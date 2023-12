La 1a di ritorno parte con Verona-Taranto

Le prime otto formazioni in graduatoria sono entrate nella griglia di Del Monte® Coppa Italia senza stravolgimenti o quasi. L’unico ribaltone in classifica rispetto alla situazione preesistente lo ha firmato Milano soffiando il sesto posto a Modena. In attesa del palpitante appuntamento con i Quarti di Del Monte® Coppa Italia in gara unica, fissato per il 3 e 4 gennaio 2024, le squadre si concentrano sulle prime insidie dopo il giro di boa.

A rompere il ghiaccio nell’anticipo di venerdì, alle 19.00, sono Verona e Taranto, squadre che veleggiano sulle onde dell’entusiasmo dopo l’impresa scaligera nelle Marche e il riscatto pugliese contro Catania grazie al primo successo stagionale.

Gli altri cinque match sono previsti alle 18.00 di sabato 30 dicembre. Milano e Modena si confrontano a caccia di punti pesanti: entrambe ospitate per l’occasione dall’imponente Mediolanum Forum di Assago per valorizzare una partita-evento, con tanto di diretta Rai Sport per consentire a tutti di ammirare lo spettacolo. Ad attirare l’attenzione è anche il primo di due faccia a faccia ravvicinati tra Monza e Civitanova, pronti a fare le prove generali in vista del Quarto di Finale di Coppa Italia in Brianza (le due si sfideranno infatti in Coppa Italia il 3 gennaio).

Catania è a caccia di punti per migliorare una classifica delicata, ma sulla sua strada irrompe Perugia, che dopo la rimonta subita contro Milano non vuole lasciare altri punti per strada. Impegno gravoso anche per Padova, che vanta un largo seguito di pubblico e punta sul fattore campo, ma affronta un team di qualità come Piacenza. Infine, i campioni d’Italia di Trento vogliono tamponare l’entusiasmo di Cisterna, che lo scorso 26 dicembre è tornata al successo dopo un lungo digiuno.

TUTTE LE SFIDE-

RANA VERONA-GIOIELLA PRISMA TARANTO-

Venerdì, alle 19.00, il Pala Agsm Aim si appresta ad accogliere da eroi i beniamini di Rana Verona, reduci da una rimonta monstre nelle Marche, con vittoria al tie break nella tana di Civitanova. La personalità di Donovan Dzavoronok (12 attacchi vincenti ai 2000 in Italia) e Noumory Keita sono assi nella manica per una squadra che dopo un inizio di campionato balbettante ha intenzione di viaggiare spedita e riproporsi a livelli altissimi emulando il successo del 1° turno di andata. Sulla loro strada gli uomini di Radostin Stoytchev trovano la rediviva Gioiella Prisma Taranto, reduce dal primo tanto agognato successo in stagione. Rigenerata e più risoluta, la squadra di Ljubomir Travica ha scelto il momento giusto per risorgere, affermandosi in una sfida fondamentale per la classifica contro Catania e garantendosi cinque lunghezze di vantaggio sugli etnei. Tra i padroni di casa in odore di record Rok Mozic (12 attacchi vincenti ai 1000 in Italia). Tra gli ospiti Aimone Alletti cerca i 2 block mancanti per i 500 nelle Regular Season.

PRECEDENTI: 16 (6 successi Gioiella Prisma Taranto, 10 successi Rana Verona)



EX: Aimone Alletti a Verona nel 2018/19

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Donovan Dzavoronok - 10 punti ai 100, 27 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona); Francesco Sani - 11 punti ai 100, 23 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona); Jeffrey Jendryk - 2 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Rok Mozic - 36 punti ai 200 (Rana Verona).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Donovan Dzavoronok - 10 punti ai 100, 27 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona); Francesco Sani - 11 punti ai 100, 23 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona); Jeffrey Jendryk - 2 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Rok Mozic - 36 punti ai 200 (Rana Verona).

In carriera Regular Season: Aimone Alletti - 2 muri vincenti ai 500 (Gioiella Prisma Taranto); Giovanni Maria Gargiulo - 3 attacchi vincenti ai 500, 4 muri vincenti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Donovan Dzavoronok - 39 punti ai 2000 (Rana Verona).

