Play Off 5° Posto: Piacenza vince anche a Padova, Civitanova ok con Cisterna

LE DUE SFIDE-

CUCINE LUBE CIVITANOVA- CISTERNA-

La Cucine Lube Civitanova non è ancora in vacanza, ma lotta, sgomita e torna al successo con una prova lampo. Nel quarto turno del Girone di Play Off 5° Posto i biancorossi superano il Cisterna Volley in tre set (25-18, 25-19, 25-11) confezionando così la prima vittoria di Romano Giannini da head coach dei cucinieri in SuperLega Credem Banca. I punti ottenuti contro il Club pontino rimettono in gioco la formazione marchigiana nella corsa alle Semifinali del torneo che assegna un pass per la Challenge Cup 2025. De Cecco e compagni salgono a quota 6 in graduatoria piazzandosi momentaneamente in terza posizione quando manca una giornata al termine della prima fase. Mercoledì 17 aprile (ore 20.30) l’appuntamento è al PalaBancaSport di Piacenza per la sfida esterna contro la Gas Sales Bluenergy di Andrea Anastasi.

A tratti i padroni di casa rasentano la perfezione chiudendo il match con 10 ace, 12 muri vincenti e percentuali positive in attacco, con Lagumdzija e Yant top scorer grazie a 15 punti a testa e il cubano premiato MVP. A sfornare più ace è Nikolov (4 su 13 punti realizzati). Tra i pontini l’unico in doppia cifra è l’opposto Faure, ai suoi livelli solo nel secondo set (11).

Cucinieri in campo con De Cecco al palleggio e Lagumdzija opposto, Anzani e Diamantini al centro, Nikolov e Yant in banda, libero Balaso. Larizza torna in panchina, ma solo come secondo libero. Ospiti schierati con Baranowicz al palleggio e Faure terminale offensivo, Mazzone e Rossi al centro, Bayram e Ramon in posto 4, Finauri libero.

Nel primo set (25-18) va in scena un monologo biancorosso che trova le fondamenta nei 6 punti di Lagumdzija, di cui due a muro, e con i 5 di Yant (1 block). Cisterna prova a rifarsi con il servizio (2 ace), ma pecca in attacco. Avvio travolgente di Lagumdzija in attacco (7-4) e con due muri pesanti (11-6). Civitanova mette il turbo per il +8 (17-9). L’ingresso d Peric per Ramon non cambia l’inerzia e sulla giocata di Yant i padroni di casa comandano 20-13. Cisterna forza i colpi commettendo 9 errori nel set (22-14), ma con tenacia limita i danni nel finale prima della chiusura targata Yant.

Nel secondo set (25-19) la Lube vince il duello al servizio e in attacco, ma a fare scalpore sono i 6 muri vincenti a 2. Yant sale in cattedra con 8 punti, di cui due al servizio e 2 a muro, il grande lavoro di Faure tra gli ospiti (7 punti), non basta a tenere a galla Cisterna. I pontini partono meglio (7-4), ma con pazienza la Lube trova il pari sul muro prepotente di Anzani (8-8). Ne nasce un set punto a punto con le due squadre che smorzano i rispettivi attacchi a muro. Proprio un il block di Yant vale il break del 16-14. Civitanova gestisce bene il servizio e con Yant dai nove metri favorisce il lavoro di Anzani sui contrattacchi laziali. Poi il cubano si concede due ace da applausi (22-17). Sul 23-18 Yant sigla un bel diagonale. A chiudere ci pensa Nikolov.

Nel terzo set (25-11) Civitanova trova l’exploit al servizio (7 ace) e attacca con il 71% confezionando anche 3 muri vincenti. La Lube comincia in battuta con un 7-0, con uno scatenato Nikolov (8 punti nel parziale), autore di 3 ace (7-0) come Lagumdzija. Falasca inserisce Giani per Baranowicz. La Lube dà spettacolo anche in difesa e dopo due partite anonime nel girone si sfoga in attacco con i suoi attaccanti contro Cisterna che, suo malgrado, si trova nel vortice di una squadra affamata di punti (22-8) e non riesce più a riemergere.

