come la Gioiella Prisma Taranto, che però ha vinto solo uno dei cinque precedenti con la formazione brianzola e viene da tre sconfitte, le ultime due patite al tie break, a Trento e in casa con Padova. Ben cinque ex in campo, alcuni recentissimi come Ibrahim Lawani ed Eric Loeppky, lo scorso anno in SuperLega con la casacca ionica. Tra le fila di Monza Stephen Maar è a 6 attacchi vincenti dai 1500 in Regular Season, tra i tarantini Aimone Alletti è a 2 muri dai 500 nelle stagioni regolari.



PRECEDENTI: 5 (4 successi Mint Vero Volley Monza, 1 successo Gioiella Prisma Taranto)



EX: Gabriele Di Martino a Taranto nel 2020/21, 2021/22; Ibrahim Lawani a Taranto nel 2022/23; Eric Loeppky a Taranto nel 2022/23; Filippo Lanza a Monza nel 2020/21; Marco Rizzo a Monza nel 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Ran Takahashi - 37 punti ai 100 (Mint Vero Volley Monza).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Ran Takahashi - 37 punti ai 100 (Mint Vero Volley Monza).

In carriera Regular Season: Aimone Alletti - 2 muri vincenti ai 500 (Gioiella Prisma Taranto); Arthur Szwarc - 5 muri vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Stephen Maar - 6 attacchi vincenti ai 1500 (Mint Vero Volley Monza).

In carriera tutte le competizioni: Eric Loeppky - 14 attacchi vincenti ai 800 (Mint Vero Volley Monza); Aimone Alletti - 2 attacchi vincenti ai 1700 (Gioiella Prisma Taranto); Giovanni Maria Gargiulo - 23 punti ai 800 (Gioiella Prisma Taranto); Hampus Ekstrand - 31 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Filippo Lanza - 36 punti ai 3300 (Gioiella Prisma Taranto); Francesco Comparoni - 6 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Giacomo Raffaelli - 8 attacchi vincenti ai 700 (Gioiella Prisma Taranto).

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Le insidie che nasconde la partita contro Taranto sono dettate principalmente dalla stanchezza, visto che sarà la terza partita in una settimana. Non abbiamo svolto molte sessioni di allenamento, concentrandoci soprattutto sul recupero fisico. Credo che questo sarà un buon test: è la prima volta in questa stagione che, sulla carta, abbiamo leggermente i favori del pronostico; sarà una novità per noi e sono curioso di vedere come i ragazzi interpreteranno la gara e che tipo di atteggiamento metteremo in campo ».



Giacomo Raffaelli (Gioiella Prisma Taranto)- « Monza è una partita importante per noi: dobbiamo cercare di mantenere il nostro gioco e ritmo partita più a lungo possibile, siamo in cerca di continuità. Abbiamo grossi rammarichi ricavati dalle ultime due partite in cui siamo stati avanti 2-1 e non siamo riusciti a chiuderle ma le abbiamo perse al tie break. Stiamo lavorando proprio su questo, lottare per mantenere in campo più a lungo possibile la miglior pallavolo, quella che ci consente di chiudere i match prima possibile senza strascichi. Infatti, nessun avversario ci regala niente come è giusto che sia, siamo nel campionato più forte del mondo. Ci siamo confrontati, abbiamo visto cosa dobbiamo fare meglio e stiamo lavorando sodo, fino a domenica per portare quanto appreso sul taraflex dell’Arena di Monza ».