In carriera tutte le competizioni: Francesco Sani - 11 punti ai 100, 23 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona); Rok Mozic - 12 attacchi vincenti ai 1000 (Rana Verona); Donovan Dzavoronok - 12 attacchi vincenti ai 2000 (Rana Verona); Lorenzo Sala - 13 punti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Jeffrey Jendryk - 2 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Filippo Lanza - 26 punti ai 3400 (Gioiella Prisma Taranto); Hampus Ekstrand - 31 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Josè Miguel Gutierrez - 39 punti ai 300 (Gioiella Prisma Taranto); Giacomo Raffaelli - 6 attacchi vincenti ai 700 (Gioiella Prisma Taranto).

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- «Innanzitutto è una partita molto importante perché a noi interessano i punti. Nella gara d'andata abbiamo giocato in maniera abbastanza lucida tranne in una frazione del terzo set dove non siamo riusciti a chiuderla 3 a 0. Da lì tante cose sono cambiate, loro hanno un nuovo allenatore e questo di solito porta un impegno maggiore da parte dei giocatori. Hanno vinto l’ultima partita anche loro quindi arrivano qui motivati. Noi dobbiamo lavorare bene su tutti i fondamentali, soprattutto nell'organizzazione di gioco, e scendere in campo concentrati dal primo minuto ».

Aimone Alletti (Gioiella Prisma Taranto)- « Verona è una squadra con un potenziale enorme, che in questo girone di andata non è riuscita ad esprimersi con continuità sui propri livelli, aveva delle ambizioni. Ha avuto degli infortuni e ora è rientrato anche Keita. Quindi sicuramente sarà un’altra battaglia ma i 6 tie break su 11 partite dimostrano che possiamo giocarcela con tutti e andiamo a Verona tranquilli, a testa alta, adesso anche un po' più sgombra e con la cattiveria che ci deve dare il sapore della vittoria di martedì, perché è bello vincere ».



ITAS TRENTINO - CISTERNA VOLLEY-

Poco importa se la sfida di sabato, alle 18.00, sul campo della ilT Quotidiano Arena venga affrontata come l’ultima del 2023 o la 1a del girone di ritorno, resta una passerella trionfale davanti ai propri tifosi per i campioni d’Italia uscenti dell’Itas Trentino, che proprio nell’ultimo turno si sono garantiti il simbolico titolo d’inverno 2023/24 grazie a una prova concreta in Veneto. Coach Fabio Soli è stato chiaro dopo la vittoria con Padova sul fatto che i dolomitici non debbano vanificare quanto costruito finora. Vietato quindi trascurare i campanelli d’allarme. A rovinare la festa vuole provarci il Cisterna Volley, che dopo quattro sconfitte consecutive ha visto il cielo schiarirsi con un 3-1 casalingo, tanto prestigioso quanto utile e inaspettato alla vigilia, contro Monza, la quarta forza della classifica. Quando i pontini giocano a braccio sciolto, esprimendosi al meglio dai nove metri, non è facile per nessuno contrastarli. Anche gli abili ricevitori in maglia gialloblù potrebbero trovarsi a fronteggiare situazioni difficili come nel match di andata, vinto al fotofinish in rimonta.



PRECEDENTI: 1 (1 successo Itas Trentino)



EX: Daniele Mazzone a Trento nel 2015/16, 2016/17

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Pavle Peric - 12 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Marko Podrascanin - 14 punti ai 100 (Itas Trentino); Jan Kozamernik - 17 punti ai 100 (Itas Trentino); Theo Faure - 2 attacchi vincenti ai 200 (Cisterna Volley); Kamil Rychlicki - 20 punti ai 200 (Itas Trentino); Efe Bayram - 37 punti ai 100 (Cisterna Volley); Alessandro Michieletto - 9 punti ai 200 (Itas Trentino).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Pavle Peric - 12 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Marko Podrascanin - 14 punti ai 100 (Itas Trentino); Jan Kozamernik - 17 punti ai 100 (Itas Trentino); Theo Faure - 2 attacchi vincenti ai 200 (Cisterna Volley); Kamil Rychlicki - 20 punti ai 200 (Itas Trentino); Efe Bayram - 37 punti ai 100 (Cisterna Volley); Alessandro Michieletto - 9 punti ai 200 (Itas Trentino).

