Decise le semifinaliste per il 5° Posto, Modena dentro in extremis

ROMA- L’ultima giornata dei Play Off 5° posto hanno definito le quattro semifinaliste e gli accoppiamenti delle due sfide. La Rana Verona ha sconfitto Cisterna estromettendo i laziali dalla competizione ed al contempo prendendosi il primo posto della classifica in virtù della sconfitta della Gas Sales Bluenergy Piacenza in casa contro la Cucine Lube Civitanova che con il successo di questa sera mette le mani sul terzo posto. L’ultima qualificata è la Valsa Group Modena per la quale sono decisivi i tre punti contro Padova.

LE TRE SFIDE-

VALSA GROUP MODENA - PALLAVOLO PADOVA-

Una vittoria della Valsa Modena su Padova con un netto 3-1 (25-18, 25-16, 23-25, 25-17) che permette alla squadra di Alberto Giuliani di conquistare in extremis la qualificazione alle semifinali dei Play Off 5° Posto. Un successo arrivato al termine di una convincente prestazione dei gialloblu. Davyskiba con 22 punti (79% attacco) è il top scorer della partita.

Modena parte col sestetto composto da Bruno-Sapozhkov in diagonale principale, Davyskiba-Rinaldi di banda, Sanguinetti-Brehme al centro con Federici libero. Padova risponde con Zoppellari-Guzzo, martelli Porro-Gardini, centrali Truocchio-Plak e libero Taniguchi. Prima del match, applausi del pubblico modenese e striscione con la scritta “Nostro capitano per sempre” per Bruno Mossa de Rezende alla sua ultima gara al PalaPanini da giocatore gialloblù. Avvio equilibrato, pipe di Rinaldi e 8-7 per la formazione di Giuliani. Modena inizia a spingere, ancora a segno Rinaldi per il 13-8 e timeout Padova. La squadra ospite però non molla, ace di Zoppellari per il 13-11 e timeout Modena. I canarini reagiscono nuovamente e aumentano il proprio vantaggio, muro di Rinaldi per il 22-16 e altro timeout Padova. L’attacco vincente di Sapozhkov mette il sigillo finale sul primo set, 25-18 e 1-0 Modena. I gialloblù cominciano forte anche nel secondo parziale, Rinaldi protagonista e 5-2 dopo i primi scambi. Ulteriore allungo con l’ace di Sanguinetti, 9-4 e timeout Padova. Modena insiste, mani out di Davyskiba e 18-11 a favore dei padroni di casa. L’ace di Rinaldi regala alla compagine di Giuliani anche il secondo set, netto 25-16 e 2-0. Padova inizia meglio nel terzo parziale, muro subito da Rinaldi per il 7-9 e timeout Modena. La formazione di Cuttini sfrutta gli errori dei gialloblù e allunga 14-17 con l’attacco di Gardini. Modena si riavvicina agli avversari con due ace consecutivi di Bruno, 21-22 e applausi del PalaPanini per il proprio capitano. La parità arriva sul 23-23 con l’ace di Davyskiba, timeout Padova. I veneti realizzano però i successivi due punti (battuta sbagliata dallo stesso Davyskiba e attacco out di Rinaldi) e riaprono il match portando a casa il set 23-25. Modena parte forte nel quarto parziale, muro di Brehme su Gardini per il 4-1 e timeout Padova. I gialloblù continuano a spingere sull’acceleratore, muro di Davyskiba e 14-6. La squadra di Giuliani mantiene senza problemi l’ampio vantaggio, ace di Sanguinetti e 20-14. Modena vince 25-17 il set con punto finale di Rinaldi e 3-1 il match e grazie anche al contemporaneo successo di Verona contro Cisterna, approda in semifinale playoff quinto posto dove affronterà proprio i veneti lunedì 22 aprile (ore 20.30) in trasferta. A fine partita, la festa e il saluto emozionante del PalaPanini rivolto al capitano Bruno Mossa de Rezende.

I PROTAGONISTI-

Bruno Mossa de Rezende (Valsa Group Modena)- « Siamo contenti di aver regalato una gioia al PalaPanini in una serata così speciale. Ora andremo a Verona per giocarci le nostre carte e provare ad andare in finale ».