ALLIANZ MILANO - CUCINE LUBE CIVITANOVA-

Sfida delicata all’Allianz Cloud domenica alle 18.00. I padroni di casa dell’Allianz Milano hanno iniziato il torneo con due set di fuoco a Modena per poi subire una rimonta choc senza trovare la strada della vittoria. Eloquenti le successive sconfitte, in casa con Piacenza e a Cisterna di Latina. Fermi a 1 punto, i meneghini non possono mostrare timori reverenziali, ma devono muovere la classifica aggredendo i rivali, anche se di fronte c’è la Cucine Lube Civitanova, che viene dalla Supercoppa sfumata al fotofinish con Perugia in Piemonte e dal riscatto casalingo in campionato sui Block Devils al tie break, successo che ha portato i cucinieri a quota 5 punti dopo l’ottavo match più lungo della storia nella massima serie con il Rally Point System. Marchigiani avanti 19 a 6 nei precedenti. Un ex per parte nei roster: Marco Vitelli e Barthelemy Chinenyeze. Tra i meneghini Matteo Piano è vicinissimo ai 3000 attacchi vincenti in Regular Season e Petar Dirlic (fermo ai box la scorsa gara) intravede il traguardo dei 1000 punti in Italia; tra i marchigiani Mattia Bottolo ed Enrico Diamantini sono a un passo dai 1000 punti.



PRECEDENTI: 25 (19 successi Cucine Lube Civitanova, 6 successi Allianz Milano)



EX: Marco Vitelli a Lube nel 2013/14, 2014/15, 2015/16; Barthelemy Chinenyeze a Milano nel 2021/22

A CACCIA DI RECORD:



In carriera Regular Season: Enrico Diamantini - 1 muri vincenti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Matteo Piano - 3 attacchi vincenti ai 1000, 1 battute vincenti ai 100 (Allianz Milano).

In carriera tutte le competizioni: Andrea Innocenzi - 12 punti ai 400 (Allianz Milano); Simone Anzani - 15 attacchi vincenti ai 1600 (Cucine Lube Civitanova); Mattia Bottolo - 2 punti ai 1000 (Cucine Lube Civitanova); Yuki Ishikawa - 24 attacchi vincenti ai 2000 (Allianz Milano); Petar Dirlic - 27 punti ai 1000 (Allianz Milano); Marlon Yant Herrera - 29 punti ai 800 (Cucine Lube Civitanova); Matey Kaziyski - 32 punti ai 5800 (Allianz Milano); Adis Lagumdzija - 6 punti ai 1600 (Cucine Lube Civitanova); Nicola Zonta - 7 punti ai 200 (Allianz Milano); Enrico Diamantini - 8 punti ai 1000 (Cucine Lube Civitanova).

Matteo Piano (Allianz Milano)- « Si tratta di una partita che dovremo interpretare molto bene contro una formazione che non solo è molto forte, ma non molla mai. Ha già dimostrato anche in questa stagione di sapere giocare bene e vincere anche le partite lunghe e di superare i vari momenti di difficoltà. Noi in questo momento abbiamo bisogno di giocare e credo che quella di domenica sarà una bella opportunità di disputare davanti al nostro pubblico una sfida di altissimo livello. Dobbiamo cercare di bruciare le tappe ed arrivare al top nel più breve tempo possibile in una SuperLega sempre più competitiva ».

Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova)- « Ci stiamo allenando con la consapevolezza di aver progressivamente alzato il livello del nostro gioco e di essere sulla giusta strada. Altrimenti non saremmo riusciti a battere Perugia, che in Regular Season non perdeva da due anni. Ci aspettano molte gare ravvicinate a iniziare dalla dura trasferta a Milano. L'Allianz non ha iniziato la stagione come avrebbe voluto e darà tutto in campo. Non è mai facile prendere punti all'Allianz Cloud, ma quella di domenica sarà una Lube determinata. Affrontare rivali così insidiosi e un campione come Kaziyski dà tanti stimoli ».

SIR SUSA VIM PERUGIA - VALSA GROUP MODENA-

Sempre alle 18.00, ma con diretta Rai Sport, va in scena un classico al PalaBarton di Pian di Massiano. La Sir Susa Vim Perugia, fresca vincitrice della Del Monte® Supercoppa 2023, vuole gettarsi alle spalle la successiva sconfitta subita ai vantaggi del tie break nella maratona di 2 ore e 39 minuti a Civitanova. I Block Devils hanno comunque 7 punti in campionato grazie ai due precedenti successi da 3 contro Catania e Monza. In Umbria si presenta una Valsa Group Modena che nei primi tre turni ha mostrato una doppia faccia. Prima le due grandi rimonte al tie break dopo altrettanti approcci da brividi in casa contro Milano e Verona, poi la prestazione incolore nel 3° turno al PalaPanini con lo stop in tre set contro l’irruenza al servizio di Monza. Alla vigilia dello scontro diretto n. 46, i bianconeri sono avanti con 25 successi a 20 sui gialli. Dragan Stankovic è a 11 attacchi vincenti dai 2000 in Italia.



