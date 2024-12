Starting Six: Modena-Piacenza è la sfida della settimana

ROMA- L'edizione odierna di Staring Six al maschile apre con la rubrica Match&Play con la presentazione delle quattro partite della 1a di ritorno in programma nel weekend (rinviate a data da destinarsi Trento-Cisterna e Padova-Civitanova per consentire a dolomitici e cucinieri di continuare il loro percorso nel Mondiale per Club). Si parte già stasera con la sfida fra Monza e Grottazzolina, rispettivamente penultima ed ultima dopo il girone di andata. Sorprendente in negativo il cammino dei brianzoli, lo scorso anno finalisti per lo scudetto ed oggi in lotta per la salvezza. Obiettivo tre punti per gli uomini di Eccheli contro quelli di Ortenzi che, nonostante un livello di gioco consono alla Superlega, nella fase ascendente del torneo, hanno conquistato solo due punti. Nelle gare domenicali da seguire la trasferta della capolista Perugia sul campo di una Verona in grado di lottare alla pari, se in giornata, contro le grandi del campionato. La sfida più attesa quella fra Modena e Piacenza, un derby fra due formazioni che forse non hanno reso fino ad oggi quanto ci si aspettava alla vigilia. Milano ospita Taranto per 'vendicare' l'inopinato ko della prima giornata.