Nell'Epifania si giocano Piacenza-Milano e Civitanova-Padova

ROMA- Decretate, con le partite in gara unica dei Quarti di Finale , le quattro semifinaliste della Del Monte ® Coppa Italia SuperLega. All'Unipol Arena il 27 e il 28 gennaio si confronteranno Trento, Perugia, Monza e Milano nel weekend di nuovo in campo per la 2a di ritorno di Superlega.

In programma domani, sabato 6 gennaio, due sfide alle 18.00: Piacenza cerca il pronto riscatto casalingo contro Milano nel remake del match perso al tie break mercoledì scorso, mentre Civitanova vuole reagire al terzo anno senza Final Four di Coppa Italia nella sfida interna contro Padova. Quattro i match nel tabellone domenicale. Si comincia alle 17.00 con Taranto in campo al PalaMazzola contro la capolista Trento e si prosegue alle 18.00 con Modena – Verona, una sfida a caccia dei piani alti. Alle 18.15 scocca l’ora delle telecamere di Rai Sport al PalaBarton per il confronto tra Sir Susa Vim Perugia e Mint Vero Volley Monza. Punti di importanza capitale in palio alle 20.00 nel confronto tra Cisterna e Catania, con gli etnei che dopo l’esonero di Cezar Douglas devono concretizzare gli sforzi per alleggerire la situazione di classifica che li vede ultimi e staccati dalle rivali.

TUTTE LE SFIDE-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - ALLIANZ MILANO-

In calendario sabato 6 gennaio (ore 18.00) il remake della sfida dei Quarti di Del Monte® Coppa Italia tra i padroni di casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza e l’Allianz Milano. Si tratta del confronto n. 15 in Serie A tra le due squadre, con gli emiliani avanti grazie a 10 vittorie contro le 4 degli ambrosiani. Nel girone di andata del campionato ad avere la meglio sono stati i piacentini a Milano, nel confronto di Coppa la formazione dell’Allianz ha espugnato il palas della Gas Sale Bluenergy al culmine di un tie break soffertissimo. In SuperLega le squadre vengono da due vittorie brillanti, gli emiliani in quattro set a Padova con il terzo posto consolidato, i meneghini con il massimo scarto al Mediolanum Forum contro Modena per il salto in quinta posizione. Record in vista per due atleti della Gas Sales, Yuri Romanò (11 punti ai 2500 in carriera) e Francesco Recine (prova n. 200 in carriera). In odore di record per gli ospiti, invece, Yuki Ishikawa (25 attacchi vincenti ai 1500 nelle Regular Season).



PRECEDENTI: 14 (4 successi Allianz Milano, 10 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)



EX: Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/19, 2019/20; Nicolò Hoffer a Milano nel 2018/19, 2019/20; Yuri Romanò a Milano nel 2021/22; Damiano Catania a Piacenza nel 2021/22

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 13 punti ai 100, 28 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Yuri Romanò - 18 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Fabrizio Gironi - 19 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yoandy Leal - 22 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 26 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yuki Ishikawa - 7 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Francesco Recine - 9 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Fabrizio Gironi - 1 punti ai 100, 23 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 13 punti ai 100, 28 attacchi vincenti ai 100 (Allianz Milano); Yuri Romanò - 17 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yoandy Leal - 22 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 3 punti ai 200, 24 attacchi vincenti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Robertlandy Simon - 9 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera Regular Season: Matteo Piano - 1 battute vincenti ai 100, 4 muri vincenti ai 600 (Allianz Milano); Yuri Romanò - 2 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yuki Ishikawa - 25 attacchi vincenti ai 1500 (Allianz Milano).

In carriera tutte le competizioni: Francesco Recine - 1 alle 200 partite giocate, 22 attacchi vincenti ai 1500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yuri Romanò - 11 punti ai 2500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Osniel Lazaro Mergarejo Hernandez - 11 punti ai 500 (Allianz Milano); Edoardo Caneschi - 12 attacchi vincenti ai 800 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Andrea Innocenzi - 12 punti ai 400 (Allianz Milano); Roamy Alonso - 13 attacchi vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Petar Dirlic - 13 punti ai 1000 (Allianz Milano); Matey Kaziyski - 17 punti ai 5900 (Allianz Milano); Ricardo Lucarelli Santos De Souza - 19 attacchi vincenti ai 1100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Yoandy Leal - 23 punti ai 2300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Fabrizio Gironi - 3 punti ai 700 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Paolo Porro - 5 punti ai 200 (Allianz Milano); Nicola Zonta - 6 punti ai 200 (Allianz Milano); Fabio Ricci - 8 punti ai 1100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Francesco Recine (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Affrontiamo Milano dopo pochi giorni che ci ha battuto in Coppa Italia, una sconfitta pesante e che ha portato tanto rammarico. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, lo ha dimostrato pochi giorni fa, credo che anche questa volta sarà una gara lunga, noi vogliamo continuare nel modo migliore la nostra corsa in campionato e faremo di tutto per vincere questa partita ».



