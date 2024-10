Perugia fa la voce grossa a Modena

Davanti agli oltre quattromila spettatori del PalaPanini, Modena parte col sestetto composto da De Cecco-Buchegger in diagonale principale, Rinaldi-Gutierrez di banda, Anzani-Sanguinetti al centro con Federici libero. Perugia risponde con Giannelli al palleggio, Ben Tara opposto, Cianciotta-Semeniuk martelli, Loser-Russo centrali con Colaci libero.

I gialloblù partono subito forte, Buchegger spinge sia in battuta che in attacco ed è 10-7 con timeout della formazione ospite. Il set prosegue sul filo dell’equilibrio, Modena lotta e Perugia risponde: attacco vincente di uno scatenato Buchegger, 17-17. La compagine umbra prova l’allungo decisivo, ace di Russo e 20-22. Modena non molla ma una straordinaria difesa di Colaci e il successivo attacco di Semeniuk regalano il primo parziale a Perugia, 23-25. Prevale l’equilibrio anche ad inizio secondo set, si lotta su ogni pallone e dopo un lungo scambio è 8-8 con il mani-out di Gutierrez. Qualche errore di troppo commesso da Modena permette a Perugia di allungare, attacco out di Buchegger e 11-15.

La squadra di Lorenzetti prova ulteriormente a scappare, muro su Gutierrez e 16-20 con timeout Giuliani. Perugia mantiene alta la concentrazione e porta a casa anche il secondo parziale, 19-25 e 2-0. Equilibrio anche nei primi scambi del terzo set, Rinaldi sfonda il muro di Perugia e 10-9 a favore di Modena. I gialloblù ci credono, 13-10 con l’attacco out di Semeniuk e timeout chiamato da Lorenzetti. Perugia prova a ricucire lo strappo, ma Modena non ci sta: Davyskiba passa in attacco, 17-15.

La formazione umbra alza però la voce, prima due ace consecutivi di Ben Tara e poi il muro di Russo consegnano parziale e match a Perugia, 21-25 e 0-3. La Valsa Group tornerà in campo domenica 20 ottobre (ore 16) in trasferta contro Trento.

I protagonisti-

Simone Anzani (Valsa Group Modena)- « Non abbiamo il livello di Perugia, sono una squadra di campioni contro i quali non puoi sbagliare nulla, dispiace perché abbiamo avuto qualche occasione importante, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo ».

Nicola Cianciotta (Sir Susa Vim Perugia)- « Una bella vittoria contro una squadra a cui mancavano alcuni giocatori ma che sarà molto tosta perché ha molta qualità in campo. Abbiamo giocato una buona partita soprattutto a muro e in difesa, chiaramente dobbiamo migliorare in diverse cose e stiamo lavorando ogni giorno proprio per questo. È una vittoria che ci voleva per continuare il nostro percorso di crescita, siamo un bel gruppo e stiamo bene insieme ».

Il tabellino-

VALSA GROUP MODENA – SIR SUSA VIM PERUGIA 0-3 (23-25, 19-25, 21-25)

VALSA GROUP MODENA: Sanguinetti 1, Buchegger 13, Gutierrez 6, Anzani 1, De Cecco 1, Rinaldi 9, Meijs 0, Mati 3, Davyskiba 2, Ikhbayri 1, Federici 0. N.E. Massari, Stankovic, Gollini. All. Giuliani.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Loser 3, Ben Tara 13, Semeniuk 8, Russo 11, Giannelli 7, Cianciotta 3, Piccinelli 0, Colaci 0, Ishikawa 0, Plotnytskyi 3. N.E. Candellaro, Zoppellari, Solé, Herrera Jaime. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Zavater, Cavalieri, Russo.

Durata set: 33′, 28′, 33′; tot: 94′.

MVP: Wassim Ben Tara (Sir Susa Vim Perugia)

Spettatori: 4207