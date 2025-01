Trento supera una bella Modena

MODENA- Una vittoria sofferta per 1-3 (25-23, 25-27, 22-25, 25-27) al termine di una partita combattuta e giocata in tutti i set punto a punto quella che si è presa di forza l'Itas Trentino sul campo della Valsa Modena. Non è stata una passeggiata per la squadra di Soli, andata sotto nel primo set e poi costretta a lottare sempre con il risultato in bilico nei successivi tre parziali. I dolomitici esultano per i tre punti conquistati nella quarta di ritorno ma la squadra di Giuliani può consolarsi sulla qualità del gioco espresso stasera che sicuramente porterà risultati importanti nel proseguo della stagione.

La Valsa Group Modena parte con De Cecco al palleggio, Buchegger opposto, Davyskiba e Rinaldi in banda, Mati e Sanguinetti al centro, Federici libero. L’Itas Trentino si presenta in Emilia ancora priva di Kozamernik; l’allenatore Fabio Soli conferma quindi lo starting six che prevede anche Sbertoli in regia, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Bartha e Flavio centrali e Laurenzano libero.

L’avvio di match è molto equilibrato, con i padroni di casa che provano subito a scappare (2-4) ma vengono immediatamente ripresi dagli ospiti che tengono bene il campo specialmente in fase di cambiopalla (9-9). Un attacco out di Michieletto offre il nuovo +2 interno (9-11), poi Rinaldi sbaglia a sua volta consegnando la parità a quota 12; il nuovo strappo emiliano arriva con Buchegger al servizio (12-15), situazione che costringe Soli a spendere un time out. Alla ripresa Trento lotta sembra non riuscire più a riavvicinarsi (17-19 e 19-22), anche perché i gialloblù faticano a mettere il pallone a terra in posto 4. Un ace di Bartha ed il successivo contrattacco di Lavia ricostruiscono la parità a quota 22, ma è un equilibrio precario, perché poi Buchegger realizza il 23-25 alla prima occasione utile per la Valsa Group.

Nel secondo set l’Itas Trentino ricuce in fretta uno iniziale svantaggio (2-4), trasformandolo grazie al lavoro a rete di Flavio in 11-9 in proprio favore, momento in cui però si scatena Buchegger in attacco, ben coadiuvato da De Cecco in battuta. Modena sigla un parziale di 0-4 che la spinge di nuovo avanti di due lunghezze (11-13), costringendo Soli ad interrompere il gioco. Alla ripresa ci pensano Michieletto ed il neoentrato Gabi Garcia a garantire i punti del recupero (a quota 16) e del sorpasso (19-17); anche in questo caso il +2 esterno dura poco perché Davyskiba sigla due pipe che invertono il punteggio (20-21). Si va allo sprint, dove Trento annulla due occasioni per il 2-0 in favore di Modena e chiude alla prima chance sul 27-25 con un contrattacco di Lavia.

La Valsa Group non accusa il contraccolpo e nel terzo parziale riprende a giocare una pallavolo spregiudicata soprattutto in battuta ed in attacco, guadagnando un promettente margine (5-8). Trento non si disunisce e con Lavia risale la china e mette anche la freccia, approfittando anche degli errori avversari (12-10). Modena non si arrende e con Buchegger ribalta nuovamente il punteggio (16-17), ma la formazione ospite accelera di nuovo con Michieletto e Lavia a segno in fase di break point (20-18). Non è lo spunto decisivo perché i geminiani impattano sul 21-21 (errore in palleggio di Michieletto), ma in seguito è proprio Alessandro s fermare Gutierrez (24-22), garantendo il break che serviva per chiudere in proprio favore il periodo perché poi De Cecco ed Anzani non si intendono al centro (25-22).

Sull’onda dell’entusiasmo l’Itas Trentino parte bene anche nel quarto parziale (4-1 e 6-2), con gli emiliani in difficoltà a rete ed in ricezione che però riemergono approfittando di qualche errore a rete degli ospiti (9-7). Nella parte centrale la squadra trentina tiene bene il vantaggio (12-9, 16-13) e lo porta sul 21-17 grazie ad un errore di Davyskiba; Modena ha ancora la forza di reagire, risalendo la china sino al 24-24, annullando due palle match e poi un’altra sul 25-25. A decidere la contesa è un ace di Lavia sul 27-25.

I protagonisti-

Filippo Federici (Valsa Group Modena)- « Sono soddisfatto della prestazione della squadra, ma c’è anche la rabbia perché potevamo portare a casa dei punti e questa rabbia dobbiamo tenerla con noi nelle prossime partite per essere più cinici quando serve. Io lavoro sempre al massimo, oggi sono contento di aver fatto una buona prestazione a livello individuale ».

Fabio Soli (Itas Trentino)- « Sapevamo che stasera avremmo trovato sottorete una Modena differente da quella vista nella prima parte di campionato. In battuta, in attacco e stasera anche fra muro e difesa la Valsa Group è stata molto efficace e ci ha messo in grossa difficoltà, ma siamo stati bravi a restare costantemente dentro la partita, accusando pochissimi cali di tensione se non durante l’ultimo set, dove però i nostri avversari hanno avuto anche meriti specifici nel loro rientro in corsa. A maggior ragione tutto ciò rende ancora più grande la nostra soddisfazione per una vittoria preziosissima ottenuta con le unghie e con i denti ».

Il tabellino-

VALSA GROUP MODENA – ITAS TRENTINO 1-3 (25-23, 25-27, 22-25, 25-27) –

VALSA GROUP MODENA: De Cecco 2, Davyskiba 16, Sanguinetti 13, Buchegger 11, Rinaldi 14, Mati 3, Gollini (L), Massari 0, Meijs 0, Anzani 4, Gutierrez 6, Ikhbayri 2, Federici (L). N.E. Stankovic. All. Giuliani.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 1, Lavia 16, Resende Gualberto 8, Rychlicki 3, Michieletto 15, Bartha 8, Pesaresi (L), Bristot 0, Garcia Fernandez 10, Laurenzano (L). N.E. Pellacani, Magalini, Sandu, Acquarone. All. Soli.

ARBITRI: Cesare, Rossi.

Durata set: 28′, 32′, 28′, 37′; tot: 125′

MVP: Daniele Lavia (Itas Trentino)

Spettatori 4.430