Matteo Piano (Allianz Milano)- « Sappiamo che è un’altra partita rispetto a quella di mercoledì per la Coppa. Due sfide tanto vicine, con Piacenza che sarà ancora più agguerrita, ma anche noi. Torniamo al PalaBanca con la consapevolezza dei nostri mezzi e adrenalinici, che è il motto di questo 2024 ».



CUCINE LUBE CIVITANOVA - PALLAVOLO PADOVA-

All’Epifania (ore 18.00), dopo soli tre giorni dalla debacle nei Quarti di Coppa Italia in Brianza, la Cucine Lube Civitanova torna in campo per trovare la giusta reazione tra le mura amiche nel match n. 300 di Simone Anzani in Regular Season. La coda esaltante del 2023, con l’impresa da 3 punti a Monza e il salto al quarto posto in Regular Season, è stata offuscata dal passo falso in Brianza nel match per l’accesso alla Final Four di Coppa. Fuori dalle Semifinali per il terzo anno di fila, i cucinieri dovranno investire tutte le energie tra CEV Champions League e SuperLega Credem Banca, a iniziare dalla sfida interna di sabato con la Pallavolo Padova, formazione che fin qui ha messo in cascina 10 punti e, dopo lo stop casalingo con Piacenza, occupa la nona posizione della classifica a braccetto con Cisterna. La tegola dell’infortunio a Tommaso Guzzo, secondo opposto, ha spinto il Club veneto a ingaggiare Tommaso Stefani. All’Eurosuole Forum tornano da rivali Marco Falaschi e Gabi Garcia Fernandez, mentre i patavini affrontano tre ex: Fabio Balaso, Mattia Bottolo ed Enrico Diamantini.



PRECEDENTI: 54 (47 successi Cucine Lube Civitanova, 7 successi Pallavolo Padova)



EX: Fabio Balaso a Padova nel 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18; Mattia Bottolo a Padova nel 2019/20, 2020/21, 2021/22; Enrico Diamantini a Padova nel 2015/16; Marco Falaschi a Lube nel 2020/21; Gabi Garcia Fernandez a Lube nel 2021/22, 2022/23

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Ivan Zaytsev - 16 attacchi vincenti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Aleksandar Nikolov - 22 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Davide Gardini - 37 punti ai 200 (Pallavolo Padova); Mathijs Desmet - 8 attacchi vincenti ai 100 (Pallavolo Padova); Barthelemy Chinenyeze - 8 punti ai 100 (Cucine Lube Civitanova).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Adis Lagumdzija - 21 attacchi vincenti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Davide Gardini - 37 punti ai 200 (Pallavolo Padova); Aleksandar Nikolov - 6 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Mathijs Desmet - 8 attacchi vincenti ai 100 (Pallavolo Padova); Ivan Zaytsev - 9 attacchi vincenti ai 100 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera Regular Season: Simone Anzani - 1 alle 300 partite giocate (Cucine Lube Civitanova); Davide Gardini - 5 muri vincenti ai 100 (Pallavolo Padova).

In carriera tutte le competizioni: Simone Anzani - 1 attacchi vincenti ai 1600 (Cucine Lube Civitanova); Andrea Truocchio - 10 attacchi vincenti ai 400 (Pallavolo Padova); Francesco Fusaro - 20 punti ai 100 (Pallavolo Padova); Marlon Yant Herrera - 26 attacchi vincenti ai 700 (Cucine Lube Civitanova); Aleksandar Nikolov - 28 punti ai 700 (Cucine Lube Civitanova); Adis Lagumdzija - 34 punti ai 1800, 14 attacchi vincenti ai 1500 (Cucine Lube Civitanova); Ivan Zaytsev - 4 punti ai 5600, 8 attacchi vincenti ai 4600 (Cucine Lube Civitanova); Julio Cesar Cardenas Morales - 40 punti ai 100 (Pallavolo Padova).

