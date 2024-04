Trento-Monza sfida all'ultimo punto

TRENTO - Una sfida, che sembrava avere un pronostico scontato e che aveva visto l'Itas Trento portarsi in vantaggio per due vittorie a zero nella serie di semifinale , è tornata imprevedibilmente in parità ed è arrivata a Gara 5 nella quale, in un'unica serata, si deciderà chi, fra le squadre di Soli ed Eccheli, sfiderà la Sir Susa Vim Perugia in finale.

Il team dolomitico di Fabio Soli sembra esserci inceppato mancando il pass per la Finale nelle ultime due partite contro il collettivo brianzolo di Massimo Eccheli, che dopo il rientro di Stephen Maar, ha impattato una serie quasi compromessa con due successi consecutivi al culmine di gare spettacolari.

Chi vincerà la bella vincerà una serie adrenalinica al meglio dei cinque match contro i Block Devils campioni del mondo, con la certezza di partecipare alla Champions League 2025 insieme agli umbri. La squadra sconfitta si giocherà l’ultimo pass per il più prestigioso torneo continentale per Club contro Milano nella serie di Finale per il 3° Posto con la stessa modalità, ovvero con l’obiettivo di vincere tre partite su cinque.

Nel quarto atto dei confronti tra trentini e monzesi, il modulo a tre schiacciatori, la personalità e la visione di gioco di Fernando Kreling hanno mandato in doppia cifra ben cinque atleti in quattro set, con Stephen Maar top scorer grazie ai 19 punti messi a segno, seguito da Eric Loeppky (17 punti), Ran Takahashi (14), Gabriele Di Martino (11) e Gianluca Galassi (10). I campioni d’Italia hanno reagito con il contributo dei laterali Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, generosi come sempre e in grado di portare 30 punti in due equamente divisi, ma con il mirino meno a fuoco del solito. La formazione lombarda ha avuto la meglio anche al servizio e nel muro difesa. Sul campo tricolore di Trento i gialloblù possono contare sulla spinta dei propri tifosi, ma visto quello che Monza ha realizzato in Gara 5 dei Quarti a Civitanova tutto è possibile. Gara n. 100 in carriera per Marco Gaggini, 11 attacchi vincenti ai 1000 in Italia per Arthur Szwarc.

PRECEDENTI: 35 (6 successi Mint Vero Volley Monza, 29 successi Itas Trentino)



EX: Gianluca Galassi a Trento nel 2014/15 - Allenatori: Fabio Soli a Monza nel 2018/19, 2019/20, 2020/21

Marko Podrascanin (Itas Trentino)- « Credo che Gara 5 sia la conclusione più giusta di una serie di Semifinale molto combattuta ed equilibrata. Monza ha meritato di poter tornare a Trento per la sfida di spareggio, momento in cui noi dovremo essere bravi a cancellare le difficoltà palesate in gara 4 e farci trascinare dal nostro pubblico per provare a conquistare l'accesso alla Finale ».

GARA 5 SEMIFINALI PLAY OFF SUPERLEGA-

Domenica 14 aprile 2024, ore 18.00

Itas Trentino – Mint Vero Volley Monza Arbitri: Zavater, Cesare