Iacopo Cuttini (Pallavolo Padova)- « Anche nella partita di questa sera, come nelle altre di play off, abbiamo sperimentato un assetto del team del tutto nuovo. Sono particolarmente contento oggi perché abbiamo dato a Taniguchi l’opportunità di giocare come titolare nel ruolo di libero. È stata una prova molto impegnativa per lui, ma sono rimasto colpito dal modo in cui ha affrontato le difficoltà che ha incontrato. Abbiamo provato a cambiare un po’ la configurazione tra il secondo e il terzo set, e sono rimasto soddisfatto della risposta dei ragazzi che sono entrati in campo. Ognuno di loro ha dato il massimo impegno. Nel quarto set, purtroppo, non siamo stati in grado di competere al livello necessario, ma l’obiettivo principale di questo girone di play off era proprio quello di far giocare tutti i ragazzi della squadra e dar loro responsabilità. E in questo siamo riusciti pienamente ».

IL TABELLINO-

VALSA GROUP MODENA-PALLAVOLO PADOVA 3-1 (25-18, 25-16, 23-25, 25-17)

VALSA GROUP MODENA: Mossa de Rezende 4, Sapozhkov 13, Davyskiba 22, Rinaldi 19, Sanguinetti 8, Brehme 7, Federici (L), Pinali G. 1, Boninfante, Sighinolfi. N.E.: Pinali R., Gollini (L), Juantorena, Stankovic. All. Giuliani.

PALLAVOLO PADOVA: Zoppellari 2, Guzzo 4, Gardini 11, Porro 9, Plak 4, Truocchio 5, Taniguchi (L), Stefani 3, Zenger, Falaschi 1, Desmet, Fusaro 2, Crosato 3. N.E.: Beccaro (L). All. Cuttini.

ARBITRI: Brancati, Prati.

Durata set: 26′, 23′, 28′, 26′. Tot: 103′.

MVP: Bruno Mossa de Rezende (Valsa Group Modena)

Spettatori: 3191.

RANA VERONA - CISTERNA VOLLEY-

Terza vittoria di fila per Rana Verona, ma questa ha un sapore diverso perché consegna il primo posto nel girone dei Play Off 5° Posto, con il sorpasso su Piacenza. La squadra di Coach Stoytchev regola anche Cisterna Volley per 3-0 e chiude al comando del raggruppamento a quota 13 punti. Un successo che conferma il buon momento degli scaligeri, che in tutte le partite di questa fase sono riusciti a raccogliere il bottino intero o parziale. Contro i pontini, è salito in cattedra Amin, capace di mettere a terra 23 sigilli, con 3 ace e altrettanti muri, che gli sono valsi la nomina di MVP. Buona prova anche del rientrante capitan Mozic, in doppia cifra, mentre Cortesia ha timbrato 3 punti diretti dai nove metri. Prossimo step la semifinale, in programma lunedì 22 aprile alle 20.30, sempre in casa contro la Valsa Group Modena.



Coach Stoytchev conferma quasi in toto il sestetto sceso in campo nelle ultime due gare, quindi con Spirito in cabina di regia e Amin a completare la diagonale. In banda la novità riguarda il ritorno dal primo minuto di capitan Mozic al fianco di Keita, con la coppia Cortesia-Grozdanov al centro e D’Amico come libero. Cisterna Volley con Michele Baranowicz in cabina di regia opposto a Theo Faure, laterali Jordi Ramon ed Efe Bayram, al centro Daniele Mazzone e Aleksandar Nedeljkovic con Alessandro Finauri libero.



Mozic manda fuori di poco il primo attacco, ma rimedia subito dopo. I padroni di casa provano l’allungo con una buona serie al servizio di Spirito, con Amin bravo ad andare a segno su due palloni sporchi (6-4). L’opposto iraniano mantiene le due lunghezze di vantaggio con un mani-out ben gestito. Mozic fa altrettanto sul lato opposto e incrementa il distacco sull’11-8. Keita sfrutta al meglio una free ball, poi Faure incrocia nell’angolo per il 14-11. Gli ospiti cercano di restare agganciati, ma Mozic va di prima intenzione su una ricezione imprecisa e manda il punteggio sul 19-15. Il capitano scaligero i suoi sopra di quattro, poi Nedeljkovic rimette in carreggiata i pontini, che si portano a meno uno (21-20). Amin si scatena, timbrando prima un muro e poi l’ace del set point (24-21). Cisterna ne annulla due, poi ci pensa Keita ad apporre il sigillo sul 25-23.