I PROTAGONISTI-

Romano Giannini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Abbiamo sfoderato una bellissima prestazione. Questi tre punti alla fine potrebbero anche valere qualcosa per il prosieguo nel girone, lo vedremo quando si completerà con gli altri risultati. Stasera la nostra prova è stata maiuscola e ci voleva proprio, dopo due partite bruttissime come quelle giocate contro Padova prima, e Verona poi. I ragazzi oggi hanno fatto benissimo in ogni fondamentale, ci è riuscito veramente tutto, raggiungendo dei numeri impressionanti in battuta. Sono molto contento anche personalmente, perché questa esperienza in Superlega è importante e quando si vince è ancora più bello ».

Daniele Mazzone (Cisterna Volley)- « La partita è iniziata male ed è finita peggio, non siamo riusciti a dare il contributo che volevamo ed è brutto fare questo tipo di figure, abbiamo un’altra partita a Verona, una squadra che sta giocando molto forte e ovviamente non ci regaleranno nulla però noi dovremo riuscire a tirare fuori il massimo per provare a chiudere il girone con un risultato positivo ».

IL TABELLINO-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – CISTERNA VOLLEY 3-0 (25-18, 25-19, 25-11)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Nikolov 13, Diamantini 3, De Cecco 5, Yant Herrera 15, Anzani 8, Lagumdzija 15, Larizza (L), Thelle 0, Motzo 0, Balaso (L), Bottolo 0. N.E. Chinenyeze, Bisotto, Zaytsev. All. Giannini.

CISTERNA VOLLEY: Ramon 2, Rossi 2, Faure 11, Bayram 7, Mazzone 5, Baranowicz 1, Finauri (L), Giani 0, Nedeljkovic 2, Peric 4. N.E. Piccinelli. All. Falasca.

ARBITRI: Simbari, Clemente.

Durata set: 23′, 28′, 21′; tot: 72′.

MVP: Marlon Yant (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 1.337.

PADOVA- GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con Padova cala il poker: quattro partite del girone Play Off 5° Posto, quattro vittorie. Primo posto in classifica confermato ed ora anche la certezza di giocare la Semifinale in casa.

I biancorossi a Padova non hanno lasciato alcun set agli avversari in una gara che di fatto non è mai stata in discussione. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha giocato meglio in tutti i fondamentali e soprattutto è apparsa molto concentrata in campo. Errori dalla linea dei nove metri ne sono arrivati da entrambe le parti, i biancorossi hanno dominato in attacco e a muro e anche in ricezione hanno chiuso con buone percentuali.

Mercoledì al PalabancaSport ultima giornata del girone, Piacenza affronterà Civitanova alla ricerca del quinto successo che garantirebbe ai biancorossi di giocare in casa anche l’eventuale finale. Che darà alla vincitrice il pass per la Challenge Cup della prossima stagione.

In avvio di gara Pallavolo Padova parte con Zoppellari e Stefani in diagonale, Truocchio e Crosato al centro, Desmet e Porro alla banda, Zenger è il libero.

Coach Anastasi manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Ricci e Simon al centro, Recine e Lucarelli alla banda, Scanferla è il libero. Gironi è rimasto a Piacenza a curare la caviglia.

Il primo punto è biancorosso e arriva con il muro di Ricci, a quota sei il primo allungo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con Simon e il muro di Brizard (6-8), un paio di lunghezze che Piacenza non solo mantiene ma incrementa strada facendo. Ringrazia per qualche battuta sbagliata di Padova ma soprattutto è Piacenza che sbaglia poco, Ricci in primo tempo, Ricci a muro, bomba di Recine, ace di Dias appena entrato in campo e sono cinque i punti di vantaggio dei biancorossi (16-21). Padova fatica un po’ in tutto ma soprattutto dalla linea dei nove metri, Lucarelli porta ai suoi cinque set point (19-24), chiude Romanò alla seconda occasione.

