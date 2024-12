L' MVP di novembre e Michele Baranowicz

CISTERNA DI LATINA (LATINA)-Michele Baranowicz è l'MVP di Superlega per il mese di novembre. Il palleggiatore piemontese, che ha contribuito in questa stagione all'eccellente rendimento della formazione di Falasca, attualmente settima e qualificata per la Coppa Italia. Baranowicz si è aggiudicato il riconoscimento con due premi MVP ottenuti nelle gare di Regular Season disputate a novembre, in occasione delle vittorie di Cisterna controTaranto e contro Grottazzolina, rispettivamente nelle sfide valide per l’8a e la 9a giornata del girone di andata di SuperLega. Il palleggiatore classe 1989 si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento in virtù del maggior numero di set giocati rispetto ad altri giocatori nominati MVP per due volte nel mese di novembre.