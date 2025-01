L'MVP del mese di dicembre è Plotnytskyi  

PERUGIA- Lo schiacciatore della Sir Susa Vim Perugia Oleh Plotnytskyi è l'MVP del mese di dicembre in Superlega. Il martello ucraino ha contribuito all'eccellente momento del team guidato da Lorenzetti. I Block Devils sono infatti momentaneamente primi in classifica e reduci dal successo esterno contro Cisterna Volley. Plotnytskyi si è aggiudicato il titolo Credem Banca MVP di dicembre, grazie ai tre premi come miglior giocatore ricevuti in occasione delle sfide contro Gas Sales Bluenergy Piacenza, Rana Verona e Sonepar Padova. Nelle cinque partite disputate da Perugia a dicembre Oleh ha saputo totalizzare 86 punti, prestazioni che gli sono valse più volte la palma di MVP nelle gare disputate.

Lo schiacciatore in forza alla formazione di Angelo Lorenzetti riceverà il premio in occasione della sfida del 12 gennaio, valida per la 5a giornata di ritorno, che vedrà Perugia ospitare al PalaBarton Itas Trentino per un match che promette spettacolo. La sfida è in programma alle ore 18.00 e sarà trasmessa su Rai Sport.