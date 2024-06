Volley Mercato: Grottazzolina mette al centro Francesco Comparoni

GROTTAZZOLINA (FERMO)- La Yuasa Battery Grottazzolina per l'esordio in Superlega avrà una batteria di posto 3 davvero importante. Dopo le due conferme più che meritate di Andrea Mattei e Marco Cubito, il colpo internazionale costituito dal canadese Danny Demyanenko, ha ingaggiato anche Francesco Comparoni proveniente dalla Vero Volley Monza. Un ingaggio importante perchè il ventitreenne nato a Parma, porterà in dote i suoi 204 cm ed un anno di esperienza in Superlega nella Vero Volley dove ha giocato anche la finale scudetto.