Civitanova supera in tre set Padova

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Prova d'orgoglio della Cucine Lube Civitanova che, dopo l'esclusione dalla Final Four di Coppa Italia maturata contro Monza, stasera, nel'anticipo della seconda di ritorno , ha sciorinato una convincente prestazione davanti al pubblico dell'Eurosole Forum, concedendo pochissimo al Padova di Cuttini che si è dovuto arrendere in tre set 3-0 (25-19, 25-17, 25-23) trascinata da Nikolov (MVP del match con 17 punti all'attiv) e da Zaytsev.

Per la sfida coi veneti Blengini torna al sestetto tradizionale, con Zaytsev a far coppia con Nikolov nella diagonale di posto 4 e l’olimpionico francese Chinenyeze al centro con Anzani. Cuttini dall'altra parte della rete ha messo in campo Crosato, Falaschi, Gardini, Plak, Garcia, Desmet, Zenger (L).

Primo set con gli ospiti che partono pigiando sull’acceleratore con le fiammate al servizio di Gardini (2 ace che spingono Padova sul 2-4), ma dopo la parità che arriva già a quota 5 si assiste a un assolo dei marchigiani. Che alzano il livello del proprio servizio mettendo in netta difficoltà la squadra di Cuttini, e soprattutto sporcano tantissime palle a muro, consentendo a De Cecco di impostare con efficacia i contrattacchi che chiudono virtualmente i giochi già sul 19-14, firmato da Anzani. Finirà 25-19, dopo un errore del fresco ex Gabi Garcia. La Cucine Lube schiaccia col 62% di squadra, contro il 48% di padovani. Nikolov è il top scorer con 6 punti, 75% su 8 palloni giocati.

Stesso copione nel secondo set, anche se stavolta (nonostante il misero 33% in attacco degli ospiti) l’allungo decisivo degli uomini di Blengini arriva leggermente più tardi. Dopo il 14 pari, per la precisione, quando trascinata da uno Zaytsev incisivo sia in attacco (suo il break iniziale, con un pallonetto) che a muro (3 vincenti), Civitanova piazza un sostanzioso parziale portandosi addirittura sul +6 (20-14). Finirà 25-17, con il martello di origini russe top scorer a quota 7 punti, seguito dal compagno di squadra Nikolov con 6 (60%).

Il terzo parziale comincia con un nuovo monologo della squadra di casa, che dall’11-6 iniziale si fa però rimontare per due volte: prima Padova arriva al 15-14, poi (dal 21-18) addirittura sul 22 pari, grazie a un fallo di seconda linea fischiato a Lagumdzija, cui segue un ace firmato da Falaschi con l’aiuto del nastro. Nel testa a testa finale, decide nuovamente Nikolov (è lui l’mvp della sfida), stavolta con un ace che scrive il nuovo e decisivo break, sul 24-22. Chiuderà poi definitivamente le ostilità un attacco di Zaytsev (25-23).

I PROTAGONISTI-

Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova)- « Dopo la brutta sconfitta a Monza siamo tornati in campo con una vittoria importante e questo ci rende felici. Abbiamo attaccato molto bene e siamo riusciti a tenere i loro servizi più forti. Quando la Lube si esprime così in attacco è difficile per gli avversari contrastarci. Tra due giorni andiamo in Romania per la partita di martedì con Galati, al rientro ci attende la trasferta a Perugia. Si prospetta una settimana dura ».

Jacopo Cuttini (Allenatore Pallavolo Padova)- « Non siamo riusciti, con continuità, a creare delle problematiche a Civitanova, una squadra che nel momento in cui ha spinto, in particolare in battuta, e in altri punti importanti, come nelle situazioni in attacco, che sapevamo sarebbero stati molti forti, non siamo riusciti a contenerli. Mi è piaciuto molto il terzo set dove, anche se eravamo in difficoltà fino alla metà, siamo riusciti a star lì. Abbiamo fatto qualche cambio, è entrato Porro, poi il doppio cambio di Stefani e Zoppellari e siamo riusciti a stare in partita, a rimettere in piedi la situazione e a stare in partita. Civitanova, tuttavia, nel momento in cui spingeva ci ha creato dei grossi problemi ».

IL TABELLINO-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – PALLAVOLO PADOVA 3-0 (25-19, 25-17, 25-23)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 4, De Cecco 1, Zaytsev 15, Chinenyeze 6, Lagumdzija 9, Nikolov 17, Bisotto (L), Balaso (L), Diamantini 0, Bottolo 0. N.E. Thelle, Larizza, Yant Herrera. All. Blengini.

PALLAVOLO PADOVA: Crosato 9, Falaschi 1, Gardini 6, Plak 9, Garcia Fernandez 6, Desmet 7, Truocchio (L), Stefani 0, Zoppellari 0, Cardenas Morales 0, Zenger (L), Porro 4. N.E. Taniguchi, Fusaro. All. Cuttini.

ARBITRI: Carcione, Brunelli.

NOTE – durata set: 26′, 27′, 30′; tot: 83′.

MVP: Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 1.746