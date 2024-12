Starting Six: Perugia sbanca Monza, Civitanova ferma Trento

Match&Play accende le luci sull'Eurosole dove Civitanova ha saputo mantenere l'imbattibilità anche contro Trento facendo perdere ai Campioni d'Europa il primato in classifica. In vetta torna Perugia corsara sul campo di Monza. Dopo tre sconfitte consecutive torna al successo Piacenza contro il fanalino di coda Grottazzolina. Verona vince a Padova il derby Veneto mentre Modena da corpo alle speranze di qualificarsi per la Coppa Italia superando Taranto al quinto set. Milano aveva battuto Cisterna nell'anticipo del 7 novembre.

Overthestat, ci regala l'analisi dei numeri della giornata con Reggers (Milano) miglior marcatore con 33 punti, seguito da Faure (Cisterna) con 27 e Michieletto (Trento) con 26. Buchegger (Modena) è il più prolifico al servizio con 5 ace, poi Lanza (Taranto) e Fedrizzi (Grottazzolina) con 3. Fra i muratori numeri strepitosi per Anzani (Modena) con 9, quindi Keita (Verona) e Giannelli (Perugia) con 3.

Nelle graduatorie dopo la 10° giornata Keita (Verona) è nettamente il miglior realizzatore, con 249 punti, seguito distanza da Alessandro Michieletto (Trento) con 208, terzo Reggers (Milano) con 183. Nella classifica degli ace una coppia a pari merito in testa Plotnytskyi (Perugia) e Lagumdzija (Civitanova) con 20, poi Bayram (Cisterna) e Michieletto (Trento) con 17. Fra i blockers Simone Anzani (Modena) si prende la testa con 27, seguito da Demyanenko (Grottazzolina) con 26, terzi a pari merito D'Heer (Taranto) e Flavio (Trento) con 25.

Coppe Europee ci porta in Europa dove, per due giorni, saranno protagoniste, 5 nostre rappresentaitve. Nella 3a di andata della fase a Pool Champions Milano ospita oggi i polacchi dell’ Aluron, Monza sarà in trasferta in Germania in casa dell’Helios Grizzlys Giesen. Domani Perugia ad Ankara per la supersfida con l’ Halkbank. In Cev Cup Trento protagonista in casa del Benfica nell’andata degli ottavi, nell’andata degli ottavi, mentre Civitanova sarà in Serbia, nell’andata degli ottavi, ospite del Karadjordje.

In Beach Passion Paolo Nicolai CT delle coppie tricolori maschili in vista del prossimo quadriennio Olimpico, intervistato dai colleghi della Fipav, racconta le proprie ambizioni e le proprie idee sul futuro della nazionale tricolore di beah volley.