Al rientro in campo, dopo qualche sbavatura iniziale da parte di ambo le squadre, gli scaligeri prendono ritmo e tornano a spingere sull’acceleratore. Amin si mette nuovamente in proprio siglando l’ace che costringe Falasca a chiamare il time-out. Mozic spara forte in diagonale e crea il solco sugli avversari (10-5). Cortesia colpisce al centro e incide anche dai nove metri per il 12-6. Mozic è spietato a mettere a terra i palloni vaganti, poi Spirito premia ancora i primi tempi in posto tre con Grozdanov e Cortesia sul tabellino (18-10). Mazzone blocca lo stesso numero 2 trevigiano, poi Peric cerca di rilanciare i suoi (18-14). Amin sbroglia una situazione intricata con il suo mancino e ridà respiro a Verona (20-14). Mosca entra in campo e firma subito un monster block, poi è Cortesia a chiudere la frazione sul 25-15.



Partenza prorompente anche nel terzo set per la truppa locale, con due muri di Amin a esaltare il pubblico (3-0). Cortesia impedisce il recupero dei pontini, Keita buca le mani avversarie, poi vola anche da seconda linea, aumentando le distanze (9-5). Baranowicz trova continuità dai nove metri e permette ai suoi di ristabilire l’equilibrio in campo, con l’ausilio dei suoi elementi d’attacco (11-11). Mosca va a segno da posto tre, Amin replica, ma Cisterna ritrova fiducia, sorpassa e con l’ace di Peric guadagna due punti (13-15). Gli scaligeri rimettono la faccia avanti, ma in questa fase si gioca punto a punto. Doppio vantaggio siglato da Amin e tenuto da Mosca sul 20-18. Zingel va a segno a muro, Amin esplode di nuovo la sua potenza, ma Cisterna non si arrende e riporta il parziale in parità e ai vantaggi. Mozic trova il nuovo match point, i pontini pareggiano Amin taglia la sfera nei tre metri, poi è il capitano a chiudere i giochi sul 27-25.

I PROTAGONISTI-

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Era una partita molto importante, ma anche complicata perché loro non avevano niente da perdere e giocavano rilassati. Nel primo set abbiamo interpretato bene la gara in attacco, il secondo è andato via liscio, nel terzo siamo partiti bene, poi verso la fine un po' di nervosismo li ha avvicinati, ma Amin ha rialzato il livello e ha chiuso la partita da solo. Sono contento anche del rientro di Mozic, che non giocava da qualche gara. Adesso dobbiamo stare tranquilli e lavorare bene, perché la semifinale è sempre difficile, anche in casa ».

Andrea Rossi (Cisterna Volley)- « Sicuramente nel terzo set siamo riusciti a esprimere meglio il nostro gioco e abbiamo combattuto in maniera più concreta rispetto ai primi due parziali e nel secondo siamo andati un po’ a vuoto. Se guardiamo questa stagione possiamo dire che abbiamo raggiunto molto presto la salvezza e siamo soddisfatti per questo, mentre nella seconda parte potevamo fare sicuramente meglio: questo periodo finale ci servirà per cercare di migliorare in futuro ».

IL TABELLINO-

RANA VERONA - CISTERNA VOLLEY 3–0 (25-23; 25-15; 27-25)



RANA VERONA: Spirito 2, Amin 23, Keita 9, Dzavoronok, Cortesia 6, Grozdanov 2, D’Amico (L), Jovovic, Sani, Mozic 11, Mosca 2, Zingel, Zanotti, Bonisoli (L). All. Stoytchev

CISTERNA VOLLEY: Baranowicz 4, Faure 12, Bayram 4, Peric 4, Nedeljkovic 5, Rossi 3, Piccinelli (L), Giani, Finauri, Ramon 9, Czerwinski 1, Mazzone 5, Tosti, De Santis (L). All. Falasca

Arbitri: Papadopol, Rossi



Durata set: 31’; 26’; 32’ Tot: 149’



MVP: Amin Esmaeilnezhad (Rana Verona)

