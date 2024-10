Starting Six: Perugia fa la voce grossa

ROMA- Nella rubrica settimanale Starting Six l'analisi di Pasquale Di Santillo sulla 5a giornata di campionato. Prima Fila ci racconta in apertura del successo dei Campioni d'Italia di Perugia sul campo di Trento nell'atteso confronto diretto. Il Block Devils hanno bissato il successo centrato in Supercoppa riprendendosi la vetta della classifica ed il proprio ruolo di favorita nella corsa scudetto. Appaiata agli uomini di Lorenzetti in vetta alla graduatoria Piacenza che perde il primo punto della stagione sul difficile campo di Padova. Verona ribadisce il proprio ruolo di quarta forza di campionato centrando il quarto successo di fila sul campo di Milano grazie soprattutto a bomber Keita che ha firmato 31 conclusioni vincenti. Vittoria da tre punti per Civitanova che strapazza all'Eurosole Cisterna lasciando i pontini da soli all'ultimo posto con un punto in classifica. Una Modena in crescita punisce Monza battendola al Pala Panini acuendone la crisi. Taranto conquista la seconda vittoria in campionato superando Grottazzolina che comunque ha lottato per quattro set.