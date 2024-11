Milano-Cisterna in campo per l'anticipo della 10a

MILANO - Allianz Milano- Cisterna , match valido per la 10a giornata di andata di Superlega, si giocherà domani all'Allianz Cloud. La sfida, che sarebbe dovuta andare in scena domenica 1° dicembre, è stato anticipato a seguito dell'indisponibilità dell'impianto nella data prevista.

La squadra di Piazza sarà così obbligata a giocare in casa due incontri ravvicinati, visto che la Powervolley tornerà sotto rete sabato 9 novembre, alle 18.00, contro Grottazzolina, sempre in diretta su Rai Sport, per la 7a giornata.

Il bilancio alla vigilia della terza sfida assoluta tra due team è di una vittoria a testa: nella passata Regular Season, al successo interno per 3-0 dei pontini nel primo incrocio hanno risposto gli ambrosiani con una vittoria speculare in tre set all’ombra della Madonnina.

I padroni di casa, che nell’ultimo turno hanno recuperato Matteo Piano e vogliono festeggiare i 5000 attacchi vincenti di Matey Kaziyski in Italia, ora a -2, sono noni in classifica a 6 punti dopo lo stop interno in quattro set con Verona e la sconfitta con il massimo scarto a Piacenza, mentre i pontini domenica hanno messo a segno la prima vittoria stagionale piegando Padova tra le mura amiche per 3-1 e lasciando l’ultima piazza a Grottazzolina. Nessun ex in campo, ma i liberi Damiano Catania e Matteo Staforini nel 2022/23 hanno vestito la casacca della Top Volley Cisterna, prima del cambio di denominazione e del rinnovato asset societario. Tra gli ospiti Theo Faure è a 13 attacchi vincenti dai 500 in Italia.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Cisterna Volley, 1 successo Allianz Milano)

EX: Nessuno



Alessandro Fanizza (Cisterna Volley)- « Vincere contro la Sonepar Padova era importante per noi. Quando si vince, è sempre bello. Dopo le prime partite senza un successo, penso che questa vittoria ci abbia un po' sbloccati. C'è un clima davvero positivo in squadra, e ci voleva. Questa settimana però sarà impegnativa: affronteremo due partite cruciali e partiremo già mercoledì. Saremo praticamente sempre in trasferta, a partire dalla sfida contro Allianz Milano. Il campionato è molto equilibrato, quindi la classifica è corta e ogni squadra può giocarsela con chiunque. Proprio contro Milano la voglia più che di ripetersi è quella di mantenere questo buon momento: continuare a giocare bene e dare il massimo. L’obiettivo è crescere partita dopo partita e vedere dove questo ci porterà ».

Giovedì 7 novembre 2024, ore 20.00

Allianz Milano - Cisterna Volley Arbitri: Curto Giuseppe, Goitre Mauro Carlo