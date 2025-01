Starting Six: circoletto rosso per Grottazzolina

Match&Play affida a Pasquale Di Santillo il commento di quanto avvenuto nei sei campi del massimo campionato. Il colpo della settimana lo ha firmato Grottazzolina che ha vinto alla Kioene Arena contro Padova e si è scrollata di dosso l'ultima posizione di classifica staccando Monza, sconfitta lunedì a Milano dopo una partita sfortunata per gli uomini di Eccheli che perdono tre set ai vantaggi. Da record il primo parziale, concluso 42-40 per i meneghini (terzo punteggio più alto di sempre da quando esiste il rally point system. Finisce alle spalle degli uomini di Ortenzi anche Taranto, battuto in casa da Piacenza. Senza particolari problemi il successo a Cisterna della capolista Perugia. Trento va a vincere sul campo di Modena ma deve soffrire contro la squadra di Giuliani che ha sfoderato una bella prestazione che però non ha prodotto punti. Civitanova continua a non steccare in casa, travolta anche Verona in tre set.

Overthestat ci regala le statistiche, nei tre fondamentali, dell'ultimo turno di campionato. Fra gli attaccanti, con 20 punti, primeggiano Szwarc (Monza) e Reggers (Milano), seguono Tatarov (Grottazzolina) e Ishikawa (Perugia) con 19. Dai nove metri sono quattro a pari merito i migliori della giornata Brizard (Piacenza), Plak (Padova), Gargiulo (Civitanova) e Fedrizzi (Grottazzolina). A muro il più prolifico è Gueye (Piacenza) con 6 muri, poi Alonso (Taranto) con 5, e Chinenyeze (Civitanova) con 4. Nelle classifiche generali fra i bomber avanti ancora Keita (Verona) con 337, segue Reggers (Milano) con 264 e Michieletto (Trento) con 261. Nella classifica degli acers Plotnytskyi (Perugia), nonostante non abbia giocato, è sempre primo con 35 battute vincenti, seguono Michieletto (Trento) e Buccheger (Modena) con 27. Fra i blockers in testa ancora Nedeljkovic (Cisterna) con 38, poi Alonso (Taranto) con 34 e Demyanenko (Grottazzolina) con 33.

On Fire mette in risalto lo straordinario rendimento del 21enne schiacciatore belga Ferre Reggers, secondo marcatore del campionato, con una crescita costante che ha attirato le attenzioni dei grandi club, su tutte Perugia.