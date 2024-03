NAS Sports Tournament di Dubai: ci sarà anche Cisterna

CISTERNA- Il Cisterna Volley è in partenza per Dubai dove parteciperà al NAS Sports Tournament in programma dal 22 al 31. La squadra di Falasca, che arriverà domani negli Emirati Arabi Uniti e si allenerà al Nad Al Sheba Sports Complex. La pallavolo sarà uno dei tanti sport protagonisti di questa manifestazione che vedrà in campo anche i campioni del padel, del ciclismo, della scherma e di tanti altri sport.

La delegazione del Cisterna Volley, grazie a questo appuntamento, potrà affacciarsi in un ambiente nuovo per i colori cisternesi e, allo stesso tempo, aprirsi a una prestigiosa passerella in un mondo che investe tanto sullo sport.

Oltre che al prestigio questo appuntamento a Dubai sarà anche utile per preparare i prossimi play-off per il quinto posto.

La squadra del presidente Luigi Iazzetta dovrà disputare un girone all’italiana di sola andata che comprende cinque partite per ciascuna squadra. Le quattro migliori squadre disputeranno semifinali e finale in gara unica, in casa della squadra meglio classificata al termine del torneo. La vincente è qualificata alla Challenge Cup 2024/25.