In carriera Regular Season: Daniele Lavia - 2 battute vincenti ai 100 (Itas Trentino); Michele Baranowicz - 2 muri vincenti ai 200 (Cisterna Volley); Oreste Cavuto - 4 punti ai 1000 (Itas Trentino).

In carriera tutte le competizioni: Oreste Cavuto - 1 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Gabriele Nelli - 11 attacchi vincenti ai 1000, 4 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Pavle Peric - 12 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Daniele Lavia - 13 punti ai 2200 (Itas Trentino); Andrea Rossi - 17 punti ai 2000, 4 battute vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Jan Kozamernik - 17 punti ai 900 (Itas Trentino); Theo Faure - 2 attacchi vincenti ai 200 (Cisterna Volley); Giulio Magalini - 20 punti ai 500 (Itas Trentino); Efe Bayram - 33 punti ai 300 (Cisterna Volley); Daniele Mazzone - 4 muri vincenti ai 600 (Cisterna Volley); Kamil Rychlicki - 9 punti ai 2200, 8 attacchi vincenti ai 1900 (Itas Trentino); Marko Podrascanin - 9 punti ai 4200 (Itas Trentino).

Fabio Soli (Allenatore Itas Trentino)- « Il girone d'andata appena concluso ci ha visto protagonisti di un cammino molto positivo che vogliamo confermare anche nel girone di ritorno, sapendo che le insidie sono dietro l'angolo perchè ogni avversario che incontreremo può metterci in difficoltà, soprattutto se non riusciremo ad esprimere continuità al nostro gioco. In vista della sfida con Cisterna il nostro obiettivo deve quindi essere quello di alzare nuovamente il livello per essere pronti a fronteggiare un avversario che all'andata ci ha fatto davvero sudare la vittoria e ce lo ricordiamo bene ».

Andrea Rossi (Cisterna Volley)- « Giocheremo contro Trento e sappiamo che sarà una partita complicatissima ma dobbiamo concentrarci sul mantenere questo ritmo di gioco perché se giochiamo come abbiamo giocato con Monza, guardando più a lungo termine, potremo toglierci qualche soddisfazione di più rispetto a quello che abbiamo fatto nel girone d’andata ».



PALLAVOLO PADOVA - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

In campo alle 18.00 di sabato anche la prima delle escluse nella griglia della Del Monte® Coppa Italia. Secondo match consecutivo tra le mura amiche della Kioene Arena per la Pallavolo Padova, nona in classifica e capace di fare il pieno di pubblico nel Boxing Day, ma non di sbarrare la strada ai campioni d’Italia trentini. Bruciano le occasioni perse nella prima metà di stagione e l’obiettivo sfumato, ma il Club patavino è fiero di aver tenuto testa ai dolomitici in un match deciso dai dettagli nei momenti clou. Nella città del Santo si presenta una big, la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che nell’ultimo turno ha dato l’ennesima prova della sua maturazione, prendendosi una vittoria importante per blindare il terzo posto. Ora la seconda piazza è più vicina, mentre il vantaggio sulle inseguitrici è aumentato. Un’impresa confezionata dopo soli tre set, nel derby della Via Emilia e per di più al PalaPanini di Modena, con Ricardo Lucarelli da applausi e Yuri Romanò in crescita (23 punti ai 2500 in carriera).



PRECEDENTI: 12 (2 successi Pallavolo Padova, 10 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)



