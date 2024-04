Al via i Play Off Challenge per un posto in Europa

ROMA - Per sei formazioni fuori dalla corsa scudetto da domani inizia la caccia all'Europa. Al via i Play Off per il quinto posto che qualificheranno alla Challenge Cup 2025. Si parte con la 1a giornata di un girone all’italiana di sola andata che vede ai nastri di partenza Cisterna Volley, Cucine Lube Civitanova, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Pallavolo Padova, Rana Verona e Valsa Group Modena.

Giovedì è in calendario il posticipo. Il primo turno inizierà con il derby veneto tra Verona e Padova (ore 19.00) proseguendo con la sfida tra Cisterna e Piacenza (20.30). Ultime a scendere in campo, giovedì 4 aprile (20.30), Civitanova e Modena per il “classico”. Al termine della prima fase, le quattro squadre meglio piazzate accederanno alle Semifinali in gara unica da giocare sul campo dei due Club con migliore classifica nel girone appena disputato.

Subito una sfida che va oltre la classifica e pone al centro la rivalità tra due formazioni della stessa Regione. A tenere a battesimo il Girone del Play Off 5° posto al Pala AIM Agsm è il derby veneto numero 37 tra Rana Verona e Pallavolo Padova. Nel bilancio dei precedenti gli scaligeri sono avanti con 22 vittorie a 14, ma negli unici due faccia a faccia della recente Regular Season a prevalere è stato il fattore campo. Si tratta della sesta partecipazione di Verona ai Play Off 5° Posto, fase che li ha visti sempre uscire in Semifinale, nel 2017/18 proprio contro Padova, che vanta quattro partecipazioni e una Finale persa. Eliminati da Perugia nei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto, i padroni di casa hanno grande voglia di riscatto, mentre il collettivo ospite, reduce dal terzo posto conquistato al NAS Sports Tournament di Dubai, accede al Girone per il quinto posto da decima forza della Regular Season. Lo schiacciatore patavino Luca Porro, fratello del palleggiatore di Milano Paolo, insegue i 1000 punti in carriera, traguardo al momento ancora distanti 29 sigilli.

Dopo aver chiuso ai piedi del podio con una sconfitta contro Padova il NAS Sports Tournament di Dubai, competizione disputata in preparazione dei Play Off 5° Posto, Cisterna Volley si appresta ad affrontare in casa la prima testa di serie del girone. In terra pontina si presenta una Gas Sales Bluenergy Piacenza delusa per non aver saputo sfoderare il colpo vincente in Gara 4 e Gara 5 dei Quarti di Finale della corsa Scudetto contro Milano. Usciti al primo turno degli scontri diretti di ogni competizione, nonostante la squadra abbia dato ampie prove del proprio valore, i giganti emiliani hanno un’ultima chance per l’Europa ed è vincere la trafila per il quinto posto, che la società affronta per la terza volta dopo l’eliminazione in Semifinale contro Modena nel 2020/21 e la vittoria in Finale con la precedente società di Cisterna, la Top Volley. Un successo interno a testa negli unici due precedenti andati in scena nell’ultima Regular Season. Michele Baranowicz unico ex in campo.

Nel posticipo di giovedì all’Eurosuole Forum va in scena la sfida tra Cucine Lube Civitanova e Valsa Group Modena, arrivata al capitolo numero 109, per la prima volta in tanti anni di storia nel contesto del Play Off 5° Posto. Il bilancio vede avanti con 63 vittorie a 45 i biancorossi, vittoriosi anche nei due incroci stagionali in Regular Season. I padroni di casa vengono dall’eliminazione choc in Gara 5 dei Quarti contro Monza. Una sorpresa non tanto per il gioco espresso, che ha visto i brianzoli più efficaci, quanto per la dinamica, con la rimonta dei marchigiani grazie ai successi in Gara 3 e 4 per poi chiudere con un buco nell’acqua la bella tra le mura amiche nonostante il pieno di tifosi. Privi di Jacopo Larizza, dolorante alla caviglia, i vice campioni d’Italia accolgono una motivata formazione emiliana, che dopo le difficoltà nei Quarti contro Trento e l’eliminazione in tre gare si è ritrovata al NAS Sports Tournament di Dubai vincendo anche la Finalissima della competizione a Pasqua con una buona prova al tie-break contro la formazione che schierava atleti di Catania e Taranto. Tantissimi gli ex tra campo e panchina, le due squadre si conoscono alla perfezione.

PROGRAMMA E ARBITRI 1ª GIORNATA PLAY OFF 5° POSTO-

Mercoledì 3 aprile 2024, ore 19.00



Rana Verona – Pallavolo Padova Arbitri: Armandola, Brunelli

Mercoledì 3 aprile 2024, ore 20.30



Cisterna Volley – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Carcione, Grassia

Giovedì 4 aprile 2024, ore 20.30



Cucine Lube Civitanova – Valsa Group Modena Arbitri: Verrascina, Zavater