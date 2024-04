Battaglia tricolore: domani il primo round Perugia-Monza

PERUGIA - L'ora X è scattata. Da domani (ore 20.30 al Pala Barton) parte l'inedita sfida scudetto fra la la Sir Susa Vim Perugia e la MINT Monza . Dopo il ciclo di Civitanova, capace di vincere per tre edizioni consecutive i Play Off SuperLega Credem Banca, e la cavalcata tricolore di Trento della scorsa stagione, coronata dal trionfo dei dolomitici in Gara 5 della Finale, saranno a confronto l'ambiziosa squadra di Lorenzetti, che insegue il suo secondo titolo di SuperLega e in stagione ha già alzato al cielo Mondiale per Club, Del Monte® Supercoppa e Del Monte® Coppa Italia, ed i sorprendenti ragazzi di Eccheli, capaci di eliminare nei Play Off prima Civitanova e poi i Campioni d'Italia in carica .. Dopo le delusioni nell’ultimo atto di Challenge Cup con Varsavia e nella Finale unica della Del Monte® Coppa Italia proprio contro i Block Devils, il team brianzolo vuole scongiurare un’altra incompiuta e sorprendere tutti nel remake della sfida con la Sir. Questa volta il confronto è al meglio dei cinque match. Il fattore campo è dalla parte degli umbri, ma il collettivo lombardo negli spareggi Scudetto ha violato più volte l’Eurosuole Forum e la ilT quotidiano Arena dando prova di solidità anche in trasferta. La formazione di Angelo Lorenzetti, tecnico detentore dello Scudetto vinto lo scorso anno a Trento, è approdata ai Play Off da seconda forza del torneo per poi eliminare Verona nei quarti in tre sole gare e impiegarne una in più per avere la meglio di Milano in Semifinale, dando comunque sempre la sensazione di avere il polso della situazione, mentre gli uomini di Massimo Eccheli sono saliti sulle montagne russe regalando due serie mozzafiato vinte alla bella lontano dalle mura amiche dell’OpiquadArena. Contro Civitanova prima, e con Trento poi grazie a una rimonta poderosa dopo due sconfitte grazie al rientro di Stephen Maar con la possibilità di attuare un modulo più equilibrato a tre schiacciatori, il viatico per raggiungere la prima Finale Scudetto della storia nel volley maschile per un team del Consorzio. Nelle fila della squadra perugina tutti gli atleti del roster sono riusciti a ritagliarsi spazi e a fare la differenza è stata la forza di un gruppo amalgamato in cui sono presenti tanti tenori e un unico coro. La storia della Sir ricorda la vittoria del tricolore nel 2017/18 contro la Lube e cinque serie di Finali Scudetto perse, di cui quattro contro i cucinieri (2013/14, 2018/19, 2020/21, 2021/22) e una contro Modena (2015/16).

Angelo Lorenzetti (Allenatore Sir Susa Vim Perugia)- « Ad una finale playoff non bisogna aggiungere niente per renderla entusiasmante. È una finale inedita ed è un valore per la pallavolo, penso che nei prossimi anni questo termine verrà usato spesso perché ormai l’equilibrio la fa da padrone in Superlega. È una finale, è una cosa che non capita spesso quindi bisogna godersela tutta e cercare di mettere il vestito migliore per essere degni protagonisti dell’evento. Il fattore campo? La domanda è legittima, ma da trattare con attenzione. Giocare in casa è bello ed è sicuramente anche meglio, al tempo stesso che il fattore campo possa essere decisivo non lo si può dire, anche quest’anno nei playoff si è visto che non è così. Tuttavia siamo certamente contenti di poter giocare più possibile qui al PalaBarton. Monza? Ci ha messo in difficoltà durante la stagione come abbiamo fatto noi con loro ed è normale che sia così in un campionato dove le squadre lottano punto a punto. In finale di Coppa Italia non avevano un giocatore importante come Ran che quest’anno si è imposto sempre di più in termini di qualità per cui Monza rispetto alla coppa ha una qualità più alta. Nella serie di semifinale con Trento ha giocato con una formazione diversa, vediamo se ripeterà questa esperienza o tornerà al classico. La formula con tre schiacciatori è ormai nota, dà tanto in termini di qualità tecnica, di ricezione, di difesa e di secondi tocchi e Monza l’ha sfruttata in pieno. Noi dovremo essere pronti ad entrambe le soluzioni e cercare di fare la nostra partita da subito. Da quello che ho visto in questi giorni i ragazzi sono motivati ad essere protagonisti ».

Massimo Eccheli (Allenatore MINT Vero Volley Monza)- « Abbiamo realizzato il bellissimo sogno della Finale Scudetto, ma da domani dovremo essere ancora più bravi per onorare la Serie, giocando con coraggio e determinazione. Lasceremo sul campo tutto quello che abbiamo, per cercare di contrastare la corazzata umbra ».

GARA 1 FINALE PLAY OFF SCUDETTO-



Giovedì 18 aprile 2024, ore 20.30



Sir Susa Vim Perugia - Mint Vero Volley Monza Arbitri: Florian, Zanussi