Spettatori: 1568

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA - CUCINE LUBE CIVITANOVA-

Da Piacenza a Piacenza. Il percorso della Cucine Lube Civitanova nei Play Off 5° Posto proseguirà lunedì 22 aprile (ore 20.30) di nuovo al PalaBancaSport nella Semifinale in gara unica per accedere alla resa dei conti del 27 aprile. Nell’ultimo turno del raggruppamento a sei squadre i biancorossi alzano le braccia al cielo in quattro set (14-25, 22-25, 25-20, 21-25) nella tana della Gas Sales Bluenergy Piacenza spezzando l’imbattibilità degli emiliani. La seconda vittoria consecutiva nel Girone è il termometro della salute ritrovata dei biancorossi e serve a consolidare il terzo posto a 9 punti legittimando quindi il passaggio del turno, che già era ufficiale dopo i primi due set visti i risultati parziali sugli altri campi. A prendersi il primo posto nel gruppo è Verona, che lascia la seconda piazza alla Gas Sales e affronterà Modena in Semifinale.

La Lube conferma smalto rinnovato al servizio (11 ace, 6 griffati Lagumdzija, top scorer con 23 punti realizzati) e se la gioca a muro con i padroni di casa (7-7). Nonostante qualche giro a vuoto in ricezione, i biancorossi riescono comandano il gioco in attacco (51% contro il 44%) grazie agli spunti di capitan De Cecco, premiato MVP della serata. Coach Giannini fa girare i suoi uomini e riesce a riprendere le redini del match con il contributo della panchina dopo la vittoria piacentina del terzo set. In doppia cifra per i cucinieri anche Yant (11). Sul fronte opposto Piacenza risponde con i 17 punti di Romanò e i 14 sigilli dell’ex biancorosso Lucarelli, ma soffre le bordate degli ospiti dai nove metri.

I PROTAGONISTI-

Andrea Anastasi (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « E’ stata una partita giocata male da noi, l’impatto non è stato dei migliori ma in generale abbiamo giocato una brutta pallavolo. Forse essere già certi di giocare la semifinale ha rilassato qualcuno, con Civitanova si può anche perdere ma non come abbiamo fatto. Adesso tra pochi giorni si ripeterà questa sfida in semifinale, una cosa è certa dobbiamo aumentare il nostro livello di gioco se vogliamo arrivare in fondo a questo play off ».

Romano Giannini (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Abbiamo giocato bene, fortissimo, soprattutto quando c’era da recuperare il punteggio come nel secondo set che ci vedeva sotto di 4 punti. I ragazzi, pur sapendo che la classifica ci avrebbe riportato a Piacenza, hanno continuato a giocare e questo conta molto per la mentalità. Sono contento perché è venuta fuori una bella prestazione. Noi cerchiamo costanza e stiamo riuscendo a onorare questo Play Off 5° Posto ».

IL TABELLINO-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-CUCINE LUBE CIVITANOVA (14-25, 22-25, 25-20, 21-25)

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Simon 8, Brizard 4, Lucarelli 14, Ricci 9, Romanò 17, Recine 7, Scanferla (L), Leal 1, Dias, Andringa 2. Ne: Hoffer (L), Alonso, Caneschi. All. Anastasi.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Lagumdzija 23, Nikolov 8, Diamantini 3, De Cecco 4, Yant 11, Anzani 7, Balaso (L), Chinenyeze 4, Motzo, Zaytsev, Thelle, Bottolo 9. Ne: Bisotto (L), Larizza. All. Giannini.

ARBITRI: Saltalippi, Salvati

Durata set 23’, 30’, 29’, 26’ Tot:108’

MVP: Luciano De Cecco (Sir Susa Vim Perugia)

Spettatori 1847

I RISULTATI-

Rana Verona-Cisterna Volley 3-0 (25-23, 25-15, 27-25);

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Cucine Lube Civitanova 1-3 (14-25, 22-25, 25-20, 21-25);

Valsa Group Modena-Pallavolo Padova 3-1 (25-18, 25-16, 23-25, 25-17)

LA CLASSIFICA FINALE GIRONE PER IL 5° POSTO-

Rana Verona 13, Gas Sales Bluenergy Piacenza 11, Cucine Lube Civitanova 9, Valsa Group Modena 5, Cisterna Volley 4, Pallavolo Padova 3

LE SEMIFINALI PLAY OFF 5° POSTO CREDEM BANCA-

Lunedì 22 aprile, ore 20.30

Rana Verona - Valsa Group Modena

Lunedì 22 aprile, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Cucine Lube Civitanova