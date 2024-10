Civitanova travolge Monza in un Eurosole stracolmo

L’affermazione di capitan Balaso e compagni rilancia le ambizioni marchigiane a una settimana dal blitz al Pala Agsm AIM contro Rana Verona, in programma domenica 20 ottobre (ore 16 con live streaming iniziale su Raiplay e prosecuzione in diretta TV su Rai 2). Nella 4ª giornata i giganti brianzoli cercheranno conforto tra le mura amiche dell’Opiquad Arena, ma ad attenderli, domenica prossima alle 19, c’è il derby contro l’Allianz Milano con diretta DAZN.

Civitanova si dispone con Boninfante in cabina di regia e Lagumdzija terminale offensivo, Bottolo e Loeppky laterali, Chinenyeze e Gargiulo al centro, Balaso libero. Monza in campo con Kreling al palleggio e Szwarc opposto, Rohrs e Marttila in posto quattro, Di Martino e Beretta al centro, Gaggini libero.

A fare la differenza nel primo sono i 10 punti di uno scatenato Lagumdzija (9 su 9 in attacco e 1 block), fondamentali per un attacco di squadra con l’82% di positività grazie anche al 5 su 5 di Loeppky. Il secondo parziale ricorda una partita a scacchi. Anche se la Lube riceve meglio, sono gli episodi a rompere l’equilibrio: i servizi di Loeppky, un muro di Lagumdzija e l’incisività di Bottolo. Nel terzo set, il meno brillante in attacco, il servizio (2 ace) e il muro (3 i vincenti) aiutano i padroni di casa a rimontare 5 punti e a chiudere il match.

Lagumdzija chiude da MVP e top scorer (19 punti con il 70% 2 ace e 3 muri), in doppia cifra anche Loeppky (10). Sul fronte opposto i più prolifici sono Marttila (12) e Szwarc (10). Le statistiche dei fondamentali legittimano il successo dei biancorossi, più incisivi in attacco e in battuta, più solidi nel muro-difesa e in ricezione. Ai brianzoli il merito di restare in corsa nei singoli set.

In avvio la Lube stringe i denti e aggancia più volte gli ospiti, impedendo la fuga, per poi mettere il naso avanti (9-8). Si lotta punto a punto tra sorpassi e controsorpassi fino al +2 targato Loeppky (13-11). Il primo strappo importante arriva con il muro di Gargiulo (16-13). Un fallo di posizione illude i brianzoli (17-16), la reazione biancorossa e un parziale di 4 a 0 rimettono le cose a posto (21-16). Sul 23-18 la Lube cambia diagonale. Il set si chiude 25-20 con l’errore al servizio di Monza. Il mattatore è Lagumdzija (10 punti e 100%).

Il secondo set si apre sul filo dell’equilibrio e le squadre rispondono colpo su colpo- Sul 17-17 tra gli uomini di Eccheli entra in campo per alcuni scambi l’ex capitano biancorosso Juantorena. Gli ospiti trovano il break con il mani out di Marttila (17-19). Sul 20-21 la Lube confeziona il pallone del pareggio, ma lo scontro fortuito tra Balaso e Boninfante impacchetta un regalo per i brianzoli (20-22). L’appuntamento con il pari è solo rimandato e arriva con il mani out di Bottolo (22-22). Il successivo ace di Loeppky vale il sorpasso (23-22), il muro di Lagumdzija e il mani out di Bottolo consegnano il set ai marchigiani (25-22).

In apertura del terzo atto i cucinieri denunciano un calo (4-9). Sul 7-10 Medei getta nella mischia Orduna e Dirlic per diversificare il gioco. Sul 10-13 torna in campo la diagonale titolare. Lo show di Bottolo rimette in corsa Civitanova (12-13), l’invasione di Kreling, ravvisata dal Video Check, rimette in parità il set (14-14). La Lube mette il naso avanti sull’attacco out di Szwarc (17-16). Medei manda in campo Poriya e l’iraniano lo ripaga con l’ace del 19-17. Monza resta attaccata al match (20-20), ma un errore degli ospiti rimanda i cucinieri sul +2 (23-21). L’ace di Lagumdzija chiude i giochi (25-22).

I protagonisti-

Giampaolo Medei (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Prima di tutto voglio ringraziare i nostri tifosi, perché oggi all’Eurosuole Forum c’era davvero una grande atmosfera, si è rivisto il pubblico delle grandi occasioni e mi auguro di poterlo ritrovare anche nei prossimi appuntamenti casalinghi. La partita? Secondo me abbiamo fatto una buona prestazione di squadra. Mi riferisco all’intera rosa perché anche chi è entrato dalla panchina è riuscito a fornire il proprio importante contributo, come per esempio il doppio cambio nel terzo set, che ci ha ridato un po’ di ritmo in un momento in cui eravamo chiaramente in difficoltà. I tre punti ci regalano benzina per la mente e anche tranquillità per lavorare, perché dobbiamo sicuramente migliorare su alcuni aspetti. Stasera la cosa che proprio non mi è piaciuta è stata la nostra partenza nel terzo parziale, in cui abbiamo accusato un calo importante. La continuità, quindi, è una delle prerogative su cui dovremo concentrarci alla ripresa degli allenamenti. Sappiamo di avere ampi margini di miglioramento ».

Thomas Beretta (MINT Vero Volley Monza)- « Siamo stati molto vicini anche oggi: stiamo giocando bene, anche se abbiamo fatto un secondo set un po’ incerto. Con un pizzico di abilità in più, potevamo allungare il match e magari anche provare a vincerlo. Oggi ci siamo persi sul più bello, essendo quasi sempre stati avanti nei parziali. Dobbiamo cercare di non mollare in vista delle prossime gare ».

Il tabellino-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – MINT VERO VOLLEY MONZA 3-0 (25-20, 25-22, 25-22)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Lagumdzija 19, Bottolo 9, Chinenyeze 5, Boninfante 2, Loeppky 10, Gargiulo 4, Bisotto (L), Orduna 0, Balaso (L), Hossein Khanzadeh 1, Dirlic 1. N.E. Nikolov, Tenorio. All. Medei.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Marttila 12, Di Martino 5, Szwarc 10, Rohrs 5, Beretta 6, Kreling 0, Juantorena 0, Lawani 0, Mancini 0, Gaggini (L). N.E. Lee, Taiwo, Picchio. All. Eccheli. All. Eccheli

ARBITRI: Rossi, Puecher

Durata set: 25’, 31’, 29’. Totale: 85’.

MVP: Adis Lagumdzija (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 3.455.