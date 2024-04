Pallavolo Maschile: Monza pareggia o Perugia allunga ?

MONZA- Mint Vero Volley Monza e Sir Susa Vim Perugia in campo domani alle 15.15 per gara 2 della finale dei Play Off Scudetto. Cìè grande attesa all’OpiquadArena per la rivincita fra la squadra di Eccheli e quella di Lorenzetti, dopo il successo in Gara 1 dei Block Devils . I brianzoli, dopo aver eliminato nell'ordine Civitanova e Trento dalla corsa al titolo, cercano un'altra grande impresa ma dall'altra parte trovano una squadra forte che nella sfida al Pala Barton ha dimostrato di essere una corazzata. La voglia di Giannelli e compagni di portarsi sul 2-0 nella serie è grande e quindi, c'è da giurarlo, il match sara ad alto contenuto emozionale ed agonistico.

La Finale Scudetto va vissuta tutta d’un fiato. La serie al meglio delle cinque partite si sposta in Brianza per il secondo round. Domani, domenica 21 aprile, la Mint Vero Volley Monza di Massimo Eccheli ospita la Sir Susa Vim Perugia di Angelo Lorenzetti all’OpiquadArena, alle 15.15. I padroni di casa, rientrati dal PalaBarton con una sconfitta per 3-1 e con più di un rimpianto per le occasioni perse sia nel primo set sia nel finale di partita, hanno il compito di tenere aperto il discorso con una prestazione di qualità sul proprio campo, contro una squadra che dall’inizio della stagione ha tramutato in oro tutto quello che ha toccato, mettendo in bacheca una Del Monte® Supercoppa, un Mondiale per Club e una Del Monte® Coppa Italia. Nel primo confronto tra le due finaliste a caccia del tricolore ben quattro bianconeri hanno raggiunto la doppia cifra, con Oleh Plotnytskyi top scorer (18 punti come il rivale Ran Takahashi), seguito da Wassim Ben Tara (17), Kamil Semeniuk (13) e Roberto Russo (12). In doppia cifra per il collettivo lombardo, oltre allo schiacciatore giapponese, l’opposto Arthur Szwarc, titolare negli ultimi due parziali (16) e Gianluca Galassi (10). Più precisi in attacco (57% contro il 51%), gli umbri hanno dato vita a un festival del muro (14 vincenti). Arrivato all’atto conclusivo da outsider dopo il quinto posto finale in Regular Season, il sodalizio monzese ha dimostrato in Semifinale con la grande rimonta ai danni di Trento di non darsi mai per vinto e di avere la lucidità per migliorare in corsa gli aspetti tecnici.



Mint Vero Volley Monza - Sir Susa Vim Perugia-

La Finale Scudetto va vissuta tutta d’un fiato. La serie al meglio delle cinque partite si sposta in Brianza per il secondo round. Domani, domenica 21 aprile, la Mint Vero Volley Monza di Massimo Eccheli ospita la Sir Susa Vim Perugia di Angelo Lorenzetti all’OpiquadArena, alle 15.15. I padroni di casa, rientrati dal PalaBarton con una sconfitta per 3-1 e con più di un rimpianto per le occasioni perse sia nel primo set sia nel finale di partita, hanno il compito di tenere aperto il discorso con una prestazione di qualità sul proprio campo, contro una squadra che dall’inizio della stagione ha tramutato in oro tutto quello che ha toccato, mettendo in bacheca una Del Monte® Supercoppa, un Mondiale per Club e una Del Monte® Coppa Italia. Nel primo confronto tra le due finaliste a caccia del tricolore ben quattro bianconeri hanno raggiunto la doppia cifra, con Oleh Plotnytskyi top scorer (18 punti come il rivale Ran Takahashi), seguito da Wassim Ben Tara (17), Kamil Semeniuk (13) e Roberto Russo (12). In doppia cifra per il collettivo lombardo, oltre allo schiacciatore giapponese, l’opposto Arthur Szwarc, titolare negli ultimi due parziali (16) e Gianluca Galassi (10). Più precisi in attacco (57% contro il 51%), gli umbri hanno dato vita a un festival del muro (14 vincenti). Arrivato all’atto conclusivo da outsider dopo il quinto posto finale in Regular Season, il sodalizio monzese ha dimostrato in Semifinale con la grande rimonta ai danni di Trento di non darsi mai per vinto e di avere la lucidità per migliorare in corsa gli aspetti tecnici.



PRECEDENTI: 34 (7 successi Mint Vero Volley Monza , 27 successi Sir Susa Vim Perugia )



EX: Thomas Beretta a Perugia nel 2014/15; Gianluca Galassi a Perugia nel 2018/19; Oleh Plotnytskyi a Monza nel 2017/18, 2018/19

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Non dobbiamo cadere nell’errore di considerare il bicchiere mezzo pieno, perché, dopo la buona prestazione di Perugia, potremmo correre il rischio di accontentarci e questo sarebbe un grave errore. Abbiamo nelle corde la possibilità di giocare meglio, possiamo e dobbiamo cercare di alzare l’asticella fin da domenica, consapevoli delle nostre qualità e determinati a non mollare nulla ».

Angelo Lorenzetti (Allenatore Sir Susa Vim Perugia)- « Dobbiamo leggere bene la situazione di Gara 1. Monza veniva da una serie contro Trento incredibile, era alla seconda trasferta consecutiva e per loro non era facile. In questo dobbiamo leggere l’enorme miglioramento che possono fare per Gara 2. Al tempo stesso noi dobbiamo individuare il miglioramento da avere, lo dobbiamo avere in termini di approccio, non dico di squadra ma singolo, e di certe scelte. Detto questo sappiamo chi è Monza e cosa ha fatto. Quando una squadra elimina Civitanova e Trento, anche se quest’ultima senza il palleggiatore titolare, vuol dire che la pallavolo la sa giocare e bene e lo ha sempre dimostrato anche in campionato battendo spesso le grandi. Quindi dobbiamo andare a Monza con entusiasmo, umiltà, con l’idea di viverla al massimo e un po’ meglio di Gara 1 ».

Gara 2 Finale Scudetto-



Domenica 21 aprile 2024, ore 15.15

Mint Vero Volley Monza - Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Lot, Cerra (Serie 0-1)