Volley Mercato: Monza ingaggia il tedesco Röhrs

MONZA- Alla MINT Vero Volley Monza arriva un giovane talento dalla Germania. Si tatta di Erik Röhrs, schiacciatore di 23 anni, nell’ultima stagione in forza all’SVG Lüneburg, già estremamente esperto e considerato uno dei più promettenti talenti tedeschi. Il giocatore, alto 201 cm, è stabilmente nel giro della Nazionale maggiore; cresciuto a Berlino con la maglia del VCO, dove ha giocato dalla stagione 2017-18 alla stagione 2020-21, Röhrs è passato nel 2021 allo United Volleys Frankfurt, dove ha conquistato la sua prima finale in DVV Cup, oltre che l’accesso ai playoff, prima di trasferirsi a Düren. Rimane 2 anni in maglia SWD Powervolleys, con la quale dimostra tutto il suo valore e si guadagna le prime convocazioni in Nazionale maggiore tedesca, dopo le convincenti prestazioni nella selezione U23. Nell’ultima stagione, Röhrs passa all’SVG Lüneburg, squadra impegnata in Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League, competizione nella quale viene eliminata nella prima fase, in un girone con Jastrzebski Wegiel (poi finalista), Guaguas Las Palmas e Ceske Budejovice. Nella stagione alle porte, per Röhrs si aprono le porte della SuperLega, uno dei campionati più competitivi al mondo: con la casacca della MINT Vero Volley Monza, lo schiacciatore disputerà anche Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana.