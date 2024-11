Perugia lascia solo le briciole a Grottazzolina

PERUGIA - Una Sir Susa Vim Perugia in gran spolvero concede solo le briciole alla Yuasa Battery Grottazzolina che nell'anticipo dell'8a giornata di Superlega ha fatto da sparring partner alla scatenata formazione di Lorenzetti che in poco più di un'ora ha inflitto alla neo promossa formazione marchigiana un pesantissimo 3-0 (25-8, 25-17, 25-17).

In attesa delle partite di domani, i Block Devils consolidano il primato in classifica con 22 punti a +4 sulla seconda (Trento, con una gara in meno).

Coach Lorenzetti non conosce la parola turn-over ma può concedersi il lusso di far riposare campionissimi del calibro di Loser e Plotnytskyi dopo l’impegno infrasettimanale di Champions. Dentro dunque Giannelli in regia con Ben Tara opposto, Ishikawa e Semeniuk in banda, Solè e Russo centrali con Colaci libero; risponde Grottazzolina con Zhukouski in diagonale al rientrante Petkovic, Antonov e Tatarov ad agire da posto quattro, Demyanenko e Comparoni al centro e Marchisio a dirigere le operazioni di seconda linea. Inizialmente in panca Fedrizzi, con Mattei indisponibile schierato da secondo libero.

Il muro di Russo e il contrattacco di Ben Tara spezzano il punto a punto iniziale (4-1). Perugia allunga con il doppio break di Ishikawa, che approfitta del buon lavoro dei suoi compagni a muro, e con Giannelli in seconda battuta (8-2). Triplo muro vincente di Solè che entra per la prima volta in stagione a tabellino (11-2). Semeniuk capitalizza due difese incrementa il vantaggio (17-5). Perugia accelera sul finale del set e chiude il parziale con Russo (25-8)

Secondo set che inizia con l’ace di Semeniuk e il doppio attacco vincente di Ishikawa (4-2). Ancora Perugia con il muro di Giannelli (5-2). Doppio Petkovic e Grottazzolina accorcia (6-5). Solè mette a segno l’8-5 con un primo tempo, Giannelli gli concede il bis pochi scambi dopo (10-7). Russo sigla il 12-8. Ben Tara prima fa ace e poi difende la palla messa a terra da Semeniuk (14-8). Grottazzolina prova a rientrare (15-10) ma Perugia non ci sta (20-12). Magia di Giannelli per Ben Tara (23-14). I BlockDevils centrano il set-point al secondo tentativo con Ishikawa (25-17).

Tris Perugia all’avvio del terzo atto (3-0). Muro Semeniuk (4-1). Gli ospiti riducono lo svantaggio di un break (5-3), ma i padroni di casa ristabiliscono le distanze (8-3). Mani-out di Ben Tara (10-5). L’ace di Comparoni fa rientrare i suoi (11-9). Contrattacco vincente di Ishikawa, seguito dall’ace di Russo (15-10). Fedrizzi a segno scuote i propri compagni (17-12). Ancora Ben Tara da posto 2 (19-13). Entra Candellaro e festeggia il primo punto stagionale (21-15). Giannelli manda Perugia al match point (24-16). L’MVP Yuki Ishikawa (18 punti) archivia la pratica al secondo tentativo (25-17).

I protagonisti-

Yuki Ishikawa (Sir Susa Vim Perugia)- « Abbiamo fatto un buon gioco su fase break e cambio palla, siamo stati concentrati dall'inizio alla fine quindi sono contento. Bene anche su battuta-ricezione. Ora ci aspetta una trasferta lunga in Francia, sarà dura ma bisogna vincere »



Francesco Comparoni (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Fa sempre un certo effetto giocare sul campo tricolore, noi entriamo sempre in campo con l'obiettivo di fare del nostro meglio e provare a mettere in difficoltà tutti, oggi non ci siamo riusciti ma onestamente il ritmo imposto da Perugia è stato altissimo. Hanno ricevuto molto bene e murato tanto, oltre a tenere un livello di attacco davvero elevato. Noi non siamo riusciti a fare altrettanto, soprattutto in attacco. È andata così, continueremo a provarci nelle prossime ».

Il tabellino-

SIR SUSA VIM PERUGIA - YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 3-0 (25-8, 25-17, 25-17)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 7, Ben Tara 11, Russo 7, Solè 7, Semeniuk 12, Ishikawa 18, Colaci (L), Candellaro 1, Piccinelli (L), N.e. Cianciotta, Zoppellari, Loser, Plotnytskyi, Herrera. All. Lorenzetti

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Zhukouski, Petkovic 10, Demyanenko 3, Comparoni 3, Tatarov 4, Antonov 4, Marchisio (L), Fedrizzi 1, Marchiani, Cubito 1, Vecchi, Mattei, N.E., Schalk, Cvanciger. All.Ortenzi

ARBITRI: Salvati, Zavater

Durata set: 20', 25', 25'; tot: 70'

MVP: Yuki Ishikawa (Sir Susa Vim Perugia)

Spettatori: 3458