Volley Mercato: è ufficiale, Zaytsev giocherà nel Galatasaray

MONZA- Ora è ufficiale, Ivan Zaytsev sarà un nuovo giocatore del Galatasaray Istanbul. La MINT Monza ha reso oggi noto in un che lo Zar non rinnoverà il contratto la società della presidente Marzari per tentare una nuova avventura nel campionato turco. Ivan, dopo un paio di giorni di riposo in famiglia il prossimo 31 dicembre sarà a disposizione del nuovo club. Ad Ivan sono arrivati i ringraziamenti del Consorzio Vero Volley per l'impegno e la serietà professionali dimostrati in questi mesi.