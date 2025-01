Grave infortunio per Plotnytskyi, Perugia è preoccupata

ROMA- Brutta tegola per la Sir Susa Perugia che dovrà fare a meno per lungo tempo del suo bomber Oleh Plotnytskyi che nel corso della partita che domenica opponeva i Block Devils a Trento ha accusato, in fase di attacco, un improvviso dolore alla regione posteriore della coscia destra, per il quale è stato costretto ad abbandonare il campo.