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « La partita di sabato ha una valenza molto importante per il nostro campionato ed è fondamentale che i ragazzi riescano a fare un reset per rialzarsi con il giusto piglio dopo l'eliminazione dolorosissima dalla Coppa Italia. A Monza la gara ci è sfuggita di mano emotivamente nel secondo set dopo aver vinto da guerrieri il primo parziale. Questo è il più grande rammarico e non deve ripetersi. Sarebbe un guaio scendere in campo con ferite ancora aperte. L'obiettivo è incamerare il maggior numero possibile di punti in chiave Play Off. Padova è una squadra che ha saputo mettere in difficoltà molte rivali e vanta atleti di qualità, come i nostri due ex, che possono crearci problemi ».

Jacopo Cuttini (Allenatore Pallavolo Padova)- « Sabato ci aspetta subito un test importante con Civitanova. Il lavoro svolto in palazzetto in questi giorni ci avrà dato di sicuro qualcosa in più, ed è con questa consapevolezza che sabato andremo a Civitanova, sapendo comunque benissimo che con team come Civitanova è molto difficile riuscire a portare a casa punti quando giocano in casa. Noi, però, ne abbiamo bisogno e di conseguenza cercheremo di dare del nostro meglio ».

GIOIELLA PRISMA TARANTO - ITAS TRENTINO-

Domenica, nell’anticipo delle 17.00, il PalaMazzola spalanca le porte al 2024 con un incontro dal sapore particolare. I padroni di casa della Gioiella Prisma Taranto accolgono tra le mura amiche i campioni d’Italia in carica per dare vita a una sfida tanto complicata quanto suggestiva. Si avvicina così il ventesimo faccia a faccia con l’Itas Trentino. La storia parla di 7 successi del Club pugliese e di 12 vittorie dei dolomitici, che nel girone di andata si sono imposti al tie break in rimonta contro una Gioiella Prisma sempre sul pezzo. Reduci dal 3-0 inflitto a Cisterna in Regular Season con primato in classifica a +3 su Perugia e già alla F4 di Del Monte® Coppa Italia grazie al trionfo nel derby dell’Adige, l’Itas di Fabio Soli vuole aggiungere un altro tassello a un cammino da protagonisti. Per i tarantini, invece, il finale di 2023 è stato amaro, ma gli uomini di Ljubomir Travica sognano di iniziare il 2024 con un’impresa. Tra i padroni di casa milita l’ex bandiera gialloblù Filippo Lanza, mentre tra gli ospiti Gabriele Laurenzano torna sul campo del sodalizio che lo ha lanciato in SuperLega.



PRECEDENTI: 19 (7 successi Gioiella Prisma Taranto, 12 successi Itas Trentino)



EX: Filippo Lanza a Trento nel 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18; Gabriele Laurenzano a Taranto nel 2021/22

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Jan Kozamernik - 11 punti ai 100 (Itas Trentino); Giovanni Maria Gargiulo - 25 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Lorenzo Sala - 32 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Josè Miguel Gutierrez - 35 punti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Kamil Rychlicki - 7 punti ai 200 (Itas Trentino); Marko Podrascanin - 9 punti ai 100 (Itas Trentino).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Alessandro Michieletto - 19 attacchi vincenti ai 200 (Itas Trentino); Kamil Rychlicki - 25 attacchi vincenti ai 200 (Itas Trentino); Giovanni Maria Gargiulo - 25 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Jan Kozamernik - 3 punti ai 100 (Itas Trentino); Marko Podrascanin - 3 punti ai 100 (Itas Trentino); Lorenzo Sala - 32 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Josè Miguel Gutierrez - 35 punti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto).

In carriera Regular Season: Daniele Lavia - 1 battute vincenti ai 100 (Itas Trentino); Aimone Alletti - 2 muri vincenti ai 500 (Gioiella Prisma Taranto); Giovanni Maria Gargiulo - 4 muri vincenti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Oreste Cavuto - 4 punti ai 1000 (Itas Trentino).

