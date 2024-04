Trento-Milano, le deluse giocano per i terzo posto

TRENTO- Una sfida tra deluse, eliminate nelle semifinali Play Off. Da stasera alle 20.30 all'ilT quotidiano Arena si gioca per il terzo posto. A confronto Trento e Milano che hanno ceduto rispettivamente il passo a Monza e Perugia che si giocheranno lo scudetto. La Serie non vale però soltanto per un piazzamento di prestigio, mette in palio un posto nella prossima CEV Champions League 2025 mentre chi uscirà battuta sarà iscritta alla Cev Cup.

L’Itas Trentino, squadra detentrice del titolo e dominatrice della Regular Season, cerca in campionato un parziale riscatto che però può essere propedeutico alla finale di Champions del prossimo 5 maggio che vedrà gli uomini di Soli. L’Allianz Milano, che lo scorso anno arrivò svuotata allo spareggio valido per la Champions e perse contro Piacenza in tre gare senza vincere nemmeno un set, ci riprova con la consapevolezza di non aver nulla da perdere.

La serie si apre domani, mercoledì 17 aprile, alla ilT quotidiano Arena. I padroni di casa dell’Itas Trentino, rassegnati all’idea di doversi scucire il tricolore, devono ricomporre i pezzi dopo l’eliminazione choc in Gara 5 della Semifinale con Monza, avvenuta tra le mura amiche al tie-break. Sotto di due set, ma capaci di rimontare e allungare il match, gli uomini di Fabio Soli hanno ceduto solo al fotofinish di fronte a una rivale mossa da un entusiasmo sfrenato e da un gioco molto aggressivo. La delusione è grande, ma i gialloblù hanno una Finale di Champions League da preparare e vogliono onorare la Finale per il 3° Posto strappando così un pass per la prossima edizione del più importante torneo continentale per Club. La formazione meneghina, invece, ha già avuto i giorni necessari per assimilare l’eliminazione dalla corsa Scudetto nella Semifinale con Perugia e vuole invertire il trend. Per il terzo posto servono tre vittorie. I numeri aiutano a capire la difficoltà dell’impresa visto che gli ambrosiani hanno battuto Trento solo 3 volte su 24 precedenti. In casa Itas Kamil Rychlicki è vicino a un traguardo considerevole (16 punti ai 2500 in Italia).

La serie si apre domani, mercoledì 17 aprile, alla ilT quotidiano Arena. I padroni di casa dell’Itas Trentino, rassegnati all’idea di doversi scucire il tricolore, devono ricomporre i pezzi dopo l’eliminazione choc in Gara 5 della Semifinale con Monza, avvenuta tra le mura amiche al tie-break. Sotto di due set, ma capaci di rimontare e allungare il match, gli uomini di Fabio Soli hanno ceduto solo al fotofinish di fronte a una rivale mossa da un entusiasmo sfrenato e da un gioco molto aggressivo. La delusione è grande, ma i gialloblù hanno una Finale di Champions League da preparare e vogliono onorare la Finale per il 3° Posto strappando così un pass per la prossima edizione del più importante torneo continentale per Club. La formazione meneghina, invece, ha già avuto i giorni necessari per assimilare l’eliminazione dalla corsa Scudetto nella Semifinale con Perugia e vuole invertire il trend. Per il terzo posto servono tre vittorie. I numeri aiutano a capire la difficoltà dell’impresa visto che gli ambrosiani hanno battuto Trento solo 3 volte su 24 precedenti. In casa Itas Kamil Rychlicki è vicino a un traguardo considerevole (16 punti ai 2500 in Italia).



PRECEDENTI: 24 (3 successi Allianz Milano , 21 successi Itas Trentino)

EX: Jan Kozamernik a Milano nel 2018/19, 2019/20, 2020/21; Riccardo Sbertoli a Milano nel 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21; Matey Kaziyski a Trento nel 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2021/22, 2022/23

Marko Podrascanin (Itas Trentino)- « Dobbiamo essere bravi a voltare subito pagina dopo la conclusione della serie di Semifinale perché la sfida con Milano è molto importante per garantirci la qualificazione alla prossima Champions League, un obiettivo che questa squadra si merita di centrare per quello che ha fatto in questo campionato. Sarà durissima ma dobbiamo provarci sino in fondo ».



Matey Kaziyski (Allianz Milano)- « Io di sicuro, ma penso tutti pensavano che Trento potesse raggiungere la finale dopo aver giocato una simile stagione regolare. Dirò di più. Io davvero speravo che noi li potessimo incontrare proprio là nelle partite per lo scudetto. Invece il campo ha detto che ci dobbiamo incontrare per fare delle belle battaglie per il terzo posto. Per me saranno partite un po’ più particolari, come lo sono state le due nella stagione regolare. Perché giochiamo contro la mia ex squadra e contro dei cari amici. Allo stesso modo devo dire che mi sento proprio pronto per combattere per il nostro posto in Champions League. Sarà una serie difficile, ne sono sicuro, soprattutto la partita di domani, la prima a casa di Trento. Ma nell’ ultimo periodo abbiamo avuto solo partite difficili e non c’è niente di nuovo per noi, quindi andremo forte! ».

GARA 1 PLAY OFF 3° POSTO-



Mercoledì 17 aprile 2024, ore 20.30

Itas Trentino – Allianz Milano Arbitri: Giardini, Puecher