EX: Leonardo Scanferla a Padova nel 2017/18

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Mathijs Desmet - 11 attacchi vincenti ai 100 (Pallavolo Padova); Fabrizio Gironi - 20 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yoandy Leal - 22 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yuri Romanò - 29 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 40 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Francesco Recine - 5 punti ai 100, 23 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Mathijs Desmet - 11 attacchi vincenti ai 100 (Pallavolo Padova); Fabrizio Gironi - 20 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yoandy Leal - 22 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yuri Romanò - 29 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 40 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Francesco Recine - 5 punti ai 100, 23 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera Regular Season: Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 2 battute vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yuri Romanò - 2 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera tutte le competizioni: Andrea Truocchio - 10 attacchi vincenti ai 400 (Pallavolo Padova); Roamy Alonso - 15 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Edoardo Caneschi - 16 punti ai 1200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Francesco Fusaro - 20 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 21 punti ai 1300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Fabrizio Gironi - 22 punti ai 700 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yoandy Leal - 23 punti ai 2300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yuri Romanò - 23 punti ai 2500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Robertlandy Simon - 4 punti ai 2600 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Fabio Ricci - 8 punti ai 1100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Marco Falaschi (Pallavolo Padova)- « Dopo il match con Trento, ritorniamo subito in campo, per la prima partita di ritorno, contro Piacenza, una squadra senza dubbio importante, fresca della vittoria con Modena dell’ultima giornata del girone di andata. Hanno recuperato, nelle scorse settimane, diversi infortuni e hanno ripreso a giocare al massimo della loro forma. Noi da parte nostra riprenderemo a giocare in questo girone con l’obiettivo di portare a casa punti e di fare del nostro meglio fin da subito, a prescindere da chi ci troviamo di fronte ».

Edoardo Caneschi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « La partita con Padova non è certamente da sottovalutare, affrontiamo una squadra che spesso ci ha messo in difficoltà. L’errore più grande che potremmo fare è guardare la classifica, non succederà. È per noi questo un buon momento, veniamo da una vittoria con Modena molto importante non solo per la classifica ma anche per le nostre certezze. Sappiamo che ci attende un periodo molto difficile con tante partite ravvicinate e tutte importanti, vogliamo iniziare questo periodo nel migliore dei modi. A Padova dovremo essere bravi ad imporre il nostro ritmo di gioco fin dall’inizio ».



MINT VERO VOLLEY MONZA - CUCINE LUBE CIVITANOVA-

Prove tecniche in vista della Del Monte® Coppa Italia in Brianza tra la quarta e la quinta forza della SuperLega Credem Banca. Sabato, alle 18.00, la Mint Vero Volley Monza, con Ran Takahashi a caccia del punto n. 500 in Italia e Gianluca Galassi vicino ai 1500 attacchi vincenti in carriera, si tuffa nel girone di ritorno dopo la delusione in terra pontina al giro di boa. Il passo falso in quattro set a Cisterna non ha pregiudicato la griglia di Coppa, ma il podio si è fatto più distante. L’OpiduadArena può essere la chiave per un finale di 2023 col botto e un inizio di 2024 epico. Discorso che vale anche per la Cucine Lube Civitanova, squadra dai due volti, capace di incantare per la bellezza e l’efficacia delle giocate, ma che all’interno degli stessi match a volte perde quota alla distanza per poi complicarsi la vita, come è accaduto a Santo Stefano nella sconfitta al tie break contro Verona. Dopo aver perso gli ultimi tre scontri diretti in Regular Season con Monza, i vice campioni d’Italia vogliono invertire il trend sabato, in attesa di tornare il 3 gennaio all’Arena per i Quarti di Del Monte® Coppa Italia.



PRECEDENTI: 23 (19 successi Cucine Lube Civitanova, 4 successi Mint Vero Volley Monza)



EX: Adis Lagumdzija a Monza nel 2020/21

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Adis Lagumdzija - 10 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Gianluca Galassi - 12 punti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Ivan Zaytsev - 17 attacchi vincenti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Eric Loeppky - 31 punti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Stephen Maar - 6 attacchi vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Barthelemy Chinenyeze - 8 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Adis Lagumdzija - 10 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Gianluca Galassi - 12 punti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Ivan Zaytsev - 17 attacchi vincenti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Eric Loeppky - 31 punti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Stephen Maar - 6 attacchi vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Barthelemy Chinenyeze - 8 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera Regular Season: Gabriele Di Martino - 5 punti ai 1000, 1 muri vincenti ai 300 (Mint Vero Volley Monza).

In carriera tutte le competizioni: Ran Takahashi - 1 punti ai 500 (Mint Vero Volley Monza); Gianluca Galassi - 12 punti ai 1500 (Mint Vero Volley Monza); Ivan Zaytsev - 12 punti ai 5600, 16 attacchi vincenti ai 4600 (Cucine Lube Civitanova); Marlon Yant Herrera - 12 punti ai 800 (Cucine Lube Civitanova); Simone Anzani - 3 attacchi vincenti ai 1600 (Cucine Lube Civitanova); Francesco Comparoni - 6 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza).