In casa Padova c’è Gardini in campo al posto di Desmet, tra un errore e l’altro in battuta da una parte e dall’altra è Padova questa volta a guidare con un paio di punti di vantaggio (6-4, 8-6, 10-8), la parità arriva a quota 10 con Recine e quindi la freccia i biancorossi la mettono sempre con Recine (10-11) con Cuttini a chiamare time out. Primo tempo di Simon e muro dello stesso centrale, è ora Piacenza a guidare con due lunghezze (11-13), l’ace del centrale cubano porta il vantaggio a più quattro (13-17) con Cuttini a chiamare il secondo time out. E alla ripresa del gioco Simon continua a creare problemi dalla linea dei nove metri alla ricezione patavina, muro di Lucarelli, attacco out dei padroni di casa (13-18), parallela perfetta dello schiacciatore brasiliano per il più sei (16-21). Padova qualche punto lo recupera, due muri consecutivi su Simon e Recine (20-22) fanno chiamare time out ad Anastasi, alla ripresa del gioco punto di Simon (20-23), la bomba di Romanò porta in dote quattro set point (20-24), chiude Recine.

Padova cambia, Falaschi entrato sul finire del set precedente resta in campo per Zoppellari mentre Gardini torna in panchina per dare spazio a Desmet e Guzzo è in campo per Stefani. Due muri consecutivi biancorossi (2-4) ma Padova trova la parità a quota cinque, si gioca punto a punto per alcuni scambi, a quota nove allungo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza con il muro di Recine, punto di Lucarelli e mani out di Recine (9-12) con Padova a chiamare time out. Alla ripresa del gioco punto di Romanò (9-13), Padova un paio di punti li recupera (16-19), Romanò riporta a quattro i punti di vantaggio che diventano cinque con il muro di Recine (16-21). Il primo di sei match ball (18-24) arriva per Piacenza dalla battuta lunga patavina, si chiude sulla battuta ancora sbagliata dei padroni di casa.

I PROTAGONISTI-

Tommaso Guzzo (Padova)- « La sfida di questa sera non si è conclusa come volevamo. Sapevamo che di fronte a noi avremmo avuto una squadra molto forte, che ha dimostrato nel corso di questa stagione un livello notevole di pallavolo. Noi abbiamo faticato molto con Piacenza, in particolare in ricezione. Il lato positivo, comunque, è che ogni singolo ragazzo che è entrato in campo ha cercato i dare il proprio contributo e per un gruppo giovane come il nostro è un segnale positivo ».

Andrea Anastasi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Stiamo affrontando questi Play Off in maniera seria e con tanta concentrazione, ci teniamo ad arrivare fino in fondo e giocare la prossima stagione in Europa. Ora le semifinali sono cosa certa, ci attende un’altra gara molto difficile con la Lube, vedremo in che condizioni verranno a Piacenza e come giocheranno perché, quando affrontano noi giocano sempre bene. Sono contento di come i ragazzi hanno approcciato la gara ».

IL TABELLINO-

PALLAVOLO PADOVA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 0-3 (20-25, 21-25, 19-25)

PALLAVOLO PADOVA: Desmet 3, Truocchio 5, Stefani 5, Porro 8, Crosato 7, Zoppellari, Zenger (L); Gardini 8, Falaschi, Guzzo 4. Non entrati: Plak, Taniguchi, Fusaro, Zillio (L). All. Cuttini.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 3, Souza 14, Ricci 5, Romanò 12, Recine 10, Simon 7, Scanferla (L); Andringa, Dias 1. Non entrati: Gironi, Alonso, Leal, Caneschi, Hoffer (L). All. Anastasi.

Spettatori: 1.299

Durata: 23’, 26’, 27’. Totale: 76’.

Arbitri: Giardini – Selmi

MVP: Francesco Recine (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

I RISULTATI-

Rana Verona-Valsa Group Modena 3-0 (25-15, 25-18, 25-22) Giocata ieri

Pallavolo Padova-Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (20-25, 21-25, 19-25)

Cucine Lube Civitanova-Cisterna Volley 3-0 (25-18, 25-19, 25-11)

LA CLASSIFICA-

Gas Sales Bluenergy Piacenza 11, Rana Verona 10, Cucine Lube Civitanova 6, Cisterna Volley 4, Pallavolo Padova 3, Valsa Group Modena 2.

IL PROSSIMO TURNO- 17/04/2024 Ore: 20.30-

Rana Verona-Cisterna Volley;

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Cucine Lube Civitanova;

Valsa Group Modena-Pallavolo Padova