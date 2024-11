L' MVP di ottobre è Noumory Keita

Keita, top scorer dell’ultimo turno con 31 punti realizzati e al momento in testa nella speciale classifica dei top scorer (108 i punti fin qui totalizzati dal classe 2001, con una straordinaria media di 6,75 punti per set), ha saputo portarsi a casa la palma di MVP nelle gare interne contro Cucine Lube Civitanova e Cisterna e nelle trasferte sui campi di Allianz Milano e Yuasa Battery Grottazzolina. Quattro sfide nelle quali la banda di Verona ha saputo inanellare prestazioni importanti e tutte coincise con vittorie della formazione veneta, al momento a quota 14 punti in classifica.

Keita sarà premiato in occasione della prossima gara casalinga di Verona, quella di sabato2 novembrecontroValsa Group Modena,sfida valida per la 6ª giornata di andata di SuperLega Credem Banca, con fischio d’inizio fissato per le ore20.30in diretta su Rai Sport (inizio gara su Rai Play) e VBTV.