PRECEDENTI: 45 (20 successi Valsa Group Modena, 25 successi Sir Susa Vim Perugia)



EX: - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Modena nel 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16

A CACCIA DI RECORD:



In carriera Regular Season: Tommaso Rinaldi - 10 punti ai 500 (Valsa Group Modena); Osmany Juantorena - 2 battute vincenti ai 400 (Valsa Group Modena); Wilfredo Leon Venero - 24 attacchi vincenti ai 1500, 4 battute vincenti ai 300 (Sir Susa Vim Perugia).

In carriera tutte le competizioni: Mattia Boninfante - 1 battute vincenti ai 100 (Valsa Group Modena); Giulio Pinali - 1 punti ai 900 (Valsa Group Modena); Giovanni Sanguinetti - 11 attacchi vincenti ai 200 (Valsa Group Modena); Dragan Stankovic - 11 attacchi vincenti ai 2000 (Valsa Group Modena); Kamil Semeniuk - 12 attacchi vincenti ai 300 (Sir Susa Vim Perugia); Maksim Sapozhkov - 19 punti ai 600, 11 attacchi vincenti ai 500 (Valsa Group Modena); Nicholas Sighinolfi - 2 muri vincenti ai 300 (Valsa Group Modena); Jesus Herrera Jaime - 23 punti ai 300 (Sir Susa Vim Perugia); Tim Held - 3 battute vincenti ai 200 (Sir Susa Vim Perugia); Roberto Pinali - 35 punti ai 1300 (Valsa Group Modena); Wilfredo Leon Venero - 38 punti ai 3000, 4 attacchi vincenti ai 2300 (Sir Susa Vim Perugia); Simone Giannelli - 5 battute vincenti ai 200 (Sir Susa Vim Perugia).

Simone Giannelli (Sir Susa Vim Perugia)- « Torniamo al PalaBarton davanti ai nostri tifosi dopo oltre venti giorni molto intensi, con una Supercoppa in più che vogliamo festeggiare insieme al nostro pubblico e consci di avere di fronte, dopo quelli giocati a Biella e dopo Civitanova, un altro match di cartello ed affascinante. Dall’altra parte della rete troveremo Modena, cioè una squadra di grande tradizione, di altissimo livello e con tanti grandi campioni nel proprio roster. Come sempre nel campionato italiano sarà una partita dura, complicata, che dovremo essere in primo luogo bravi ad interpretare e nella quale dovremo saper essere pazienti e pronti a sfruttare al massimo le occasioni che ci si presenteranno. Penso che il saldo battuta/ricezione, come spesso capita, potrà essere decisivo per spostare l’ago della bilancia della gara da una parte o dall’altra. Noi ci stiamo preparando nel migliore dei modi e, con l’aiuto del pubblico del PalaBarton, puntiamo a tornare al successo in Superlega ».

Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena)- « Nella gara contro Perugia giocheremo con meno pressioni, saremo in trasferta contro una delle formazioni più forti del campionato e dobbiamo prenderla come occasione per ritrovare il nostro gioco che nella sfida casalinga con Monza è mancato. Puntiamo a fare bene a partire da ricezione e cambio palla, sappiamo che i nostri avversari sono molto pericolosi in battuta ».



