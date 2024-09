Volley Mercato: Milano mette Larizza al centro

MILANO- Il centrale marchigiano Jacopo Larizza, che ha appena rescisso con Civitanova, ha firmato un contratto che lo legherà sarà un nuovo giocatore dell'Allianz Milano. Larizza completa un quartetto di centrali che ha pochi paragoni in Italia e in Europa, ovvero il capitano Matteo Piano, Edoardo Caneschi, Jordan Schnitzer e appunto Jacopo Larizza. In virtù del regolamento, essendo stato Larizza tesserato dopo la chiusura del Volley Mercato, potrà essere schierato dalla quarta giornata di SuperLega Credem Banca, ovvero dal sempre atteso derby esterno contro la Mint Vero Volley Monza.