In carriera tutte le competizioni: Oreste Cavuto - 1 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Gabriele Nelli - 11 attacchi vincenti ai 1000, 4 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino); Giulio Magalini - 17 punti ai 500 (Itas Trentino); Filippo Lanza - 21 punti ai 3400 (Gioiella Prisma Taranto); Josè Miguel Gutierrez - 22 punti ai 300 (Gioiella Prisma Taranto); Daniele Lavia - 28 attacchi vincenti ai 1900 (Itas Trentino); Lorenzo Sala - 3 punti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Jan Kozamernik - 3 punti ai 900 (Itas Trentino); Hampus Ekstrand - 31 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto); Giacomo Raffaelli - 4 attacchi vincenti ai 700 (Gioiella Prisma Taranto).

Marco Rizzo (Gioiella Prisma Taranto)- « Veniamo da una partita con Verona dove abbiamo fatto vedere cose interessanti, con un buon primo e terzo set in cui è mancato poco per portare a casa un punto; ora stiamo continuando a lavorare e spingere sui nostri punti di forza. Conosciamo la caratura del nostro prossimo avversario ma questo ci interessa fino a un certo punto perché dobbiamo sempre pensare al nostro gioco e alla nostra parte della rete, uscendo dal campo consapevoli di aver dato tutto, spingendo al massimo e cogliendo ogni occasione che potrebbe capitare per portare a casa più punti possibili in questo campionato. Stiamo lavorando bene con intensità e serenità anche in vista della partita della prossima settimana, con Padova, quindi ogni volta che scendiamo in campo sarà occasione di confronto e crescita per uno step successivo ».

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)- « Quella di Taranto è sempre una trasferta particolarmente insidiosa perchè la Gioiella Prisma sa esprimere la sua pallavolo migliore di fronte al proprio pubblico e ci terrà a fare bene per il primo match del nuovo anno. Per noi è un periodo intenso, ricco di partite importanti; servirà quindi una prova determinata e continua per riuscire ad ottenere quello che andiamo cercando in Puglia ».



VALSA GROUP MODENA - RANA VERONA-

Domenica, alle 18.00, il PalaPanini ospita una sfida suggestiva tra due rivali deluse dal mancato accesso alla Del Monte® Coppa Italia SuperLega. I padroni di casa della Valsa Group Modena, eliminati in tre set giovedì sera da Perugia, nella centesima gara di Vlad Davyskiba in Italia cercano il pronto riscatto di fronte ai propri tifosi per tamponare l’emorragia di sconfitte che li ha visti soccombere anche nelle ultime due fatiche della stagione regolare, nel derby con Piacenza e al Mediolanum Forum contro Milano. La Rana Verona, caduta a Trento, vuole riprende a macinare punti in Regular Season inseguendo la quinta vittoria consecutiva del suo campionato. L’ultima in ordine di tempo coincide con il 3-1 casalingo contro Taranto. Tra gli emiliani Dragan Stankovic cerca il muro n. 500 nelle Regular Season e l’attacco n. 2000 in Italia. Tra gli ospiti Rok Mozic prenota l’attacco vincente n. 1000 in Italia. Sul fronte degli ex, Maksim Sapozhkov lo scorso anno militava a Verona, coach Radostin Stoytchev e il suo secondo, Dario Simoni, nel 2017/18 guidavano gli emiliani.



PRECEDENTI: 44 (36 successi Valsa Group Modena, 8 successi Rana Verona)



EX: Maksim Sapozhkov a Verona nel 2022/23 - Allenatori: Dario Simoni a Modena nel 2017/18; Radostin Stoytchev a Modena nel 2017/18

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Donovan Dzavoronok - 17 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona); Amin Esmaeilnezhad - 24 punti ai 200 (Rana Verona); Rok Mozic - 26 punti ai 200 (Rana Verona); Giovanni Sanguinetti - 5 punti ai 100 (Valsa Group Modena); Francesco Sani - 9 punti ai 100, 22 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Amin Esmaeilnezhad - 19 punti ai 200 (Rana Verona); Rok Mozic - 21 punti ai 200 (Rana Verona); Maksim Sapozhkov - 33 punti ai 200 (Valsa Group Modena); Donovan Dzavoronok - 9 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona); Francesco Sani - 9 punti ai 100, 22 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona).

In carriera Regular Season: Vlad Davyskiba - 1 battute vincenti ai 100 (Valsa Group Modena); Dragan Stankovic - 1 muri vincenti ai 500 (Valsa Group Modena); Donovan Dzavoronok - 24 punti ai 2000 (Rana Verona); Rok Mozic - 37 punti ai 1000 (Rana Verona); Luca Spirito - 5 battute vincenti ai 100 (Rana Verona).

In carriera tutte le competizioni: Dragan Stankovic - 1 attacchi vincenti ai 2000 (Valsa Group Modena); Mattia Boninfante - 1 battute vincenti ai 100 (Valsa Group Modena); Giulio Pinali - 1 punti ai 900 (Valsa Group Modena); Aidan Zingel - 15 attacchi vincenti ai 1500 (Rana Verona); Vlad Davyskiba - 16 punti ai 1100 (Valsa Group Modena); Amin Esmaeilnezhad - 19 punti ai 200 (Rana Verona); Nicholas Sighinolfi - 2 muri vincenti ai 300 (Valsa Group Modena); Rok Mozic - 30 punti ai 1200, 1 attacchi vincenti ai 1000 (Rana Verona); Roberto Pinali - 35 punti ai 1300 (Valsa Group Modena); Donovan Dzavoronok - 36 punti ai 2500 (Rana Verona); Tommaso Rinaldi - 37 punti ai 900 (Valsa Group Modena); Bruno Mossa De Rezende - 4 punti ai 700 (Valsa Group Modena); Maksim Sapozhkov - 6 punti ai 700, 17 attacchi vincenti ai 600 (Valsa Group Modena); Francesco Sani - 9 punti ai 100, 22 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona).

Francesco Petrella (Allenatore Valsa Group Modena)- « È una partita che si prepara con poche cose, cercando di pulire la testa dalle scorie di un match come quello con Perugia e cercando di ritrovare le energie giuste. Dobbiamo insistere, continuare a lavorare e combattere fino alla fine ».



Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Per il momento del campionato quella di Modena è una partita di grande importanza, sia per noi che per loro. Siamo riusciti ad arrivare a pari punti, per cui è fondamentale per la classifica della stagione regolare. All'andata sono stati capaci di ribaltare la partita grazie all'esperienza di alcuni giocatori. Noi dovremo essere bravi nei nostri fondamentali, ma soprattutto essere molto più concreti nella fase di cambio-palla ».



SIR SUSA VIM PERUGIA - MINT VERO VOLLEY MONZA-

Telecamere di Rai Sport al PalaBarton, domenica alle 18.15, per la sfida di campionato tra due semifinaliste di Del Monte® Coppa Italia SuperLega. Vittoriosa in tre set nel blitz di Regular Season a Catania, Seconda in classifica con tre lunghezze da recuperare sulla capolista Trento e capace di strappare il pass per la Final Four di Coppa grazie al trionfo casalingo contro Modena, la Sir Susa Vim Perugia ospita sul proprio campo l’attuale sesta forza della stagione regolare. La Mint Vero Volley Monza è riuscita nel giro di pochi giorni a mettere sotto il tappeto la delusione della sconfitta interna del 30 dicembre contro Civitanova in campionato per poi accogliere il nuovo anno con un immediato riscatto sullo stesso campo, rialzando la testa con un successo per 3-1 in rimonta contro i cucinieri. Un’impresa che è valsa la prima qualificazione della propria storia alla Final Four bolognese di Coppa Italia. In campionato, però, il team brianzolo ha perso le ultime due partite e serve una prestazione maiuscola per andare a punti nella tana dei Block Devils. Tre gli ex della sfida: Oleh Plotnytskyi ha trascorsi a Monza, Thomas Beretta e Gianluca Galassi hanno vestito la maglia Sir.



PRECEDENTI: 31 (7 successi Mint Vero Volley Monza, 24 successi Sir Susa Vim Perugia)



EX: Oleh Plotnytskyi a Monza nel 2017/18, 2018/19; Thomas Beretta a Perugia nel 2014/15; Gianluca Galassi a Perugia nel 2018/19

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Sebastian Solé - 12 punti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Gabriele Di Martino - 22 punti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Eric Loeppky - 25 punti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Kamil Semeniuk - 37 punti ai 200 (Sir Susa Vim Perugia); Ran Takahashi - 38 punti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Wassim Ben Tara - 7 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Jesus Herrera Jaime - 8 punti ai 100, 27 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Flavio Resende Gualberto - 13 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Jesus Herrera Jaime - 17 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Gabriele Di Martino - 17 punti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Kamil Semeniuk - 23 punti ai 200 (Sir Susa Vim Perugia); Ran Takahashi - 23 punti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Eric Loeppky - 24 punti ai 100 (Mint Vero Volley Monza); Arthur Szwarc - 26 punti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Wassim Ben Tara - 7 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia); Sebastian Solé - 9 punti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia).

