Cisterna prolunga il contratto di Faure fino al 2026

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- Cisterna Volley, ancora a caccia di un possibile ingresso nei play off (saranno decisive le ultime due partite di regular season), già pensa alla prossima stagione. Il primo punto di partenza della società pontina è il rinnovo del contratto, prolungato per due stagioni fino al 2026, dell'opposto francese Theo Faure , una delle più belle sorprese della stagione di Superlega. Il Ventiquattrenne nazionale transalpino, al primo anno in Italia, è infatti uno dei più prolifici marcatori del campionato. Oltre a essere un atleta è anche studente d’ingegneria all’Insa Toulouse, università in cui frequenta il corso di laurea in fisica dei materiali.

Le parole di Theo Faure-

«Il livello della Superlega italiana è molto alto e posso dire che a Cisterna mi trovo molto bene perché posso lavorare e continuare il mio percorso di crescita: mi trovo a mio agio anche in città e devo dire che ci sono tutti gli elementi per migliorare anche in futuro».

Le parole di Cristina Cruciani, uno dei soci di Cisterna Volley-

«L’obiettivo degli imprenditori di Cisterna era quello di scendere in campo e creare un progetto sportivo che potesse crescere e consolidarsi nel tempo in una categoria così impegnativa come la Superlega di pallavolo il rinnovo del contratto di Theo Faure e il suo prolungamento con una scadenza così a lungo termine testimoniano la nostra volontà di credere con forza in questo progetto».

Le parole del direttore sportivo Candido Grande-

«Siamo molto soddisfatti per questo prolungamento di contratto e ci tengo a sottolineare che questo è un messaggio importante perché Faure è un giocatore che è cresciuto tantissimo in questa sua prima stagione e ha sicuramente ampi margini di miglioramento. Siamo nell’anno olimpico e i Giochi si tengono in Francia, ci sono tutti gli elementi per vedere il suo appeal continuare a crescere. Theo è un grande lavoratore e ha ottenuto questi importanti risultati grazie al suo impegno costante. Ha dato l’anima in questa stagione, si è inserito subito bene in questo bel gruppo che abbiamo creato e sarebbe molto bello poter confermare in blocco questo gruppo di professionisti e continuare a lavorare con loro».