FARMITALIA CATANIA-RANA VERONA-

Il 4° turno di andata si chiude con il match inedito delle 20 al PalaCatania. Dopo la vittoria da tre punti in rimonta contro Cisterna, la Farmitalia Catania sogna di regalare un’altra gioia ai propri tifosi preservando l’imbattibilità interna dal ritorno nella massima seria. Seppur nette, le due sconfitte degli etnei sono maturate in due campi ostici per la forza delle rivali, a Perugia e Piacenza. Ad assumere rilevanza statistica sarà la sfida con la Rana Verona, che mette il naso fuori dal Pala AGSM Aim dopo tre sfide consecutive in casa, compreso l’anticipo del 5° turno giocato mercoledì scorso e perso 3-1 davanti ai propri tifosi contro Monza. In classifica gli scaligeri, che ritrovano da rivali Mohammad Manavi e Luigi Randazzo, hanno 4 punti in quattro gare giocate e inseguono la seconda vittoria esterna dopo il blitz a Taranto in quattro set con cui si è aperta la stagione.



PRECEDENTI: Nessuno



EX: Mohammadjavad Manavinezhad a Verona nel 2017/18, 2018/19; Luigi Randazzo a Verona nel 2016/17

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Amin Esmaeilnezhad - 28 punti ai 100 (Rana Verona).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Amin Esmaeilnezhad - 28 punti ai 100 (Rana Verona).

In carriera Regular Season: Paul Buchegger - 4 muri vincenti ai 100 (Farmitalia Catania); Mohammadjavad Manavinezhad - 40 punti ai 500 (Farmitalia Catania); Cristian Frumuselu - 7 punti ai 500 (Farmitalia Catania).

In carriera tutte le competizioni: Mohammadjavad Manavinezhad - 27 attacchi vincenti ai 500 (Farmitalia Catania); Amin Esmaeilnezhad - 28 punti ai 100 (Rana Verona); Luigi Randazzo - 32 punti ai 2200 (Farmitalia Catania); Alessandro Tondo - 5 muri vincenti ai 400 (Farmitalia Catania); Donovan Dzavoronok - 8 punti ai 2400 (Rana Verona); Rok Mozic - 9 attacchi vincenti ai 900, 3 muri vincenti ai 100 (Rana Verona).

Cezar Douglas Silva (Allenatore Farmitalia Catania)- « Per noi domenica si presenta un’occasione da non perdere e dovremo esprimere il nostro gioco migliore. Verona è un avversario duro da affrontare, ma noi scenderemo in campo puntando al bottino pieno. Dovremo stare attenti al nostro gioco e al loro, per la qualità che esprimono in attacco e in battuta ».

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Contro Monza ci è mancato poco per raccogliere dei punti. Mi è piaciuto l'approccio alla partita, ma così non basta. Ora dobbiamo solo pensare alla prossima gara, contro una squadra neopromossa che è stata costruita in ritardo. Nella situazione in cui siamo, tra infortuni e assenze, partite facili non esistono. Vincerà la squadra che gioca meglio, ma la testa e il lavoro in campo sono obbligatori per tutti ».



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA -



Sabato 11 novembre 2023, ore 20.30



Itas Trentino - Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Cerra, Zavater



Domenica 12 novembre 2023, ore 16.00



Pallavolo Padova - Cisterna Volley Arbitri: Zanussi, Piana



Domenica 12 novembre 2023, ore 17.00



Mint Vero Volley Monza - Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Cappello, Florian



Domenica 12 novembre 2023, ore 18.00



Allianz Milano - Cucine Lube Civitanova Arbitri: Caretti, Puecher

Domenica 12 novembre 2023, ore 18.00



Sir Susa Vim Perugia - Valsa Group Modena Arbitri: Pozzato, Cesare



Domenica 12 novembre 2023, ore 20.00

Farmitalia Catania - Rana Verona Arbitri: Boris Roberto, Simbari



LA CLASSIFICA-

Gas Sales Bluenergy Piacenza 9, Mint Vero Volley Monza 9, Itas Trentino 7, Sir Susa Vim Perugia 7, Cucine Lube Civitanova 5, Valsa Group Modena 4, Cisterna Volley 4, Rana Verona 4, Farmitalia Catania 3, Pallavolo Padova 2, Gioiella Prisma Taranto 2, Allianz Milano 1.