In carriera Regular Season: Simone Giannelli - 2 muri vincenti ai 300 (Sir Susa Vim Perugia); Oleh Plotnytskyi - 24 attacchi vincenti ai 1000, 1 battute vincenti ai 200 (Sir Susa Vim Perugia); Wilfredo Leon Venero - 24 attacchi vincenti ai 1500, 4 battute vincenti ai 300 (Sir Susa Vim Perugia); Ran Takahashi - 35 punti ai 500 (Mint Vero Volley Monza).

In carriera tutte le competizioni: Kamil Semeniuk - 12 punti ai 500, 8 attacchi vincenti ai 400 (Sir Susa Vim Perugia); Sebastian Solé - 14 punti ai 2500 (Sir Susa Vim Perugia); Jesus Herrera Jaime - 22 attacchi vincenti ai 300 (Sir Susa Vim Perugia); Gabriele Di Martino - 24 punti ai 1200 (Mint Vero Volley Monza); Flavio Resende Gualberto - 3 attacchi vincenti ai 400 (Sir Susa Vim Perugia); Arthur Szwarc - 35 punti ai 1000 (Mint Vero Volley Monza); Stephen Maar - 35 punti ai 2500, 5 battute vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Eric Loeppky - 36 punti ai 1000 (Mint Vero Volley Monza); Wilfredo Leon Venero - 38 punti ai 3000, 4 attacchi vincenti ai 2300 (Sir Susa Vim Perugia); Francesco Comparoni - 6 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza); Wassim Ben Tara - 7 attacchi vincenti ai 100 (Sir Susa Vim Perugia).

Angelo Lorenzetti (Allenatore Sir Susa Vim Perugia)- « Monza è una squadra tosta, quando vincemmo da loro la partita d’andata dissi convinto che avevamo fatto un grande risultato. Affrontiamo una squadra che ha dei numeri molto buoni ed un palleggiatore che la fa viaggiare a ritmi alti. Domenica sarà una battaglia. È chiaro che dobbiamo un pochino recuperare qualche situazione, in questi due giorni lavoreremo con calma e puntiamo tutto sul dare il massimo in partita ».



Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Ci rituffiamo nel campionato dove, purtroppo, nelle ultime due uscite non siamo riusciti a portare a casa nemmeno un punto. Per noi sarà importante sfruttare l'effetto positivo della vittoria in Coppa Italia, per andare a Perugia con la grinta giusta; dovremo gestire al meglio un confronto che si preannuncia difficilissimo. Gli umbri contro Modena hanno dimostrato di essere molto solidi e in forma, giocando con solidità e sicurezza. Sarà una partita veramente complicata ».

CISTERNA VOLLEY - FARMITALIA CATANIA-

Domenica, alle 20.00, è previsto il debutto di Cisterna Volley nel 2024 tra le mura amiche in cerca di punti importanti. Una vittoria significherebbe la svolta in classifica per non guardarsi più alle spalle e concentrarsi sulle rivali da raggiungere in classifica. Ora i pontini hanno 10 punti come Padova, con una lunghezza di vantaggio su Taranto e con 6 punti in più dell’avversaria di giornata, la Farmitalia Catania, che dall’inizio del torneo ha vinto un solo match, proprio contro il collettivo laziale di Guillermo Falasca al PalaCatania. Prendere punti nel palazzetto di Cisterna sarà più dura, ma la dirigenza si aspetta un guizzo dopo lo scossone infrasettimanale con l’esonero di Douglas Cezar e le redini affidate al suo assistente Giuseppe Bua, con Mauro Puleo promosso a secondo allenatore. Nell’ultimo turno entrambe le squadre hanno perso con il massimo scarto, Cisterna a Trento con i campioni d’Italia, Catania davanti al pubblico amico con i campioni iridati di Perugia. A caccia di record tra i padroni di casa Andrea Rossi (12 punti ai 2000 in carriera), tra gli ospiti Luigi Randazzo (13 punti ai 2000 nelle stagioni regolari e 15 attacchi vincenti ai 2000 in carriera).



