Starting Six: Piacenza cade, Perugia al comando

ROMA- In Starting Six di oggi dedicato alla Superlega Pasquale Di Santillo analizza i tanti temi della 7a giornata appena andata in scena. Fra le sorprese della giornata il primo passo falso di Piacenza, che cade pesantemente a Civitanova, un ko che costa alla squadra di Anastasi il primato. In testa vola Perugia che passa in scioltezza a Taranto mentre si prende il secondo posto Trento che vince in rimonta il derby con Verona. Vittoria di grande peso quella centrata da Cisterna a Modena. La squadra di Falasca, sotto 2-0, ha saputo trovare la forza di rimontare ed imporsi al tie break. Milano si prende i tre punti contro Grottazzolina, pur cedendo ai marchigiani il terzo set. Padova acuisce la crisi di Monza, finalista scudetto dello scorso anno, superandola con un netto 3-0 che la quinta sconfitta stagionale della squadra di Eccheli.