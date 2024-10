Verona si prende i tre punti a Grottazzolina

La squadra di Stoytchev si impone 0-3 (19-25, 23-25, 15-25) ma la formazione di Ortenzi può recriminare per le assenze di Fedrizzi e di Petkovic, femato da un infortunio nel riscaldamento. Senza due dei suoi pilastri la neo promossa formazione marchigiana ha dovuto inchinarsi agli scaligeri anche se nel secondo set ha tentato in tutti i modi di ribaltare la situazione.

La Yuasa in campo con Cvaniciger opposto a Zhukouski, Demyanenko e Mattei sono i centrali mentre in banda c’è Tatarov con Antonov e Marchisio è il libero. Verona ha schierato ad inizio match Abaev in regia, opposto Jensen, Keita e Dzavoronok in banda, al centro Cortesia e Vitelli mentre D’Amico libero.

Primo set che Verona riesce a far suo dopo un equilibrio sostanziale fino al sedici: in evidenza Keita con il 100% in attacco. Verona poi spinge sull’acceleratore e i cambi Yuasa non portano effetti, consegnando il set agli ospiti. Secondo set decisamente più equilibrato con Grottazzolina che mette il naso avanti nella fase centrale ma subisce il gran ritorno di Verona che fa la differenza dai nove metri, dove arrivano anche diversi punti diretti. Ma i padroni di casa sono lì e impattano a quota 22 con una super rimonta: nel finale decide un’invasione a muro Yuasa e l’attacco vincente di Keita.

Terzo set in cui Verona controlla dall’inizio del parziale con Grottazzolina che prova ad inseguire ma subisce troppo in battuta e alla fine cede anche nel terzo parziale. Per Verona un successo decisamente in vista dell’impegno di domenica prossima in casa contro la Lube mentre per la Yuasa secondo impegno interno consecutivo, stavolta contro Padova.

I protagonisti-

Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « Dobbiamo imparare a soffrire di più. Abbiamo sofferto ma dobbiamo sapere che il nostro campionato è questo e dobbiamo assolutamente capire che questo è quello che ci attende fino al termine. Abbiamo avuto quel problema con Petkovic in riscaldamento e vedremo nei prossimi gironi di capire quale sia il problema. per buona parte della gara abbiano ovviato, giocando con dedizione e sacrificio. bene al servizio per me, a momenti anche a muro difesa, sebbene Keita sia stato continuo tutta la gara. Dovevamo riuscire ad arrivare nei momenti decisivi, quando abbiamo murato lui abbiamo preso un’invasione decisiva. Frenesia nel terzo set in cui abbiamo calato in ricezione. In questo dobbiamo diventare più bravi, nell’avere pazienza e nello stare in campo in un certo modo ».

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)-« Le gare come questa sono molto pericolose perché, se abbassi l’attenzione gli avversari prendono fiducia e sentono il sostegno del pubblico. Il primo set è stato sotto controllo, nel secondo abbiamo concesso troppo e siamo arrivati ai vantaggi. Questo non mi è piaciuto, ma siamo migliorati nel terzo, con un’ottima efficienza in attacco e un buon rendimento in battuta. Contento del risultato, ma dobbiamo ancora lavorare tanto perché siamo lontani dal livello che voglio raggiungere ».

Il tabellino-

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA – RANA VERONA 0-3 (19-25, 23-25, 15-25)

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Zhukouski 0, Tatarov 7, Mattei 4, Cvanciger 11, Antonov 6, Demyanenko 10, Fedrizzi (L), Vecchi 0, Marchiani 0, Schalk 1, Marchisio (L). N.E. Cubito, Comparoni, Petkovic. All. Ortenzi.

RANA VERONA: Abaev 5, Dzavoronok 10, Cortesia 3, Jensen 1, Keita 22, Vitelli 4, Bonisoli (L), Zingel 4, D’Amico (L), Sani 6, Spirito 0. N.E. Chevalier, Mozic, Zanotti. All. Stoytchev.

ARBITRI: Simbari, Serafin.

Durata set: 31′, 31′, 25′; tot: 87′.

MVP: Noumory Keita (Rana Verona)

Spettatori: 1415