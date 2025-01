Starting Six: Perugia-Trento è il big match della settimana

Prima Fila presenta la 5a giornata di ritorno del massimo campionato che avrà come prologo la sfida di Piacenza, in programma sabato sera. Il match, per motivi opposti, vedrà in campo due formazioni che hanno bisogno di punti. Quella di Anastasi per rimanere agganciata al carro di testa, quella di Cuttini per non rimanere invischiata nella lotta per la retrocessione. Pronostico impossibile. Domenica le prime a scendere in campo saranno Monza e Modena con i brianzoli, sorprendentemente ultimi, che non possono più sbagliare. La squadra di Giuliani, che comunque sta esprimendo un’eccellente pallavolo, non sarà un osso semplice da rodere. L’attesa maggiore è per il big match fra Perugia e Trento, prima e seconda della classifica che si confronteranno in Umbria. Nei due precedenti stagionali, finale di Supercoppa e andata, hanno sempre vinto i Block Devils. Micheletto e compagni vogliono invertire la tendenza. Grottazzolina-Taranto mette in palio punti che valgono il doppio per la salvezza. La squadra di Ortenzi è in un ottimo momento ed ha scavalcato i pugliesi ma certamente in campo l’equilibrio regnerà sovrano e la spunterà la formazione più determinata e meno condizionata dalla delicata posizione di classifica. Verona-Milano sarà anche il duello fra i bomber Keita e Reggers per un match tra due formazioni divise in classifica da soli tre punti.

Social Club ci riporta in campo con la sintesi, realizzata in collaborazione con la Legavolley, delle immagini più spettacolari delle ultime settimane, quelle che sui vari siti ottengono più like.

La Celebrazione ci offre una pillola del suggestivo video realizzato dalla Legavolley per celebrare gli ottant’anni del massimo campionato. Il video integrale visibile sul canale You Tube della stessa Lega.