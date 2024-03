Milano vince al tie break su Piacenza e porta la sfida a Gara 5

MILANO- L'Allianz Milano all'inferno e ritorno. La squadra di Piazza in Gara 4 dei Quarti Play Off aveva solo un risultato per portare la serie a Gara 5. La Gas Sales Bluenergy, di contro, aveva in mano il pallino per volare, vincendo in Semifinale. Per tutta la parte iniziale del match gli uomini di Anastasi hanno giocato meglio dei padroni di casa e si sono portati in vantaggio 0-2. Ishikawa, sull'orlo del baratro ed hanno ribaltato il risultato imponendosi 3-2 (28-30, 25-27, 25-23, 27-25, 15-6) regalandosi la possibilità di giocarsi il passaggio del turno, mercoledì 27 marzo al Pala Banca, in una Gara 5 senza appello e tutta da vivere.

Il match odierno è stato in equilibrio quasi assoluto per quattro set, anche con esito agli antipodi per i padroni di casa che non riescono a chiudere i propri set point e si trovano così sotto 2-0, a un passo quindi dall’eliminazione. Milano però ci prova ancora e ancora, trascinata da un eccellente Mergarejo, che risulterà l’MVP del match rimonta fino al 2-2. Il tie-break alla fine è in discesa, troppo forte la motivazione di Milano dopo la rimonta, la Gas Sales Bluenergy Piacenza riesce a fare 6 punti. Tutto rimane comunque in gioco per la partita di mercoledì sera che gli appassionati potranno godersi in TV in diretta su Rai Sport.

Si riparte con le stesse formazioni delle prime tre gare: nessuna sorpresa nel il 6+1 di Allianz Milano, con Piazza mette Porro in diagonale a Reggers, Kaziyski e Ishikawa schiacciatori, Loser e Vitelli al centro e Catania libero. Anastasi mette Brizard in diagonale a Romanò, Leal e Lucarelli laterali, Simon e Caneschi al centro, libero Scanferla. Nessuna sorpresa neppure per il 6+1 di Allianz Milano, con Piazza mette Porro in diagonale a Reggers, Kaziyski e Ishikawa schiacciatori, Loser e Vitelli al centro e Catania libero. Due set ai vantaggi vinti da Piacenza con percentuali di attacco monster. Milano ha però il merito di crederci fino alla fine e spinta dall’Allianz Cloud porta la partita a gara 5.

Partono un po’ meglio gli emiliani, loro il primo break 3-1 propiziato da Lucarelli. Attacco out di Romanò e Allianz torna -1, il pareggio è di Reggers 5-5. Simon forza il servizio e la Gas Sales va +3 (5-8). Da centrale a centra, ace di Vitelli 7-8. Ishikawa subito protagonista con una parallela monster e un punto in palleggio, Allianz impatta sul 10-10. L’equilibrio non si sposta fino al nuovo strappo piacentino sul 13-15, in un attimo sul turno al servizio di Vitelli c’è il 15-15. Un muro di Loser su Lucarelli ed è Milano ora davanti 18-17 con la palla nelle mani di Ishikawa, pareggia l’ex Romanò (farà 29 punti nel match) con un bel diagonale. Dentro per due rotazioni Andringa su Leal. Si va avanti punto a punto. Sul 21-20 Milano doppio cambio Allianz: dentro Zonta e Dirlic e time out Anastasi. Piacenza ribalta il vantaggio ancora con Romanò 21-22, Piazza deve fermare il gioco sul punto successivo 21-23. Ancora la battuta di Vitelli è una sentenza ace su Leal, 23-23 e secondo time out Anastasi. Viene chiamato in campo Mergarejo su una rotazione per Ishikawa, Vitelli tira forte e Porro chiude di prima intenzione 24-23. La Gas Sales annulla due setpoint, poi ribalta con Lucarelli in pipe 25-26 e time out Piazza. Loser pareggia 26-26. Anastasi mette Gironi al servizio per Caneschi, ma Kaziyski fa il 27-27. Due azioni più tardi l’attacco di KK finisce out e sul 28-30 si chiude il primo combattutissimo per Piacenza che chiude con percentuali migliori dei meneghini soprattutto in attacco (52% contro il 38%).

Nulla cambia nei sestetti, ma Milano ha dentro tanta energia da spendere dopo quel finale sfortunato e in un amen grazie anche a un ace di Kaziyski è sul 6-2 con Anastasi che deve subito fermare il gioco. Al rientro ci sono tre punti Gas Sales e il time out di Piazza. Muro a uno di Kaziyski su Romanò, Allianz 9-6. Piacenza non sta certo a guardare e rosicchia un punto, poi due 13-12. Difesa di Porro e Catania, Ishikawa chiude 15-12. Piacenza è fallosa al servizio, doppio cambio Allianz sul 18-15. Rientrano Porro e Reggers sul 20-17. La Gas Sales mette due punti e sul 20-19, Piazza deve fermare il gioco. Romanò, ancora lui, pareggia 20-20 e poi firma il vantaggio 20-21 dopo un’azione prolungata. Dentro Mergarejo per Kaziyski. L’ace dell’opposto è il punto del 20-22. Il muro di Reggers fa il 21-22, poi mette un muro Mergarejo 22-22 e time out Anastasi. Ace di Ishikawa 23-22, pareggia Caneschi. Mergarejo si procura anche il primo setpoint, annullato da Lucarelli 24-24, si va ai vantaggi. Dentro Gironi e ace 24-25, Ishikawa dice no. Chiude Piacenza 25-27 con muro. Ma è ancora l’attacco piacentino a essere devastante 65% contro il pur eccellente 60% di Milano.