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Giocare due volte in cinque giorni con Civitanova sarà come una disputare una serie di Play Off. La squadra marchigiana ha valori tecnici impressionanti, ha giocato l'ultima Finale Scudetto e vinto i precedenti titoli. Ha giovani talenti e giocatori di esperienza. Speriamo di scendere in campo in un palazzo pieno che ci possa dare una mano ».

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Ci aspettano due partite in sequenza contro la Mint Vero Volley Monza, per il campionato e la Coppa Italia. Sembra una serie di Play Off, ma queste gare vanno trattate separatamente e dovremo canalizzare tutte le energie in ogni singolo confronto. Sabato andremo in Brianza concentrati sul turno di campionato. Affronteremo sul suo campo una squadra virtuosa, che ci ha sconfitto all’andata e che ha poi mietuto vittime illustri percorrendo un bel cammino, come testimonia il quarto posto. La qualità del team di Eccheli è nota, in più l’arrivo di Takahashi ha dato più equilibrio con la sua capacità in ricezione, mentre il palleggiatore Kreling, tra i migliori al mondo nel suo ruolo, ma a lungo fermo per infortunio lo scorso anno, si sta facendo valere. In un torneo dal livello così elevato, però, basta una serata non congeniale per scivolare. La SuperLega è difficile e bisogna accettare questa realtà. Il nostro campionato ha una richiesta di intensità contro ogni avversario, in qualsiasi match e per tutte le singole fasi degli incontri ».



ALLIANZ MILANO-VALSA GROUP MODENA-

Il Mediolanum Forum di Assago è il palcoscenico d’eccezione per un match evento dal forte appeal. Sabato, alle 18.00, con diretta Rai Sport, si ritrovano divise dalla rete le uniche due squadre per cui l’ultimo turno di andata ha avuto un impatto sulla classifica e, di conseguenza, sulla griglia dei Play Off. I padroni di casi dell’Allianz Milano, forti del salto al sesto posto grazie alla rimonta pazzesca centrata a Pian di Massiano contro Perugia, spinti dai colpi da maestro di Matey Kaziyski nelle fasi delicate, in attesa di andare in Emilia per i Quarti di Coppa contro Piacenza, ospitano una rivale desiderosa di riscatto, la Valsa Group Modena. La sconfitta lampo nel derby della via Emilia, tra l’altro maturata in un PalaPanini gremito, è costata cara. I gialli si sono visti “scippare” la posizione dagli ambrosiani, ma ora, prima di andare a Perugia in Coppa Italia, possono andare in terra meneghina a caccia di un suggestivo controsorpasso in campionato. Nello stesso match Dragan Stankovic potrebbe firmare il muro n. 500 nelle Regular Season e l’attacco vincente n. 2000 in Italia.



PRECEDENTI: 28 (7 successi Allianz Milano, 21 successi Valsa Group Modena)



EX: Yuki Ishikawa a Modena nel 2014/15; Matteo Piano a Modena nel 2014/15, 2015/16, 2016/17; Paolo Porro a Modena nel 2020/21 - Allenatori: Roberto Piazza a Modena nel 2016/17

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Giovanni Sanguinetti - 11 punti ai 100 (Valsa Group Modena); Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 13 punti ai 100, 28 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Yuki Ishikawa - 2 punti ai 100, 17 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Matey Kaziyski - 7 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Giovanni Sanguinetti - 11 punti ai 100 (Valsa Group Modena); Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 13 punti ai 100, 28 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Yuki Ishikawa - 2 punti ai 100, 17 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Matey Kaziyski - 7 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano).

In carriera Regular Season: Vlad Davyskiba - 1 battute vincenti ai 100 (Valsa Group Modena); Matteo Piano - 1 battute vincenti ai 100 (Allianz Milano); Dragan Stankovic - 1 muri vincenti ai 500 (Valsa Group Modena).

