Volley Mercato: Monza si assicura Osmany Juantorena

MONZA – Osmany Juantorena si rimette in gioco firmando un contratto che lo legherà per la prossima stagione alla MINT Monza.

LA CARRIERA-

Nato a Cuba ma naturalizzato italiano, Juantorena è pronto a vivere una nuova esperienza nel campionato italiano, dopo le stagioni disputate con Trento (2009-2013), Civitanova (2015-2022) e Modena (2023-2024). Nel formidabile palmares di Juantorena figurano, fra gli altri trofei, 6 Campionati Italiani, 6 Coppe Italia, 3 Champions League e 5 Mondiali per Club. Osmany Juantorena è stato a lungo capitano della nazionale italiana, per la quale ha giocato fino alle Olimpiadi di Tokyo, e con la quale ha conquistato lo storico argento di Rio 2016.

Le parole di Osmany Juantorena-

« Sono molto felice di arrivare in una società come il Vero Volley, che mi sembra molto organizzata e ambiziosa l’anno scorso la squadra ha fatto grandissime cose, e voglio aiutarla a fare altrettanto nella stagione che ci aspetta. Sono convinto che Monza sarà un’altra bellissima tappa della mia carriera: non vedo l’ora di iniziare ».