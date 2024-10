Taranto fatica ma alla fine doma Grottazzolina

TARANTO- Successo sofferto ma meritato per la Gioiella Prisma Taranto che, nell'anticipo del 5° turno di Superlega, deve faticare per superare una combattiva e mai doma Yuasa Battery Grottazzolina.

La vittoria per 3-1 ( 25-14, 23-25, 25-17, 29-27), arrivata anche grazie al sostegno dei 1341 del Pala Mazzola, non è stata agevole per gli uomini di Boninfante, andati in vantaggio nel primo parziale ma raggiunti nel secondo set dai marchigiani i quali, dopo aver perso nettamente la terza frazione di gioco, hanno sfiorato di portare il match al tie break nel combattutissimo quarto set perso dagli uomini di Ortenzi soltanto ai vantaggi.

Gironi (nominato mvp del match con 25 punti) è stato il trascinatore dei pugliesi ben coadiuvato da D’Heer che ne fa 17. Determinante infatti è stato il muro del centrale nei momenti più salienti, e l’attacco dell’opposto azzurro sul finale.

La tenuta mentale nei momenti decisivi del match regalano alla squadra di Boninfante la vittoria e tre punti che avranno un peso importante per la classica.

Taranto parte con la diagonale Gironi-Zimmermann, al centro D’Heer-Alonso, in posto 4 Lanza – Hofer, libero Rizzo

Grottazzolina parte con la diagonale Zhukouski – Cvananciger, al centro Mattei- Demyanenko, in posto 4 Antonov-Tatarov, libero Marchisio

Taranto parte forte con due ottimi punti di Hofer e Gironi. Lanza in pipe si aggiudica il 4-2. Viene murato Cvanciger per il 7- 4. Antonov viene murato due volte per il 10-6. Gironi passa per l’11-6. Ace di Gironi per il 14-7. Lanza firma un altro ace per il 16-8. Muro di D’Heer su Cvanciger per il 20-10. Chiude senza troppi pensieri il primo parziale Lanza in diagonale.

Nel secondo parziale Grottazzolina si porta avanti 4-6, poi Alonso cade a terra a causa di un urto a muro, viene sostituito da Alletti. Lanza batte in rete per il 5-10. Zimmermann fa pallonetto 6-11. Hofer in lungolinea 7-11. Hofer di nuovo in pallonetto, 8-11. Muro di Gironi su Antonov, per il 10-12. Antonov sbaglia, 11-13. Gironi mette a terra il 12-14. Ace di Demyanenko. Lanza in pipe 15-18. Cvancinger fa invasione per il 16-18. D’Heer fa mani out, 17-19. Entra Held, ma i marchigiani si portano sul 19-21. Ace di Gironi 20-21. Held si avvicina, mettendo a terra il 21-22. Hofer in diagonale firma il 23-24. Firma Tatarov il 23-25.

Nel terzo set è ancora Taranto a condurre, con buone soluzioni di D’Heer e Gironi, 6-4. D’Heer mura 10- 7, poi Lanza allunga 12-9. Con un doppio ace di Antonov su Lanza, Grottazzolina impatta. GIroni firma il 13-12. Gironi allunga 14-12. Alletti mura Demyanenko per il 15-12. Ace di Gironi per il 16-13, Gironi firma il 18-13. Doppia di Zhukouski per il 19-14. Comparoni mura Gironi per il 19-16. D’Heer però blocca Antonov, 20-16. L’ace di Hofer permette 23-17, D’Heer mura Cvanciger, poi Hofer firma l’ace del 25-17.

Il quarto parziale vede Grottazzolina portarsi avanti 3-6, poi D’Heer impatta con un muro 10-10. Lanza sorpassa 8-7. Grottazzolina si aggiudica il 10-11, Lanza viene murato 10-12. Gironi accorcia 14-15, poi mura Antonov 15-15. Schalk attacca out 16-15. Gironi mette a terra il break 17-15. Hofer subisce due ace, poi D’Heer riporta il 18-18. Gironi ancora avanti 19-18. Lanza viene murato, poi Alletti mantiene il 20-20. Held firma il 21-20. Antonov fa ace, poi Gironi firma il 22-22. Muro di Alletti su Tararov, 23-22. Grottazzolina porta ai vantaggi chiude Gironi 29-27.

I protagonisti-

Fabrizio Gironi (Gioiella Prisma Taranto)- « Era una partita importantissima per il morale, come sempre abbiamo approcciato bene, nel primo set non c’è stata storia, poi nel secondo set abbiamo sofferto tanto, dobbiamo ancora imparare a tenere la concentrazione per tutto il match ed evitare gli alti e bassi, ma siamo stati bravi a recuperare, nel terzo e quarto set. A livello mentale abbiamo fatto la differenza, abbiamo lavorato tanto su questi particolari, tenere la testa anche in situazioni difficili e credo che si sia visto ».

Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « Ci eravamo detti di provare a fare la stessa partita di domenica scorsa, cioè di rimanere sempre attaccati, e di prenderci le nostre occasioni. L'abbiamo fatto solo a tratti. Quando l'abbiamo fatto siamo rimasti lì, nonostante stasera avessimo un po' troppe difficoltà in attacco, perché non avevamo tante soluzioni. Ci sono dei momenti in cui però sbagliamo troppe cose semplici, però abbiamo avuto anche delle occasioni nel quarto per poter girare un po' la partita dalla parte nostra. Quando sbagli palloni semplici, però, alla lunga li paghi ».

Il tabellino-

GIOIELLA PRISMA TARANTO – YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 3-1 (25-14, 23-25, 25-17, 29-27)

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Zimmermann 1, Hofer 18, D’Heer 9, Gironi 25, Lanza 13, Alonso 3, Luzzi (L), Santangelo 0, Held 2, Alletti 4, Rizzo (L). N.E. Balestra, Fevereiro, Paglialunga. All. Boninfante.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Zhukouski 1, Tatarov 16, Mattei 6, Cvanciger 3, Antonov 12, Demyanenko 12, Fedrizzi (L), Vecchi 0, Comparoni 4, Marchiani 0, Schalk 8, Marchisio (L). N.E. Cubito. All. Ortenzi.

ARBITRI: Vagni, Carcione, Canessa.

Durata set: 23′, 31′, 29′, 36′; tot: 119′.

MVP: Fabrizio Gironi (Gioiella Prisma Taranto)

Spettatori: 1341