In carriera tutte le competizioni: Dragan Stankovic - 1 attacchi vincenti ai 2000 (Valsa Group Modena); Mattia Boninfante - 1 battute vincenti ai 100 (Valsa Group Modena); Giulio Pinali - 1 punti ai 900 (Valsa Group Modena); Yuki Ishikawa - 11 punti ai 2400 (Allianz Milano); Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 11 punti ai 500 (Allianz Milano); Andrea Innocenzi - 12 punti ai 400 (Allianz Milano); Petar Dirlic - 13 punti ai 1000 (Allianz Milano); Agustin Loser - 13 punti ai 400 (Allianz Milano); Nicholas Sighinolfi - 2 muri vincenti ai 300 (Valsa Group Modena); Matteo Piano - 2 muri vincenti ai 800 (Allianz Milano); Osmany Juantorena - 2 punti ai 4900 (Valsa Group Modena); Vlad Davyskiba - 29 punti ai 1100 (Valsa Group Modena); Paolo Porro - 3 battute vincenti ai 100 (Allianz Milano); Maksim Sapozhkov - 30 punti ai 700 (Valsa Group Modena); Roberto Pinali - 35 punti ai 1300 (Valsa Group Modena); Matey Kaziyski - 38 punti ai 5900 (Allianz Milano); Nicola Zonta - 6 punti ai 200 (Allianz Milano); Bruno Mossa De Rezende - 6 punti ai 700 (Valsa Group Modena); Tommaso Rinaldi - 8 attacchi vincenti ai 700, 1 battute vincenti ai 100 (Valsa Group Modena).

Yuki Ishikawa (Allianz Milano)- « Questa sarà l’ultima partita dell’anno, quindi è molto importante. Noi siamo carichissimi e proprio ora che siamo così concentrati e stiamo lavorando bene, vogliamo rifarci della partita del girone di andata dove abbiamo perso 3-2. Aspettiamo tifosi e appassionati per una giornata piena di emozioni ».



Bruno Mossa de Rezende (Valsa Group Modena)- « Milano viene da una bella vittoria contro Perugia e dovremo essere bravi a tenerli punto a punto, sappiamo che sarà dura e dovremo stare attaccati al match anche quando si farà più complicata, non dobbiamo calare la concentrazione e dobbiamo saper resistere ai momenti in cui loro giocheranno meglio ».



FARMITALIA CATANIA-SIR SUSA VIM PERUGIA-

L’avvio del girone di ritorno davanti ai tifosi del PalaCatania può restituire energie mentali e il giusto spirito ai padroni di casa della Farmitalia Catania, che a Santo Stefano hanno sprecato la chance del cambio di marcia perdendo al PalaMazzola di Taranto un confronto chiave per la classifica di SuperLega. Sconfitti 3-1 in Puglia, gli etnei sono ancora ultimi in graduatoria, ora con ben cinque lunghezze da recuperare sulla Gioiella Prisma dopo il nulla di fatto nello scontro diretto. A rendere ancora più complicato il cammino è l’approdo in Sicilia dei campioni del mondo della Sir Susa Vim Perugia, secondi in classifica ma in cerca di riscatto dopo la rocambolesca sconfitta incassata al tie break contro Milano, match in cui sono riaffiorati i fantasmi dell’eliminazione ai Play Off 2022/23 per mano del team lombardo. Alle pendici dell’Etna i Block Devils vogliono ripartire con una prova convincente, capitalizzando le occasioni senza lasciare spiragli ai rivali nei finali di set. Forti dei due trofei messi in bacheca dall’inizio della stagione, i bianconeri non vogliono abbassare la guardia nel possibile match n. 300 di Sebastian Solé in Italia.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Sir Susa Vim Perugia)



EX: Nessuno

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Jesus Herrera Jaime - 17 punti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Sebastian Solé - 20 punti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Paul Buchegger - 21 attacchi vincenti ai 200 (Farmitalia Catania); Luka Basic - 35 punti ai 100 (Farmitalia Catania); Wassim Ben Tara - 7 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Jesus Herrera Jaime - 17 punti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Sebastian Solé - 20 punti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Paul Buchegger - 21 attacchi vincenti ai 200 (Farmitalia Catania); Luka Basic - 35 punti ai 100 (Farmitalia Catania); Wassim Ben Tara - 7 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia).