PRECEDENTI: 1 (1 successo Farmitalia Catania)



EX: Nessuno

A CACCIA DI RECORD:



Nella Stagione 2023/2024 Regular Season: Aleksandar Nedeljkovic - 21 punti ai 100 (Cisterna Volley); Luka Basic - 26 punti ai 100 (Farmitalia Catania); Efe Bayram - 37 punti ai 100 (Cisterna Volley); Paul Buchegger - 8 attacchi vincenti ai 200 (Farmitalia Catania); Pavle Peric - 9 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni: Aleksandar Nedeljkovic - 21 punti ai 100 (Cisterna Volley); Luka Basic - 26 punti ai 100 (Farmitalia Catania); Efe Bayram - 37 punti ai 100 (Cisterna Volley); Paul Buchegger - 8 attacchi vincenti ai 200 (Farmitalia Catania); Pavle Peric - 9 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley).

In carriera Regular Season: Luigi Randazzo - 13 punti ai 2000 (Farmitalia Catania); Michele Baranowicz - 2 muri vincenti ai 200 (Cisterna Volley); Mohammadjavad Manavinezhad - 40 punti ai 500 (Farmitalia Catania); Cristian Frumuselu - 7 punti ai 500 (Farmitalia Catania).

In carriera tutte le competizioni: Elia Bossi - 1 muri vincenti ai 200 (Farmitalia Catania); Andrea Rossi - 12 punti ai 2000, 4 battute vincenti ai 100 (Cisterna Volley); Luigi Randazzo - 15 attacchi vincenti ai 2000 (Farmitalia Catania); Paul Buchegger - 15 punti ai 2100, 21 attacchi vincenti ai 1800 (Farmitalia Catania); Aleksandar Nedeljkovic - 21 punti ai 100 (Cisterna Volley); Luka Basic - 23 attacchi vincenti ai 500 (Farmitalia Catania); Mohammadjavad Manavinezhad - 27 attacchi vincenti ai 500 (Farmitalia Catania); Alessandro Tondo - 3 battute vincenti ai 200, 4 muri vincenti ai 400 (Farmitalia Catania); Efe Bayram - 33 punti ai 300 (Cisterna Volley); Daniele Mazzone - 4 muri vincenti ai 600 (Cisterna Volley); Jacopo Massari - 5 punti ai 900 (Farmitalia Catania); Pavle Peric - 9 attacchi vincenti ai 100 (Cisterna Volley).

Guillermo Falasca (Allenatore Cisterna Volley)- « Mi aspetto una partita intensa ma noi abbiamo la consapevolezza di aver lavorato bene e parliamo di un match che, con un risultato positivo, ci può dare una spinta importante verso il nostro obiettivo. Sarà una sfida difficile, ci sarà anche la giusta tensione ma è un appuntamento molto importante per la classifica e ne siamo assolutamente consapevoli ».

Giuseppe Bua (Allenatore Farmitalia Catania)- « Domenica andiamo a Cisterna per vincere, non ci sono alternative e questa settimana abbiamo lavorato avendo ben presente il nostro scopo. Quello che ho chiesto ai ragazzi fin dal primo giorno è lavorare con spirito di sacrificio e questo porterà i risultati che cerchiamo. I nostri avversari, come noi, lottano per la permanenza nella categoria. So che possiamo replicare il successo della seconda giornata di campionato ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2ª GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 6 gennaio 2024, ore 18.00



Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Milano Arbitri: Cappello, Zanussi

Sabato 6 gennaio 2024, ore 18.00



Cucine Lube Civitanova – Pallavolo Padova Arbitri: Carcione, Brunelli

Domenica 7 gennaio 2024, ore 17.00



Gioiella Prisma Taranto – Itas Trentino Arbitri: Simbari, Saltalippi

Domenica 7 gennaio 2024, ore 18.00



Valsa Group Modena – Rana Verona Arbitri: Lot, Cesare

Domenica 7 gennaio 2024, ore 18.15



Sir Susa Vim Perugia – Mint Vero Volley Monza Arbitri: Florian, Caretti

Domenica 7 gennaio 2024, ore 20.00



Cisterna Volley – Farmitalia Catania Arbitri: Cerra, Vagni

LA CLASSIFICA-

Itas Trentino 31, Sir Susa Vim Perugia 28, Gas Sales Bluenergy Piacenza 27, Cucine Lube Civitanova 22, Allianz Milano 21, Mint Vero Volley Monza 20, Valsa Group Modena 17, Rana Verona 17, Pallavolo Padova 10, Cisterna Volley 10, Gioiella Prisma Taranto 9, Farmitalia Catania 4.