E’ un duro colpo per Milano, sotto di due set persi ai vantaggi, ma la posta in gioco è troppo alta per non ripartire a tuono. Kaziyski va in battuta sul 7-3 dopo un turno con un ace di Reggers. Anastasi ferma il gioco la prima volta sul 9-4 Allianz. Ritorno immediato Gas Sales 9-8 con time out Piazza. Sorpasso Gas Sales 9-10. Sul turno al servizio di Loser Milano torna avanti 13-12. Kaziyski e Vitelli fermano Leal 15-14, ma il brasiliano-cubano chiude il punto successivo dopo una difesa di piede di Paolo Porro. Torna davanti Piacenza 17-18 con Mergarejo per Kaziyski. Piazza deve fermare il gioco sul 17-19. Loser in primo tempo e a muro, Allianz torna davanti 20-19. Dentro Gironi per Caneschi in battuta. Ci pensa ancora Loser a trascinare Milano, poi la pipe di Yuki per il 22-20. Mergarejo si prende il primo setpoint. Chiude Ishikawa 25-23.

Mergarejo rimane in campo per Allianz e il set, manco a dirlo, parte con Milano che sembra avere ancora qualcosa in più e si porta sul 4-1. Gli emiliani si affidano ancora una volta al loro opposto (la bellezza di 20 punti nei primi tre set) per ricucire. La risposta è di Paolino Porro, ace e 6-4. Sull’ace di Reggers che vale il 9-5 Anastasi ferma il gioco. Porro riesce a innescare ancora i centrali e Vitelli fa il 10-6. Lucarelli chiude un punto prolungato in cui salva anche un pallone di tacco. Sull’errore di Reggers, Piazza chiama time out il punteggio è di 11-9 e c’è Lucarelli dai nove metri in un momento molto positivo. Romanò torna in battuta sul 13-11, ma Mergarejo risvolve ancora. Allianz riesce a mantenere il cambio palla. Piazza mette Kaziyski per la battuta sul 16-13. L’ace di Simon vale il 18-17, la Gas Sales prova a ricucire. Risponde Mergarejo con il punto n.20 (a 17) e Anastasi ferma il gioco. Al rientro c’è Colombo per Catania (per la difesa), ma Caneschi chiude in due tempi. La risolve ancora il cubano di Milano 21-18. Il punto successivo è un caso da studiare, Vitelli salva in qualche modo, Anastasi ferma il gioco, ma le telecamere scoprono un fallo di rete proprio di Piacenza. Sul 22-20 entra Gironi, ma questa volta il suo servizio finisce in rete. Doppio cambio Allianz sul 23-20. Punto Simon e tornano Porro e Reggers. Vitelli fa il 24 e va in battuta per arrivare al tie-break. Lucarelli dai nove metri, l’arbitro Cesare dice out, ma Anastasi la vuole rivedere e ha ragione. Ace, 24-23 e time out Piazza. Tensione positiva alle stelle all’Allianz Cloud anche tra gli oltre 4mila sugli spalti, spettacolo nello spettacolo. Il muro della Gas Sales annulla anche il secondo setpoint. Situazione ribaltata, ma Leal risolve, sbaglia anche Simon 26-25 e servizio Ishikawa che con un ace manda la partita al 5° set.

Muro su Leal a rompere gli equilibri per Allianz Milano 2-1, poi Loser fa il 3 nonostante un grande recupero di Brizard. Reggers ferma Simon, 4-1. Dentro Kaziyski per la battuta su Reggers e KK fa l’ace del 7-3. Si cambia campo con Allianz davanti 8-4. Mergarejo fa l’ace del 9-4 e Anastasi ferma il gioco. Al rientro nuovo ace, dentro Recine per Leal. Allianz vola con il turno di Vitelli. Chiude Reggers 15-6.

I PROTAGONISTI-

Roberto Piazza (Allenatore Allianz Milano)- « Da uno a dieci, oggi sono contento sette. Questo perché i primi due set ci sono scappati di mano per poche imprecisioni gravi. Sono invece contento 11 perché non so quante squadre avrebbero tenuto il campo in quel modo. Sono felice per i ragazzi che si sono stretti, hanno capito che serviva l’aiuto di tutti e hanno rimontato. Sono stati bravi. Questa sera voglio dire un bravo al team e ci sta tutto. Sappiamo però che non abbiamo ancora fatto niente ».



Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Per quattro set le due squadre hanno giocato alla pari e l’equilibrio lo si è visto tanto che tre parziali si sono chiusi ai vantaggi. Purtroppo anche il quarto set dopo una nostra bella rimonta. Nel quinto di fatto non siamo scesi in campo e questo è il lato più negativo della serata. Anche dopo i primi due set vinti sapevo che sarebbe stata una partita ancora aperta e difficile, Milano ha fatto buone cose, noi siamo calati parecchio in battuta ».

IL TABELLINO-



ALLIANZ MILANO - GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-2 (28-30, 25-27, 25-23, 27-25, 15-6) -

ALLIANZ MILANO: Porro 3, Ishikawa 20, Loser 13, Reggers 22, Kaziyski 6, Vitelli 10, Colombo (L), Mergarejo Hernandez 12, Zonta 0, Catania (L), Dirlic 1. N.E. Starace, Innocenzi, Piano. All. Piazza.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 4, Santos De Souza 14, Simon 9, Romanò 29, Leal 15, Caneschi 10, Hoffer (L), Recine 0, Gironi 1, Scanferla (L), Andringa 0. N.E. Alonso, Ricci, Dias. All. Anastasi.

ARBITRI: Cesare, Boris, Carcione.

Durata set: 36', 32', 31', 35', 13'; tot: 147'.

MVP: Osniel Mergarejo (Allianz Milano)

Spettatori: 4.275