In carriera Regular Season: Luigi Randazzo - 13 punti ai 2000 (Farmitalia Catania); Oleh Plotnytskyi - 2 battute vincenti ai 200 (Sir Susa Vim Perugia); Wilfredo Leon Venero - 24 attacchi vincenti ai 1500, 4 battute vincenti ai 300 (Sir Susa Vim Perugia); Simone Giannelli - 4 muri vincenti ai 300 (Sir Susa Vim Perugia); Mohammadjavad Manavinezhad - 40 punti ai 500 (Farmitalia Catania); Cristian Frumuselu - 7 punti ai 500 (Farmitalia Catania).

In carriera tutte le competizioni: Sebastian Solé - 1 alle 300 partite giocate, 25 punti ai 2500 (Sir Susa Vim Perugia); Elia Bossi - 1 muri vincenti ai 200 (Farmitalia Catania); Luigi Randazzo - 15 attacchi vincenti ai 2000 (Farmitalia Catania); Jacopo Massari - 17 punti ai 900 (Farmitalia Catania); Mohammadjavad Manavinezhad - 27 attacchi vincenti ai 500 (Farmitalia Catania); Paul Buchegger - 28 punti ai 2100 (Farmitalia Catania); Alessandro Tondo - 3 battute vincenti ai 200, 4 muri vincenti ai 400 (Farmitalia Catania); Wilfredo Leon Venero - 38 punti ai 3000, 4 attacchi vincenti ai 2300 (Sir Susa Vim Perugia); Kamil Semeniuk - 38 punti ai 500, 30 attacchi vincenti ai 400 (Sir Susa Vim Perugia); Wassim Ben Tara - 7 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Flavio Resende Gualberto - 8 attacchi vincenti ai 400 (Sir Susa Vim Perugia).

Cezar Douglas Silva (Allenatore Farmitalia Catania)- « Con la partita di sabato si inaugura un girone di ritorno che affronteremo subito con il piglio giusto. Noi ce la giocheremo al massimo e sarà nostro compito provarci mettendo in campo la nostra migliore pallavolo, prendendo il meglio da quanto realizzato negli ultimi match. Noi dobbiamo fare punti in tutte le partite e scenderemo in campo per questo sfruttando al massimo l'opportunità di giocare con il pubblico del PalaCatania al nostro fianco ».

Massimiliano Giaccardi (Vice allenatore Sir Susa Vim Perugia)- « Apriamo il girone di ritorno con la trasferta di Catania. Una trasferta difficile perché, a dispetto di quello che potrebbe far pensare la classifica, affrontiamo una squadra che gioca bene a pallavolo, che finora ha battagliato con tutti gli avversari, che ha assoluto bisogno di punti per il proprio obiettivo che è la salvezza e che, in casa propria, ci terrà particolarmente a fare bene davanti ai propri tifosi. Noi veniamo da due sconfitte consecutive e vogliamo tornare al successo. Come sempre nelle partite di SuperLega il servizio, la correlazione muro-difesa ed in generale tutta la fase break saranno molto importanti nell’economia della gara. Prepareremo il match con grande attenzione perché vogliamo chiudere nel migliore dei modi il 2023 per poi tuffarci in un gennaio molto importante per la nostra stagione ».

PROGRAMMA E ARBITRI 1ª GIORNATA DI RITORNO –

Venerdì 29 dicembre 2023, ore 19.00



Rana Verona – Gioiella Prisma Taranto Arbitri: Zanussi, Cerra

Sabato 30 dicembre 2023, ore 18.00



Itas Trentino – Cisterna Volley Arbitri: Cavalieri, Puecher

Sabato 30 dicembre 2023, ore 18.00



Pallavolo Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Saltalippi, Simbari

Sabato 30 dicembre 2023, ore 18.00



Mint Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Pozzato, Lot

Sabato 30 dicembre 2023, ore 18.00



Allianz Milano – Valsa Group Modena Arbitri: Vagni, Florian

Sabato 30 dicembre 2023, ore 18.00



Farmitalia Catania – Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Verrascina, Goitre

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 28, Sir Susa Vim Perugia 25, Gas Sales Bluenergy Piacenza 24, Mint Vero Volley Monza 20, Cucine Lube Civitanova 19, Allianz Milano 18, Valsa Group Modena 17, Rana Verona 14, Pallavolo Padova 10, Cisterna Volley 10, Gioiella Prisma Taranto 9, Farmitalia Catania 4.