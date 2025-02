Vittorie pesanti per Verona e Padova  

ROMA -Scoppiettanti anticipi pomeridiani della 9a giornata di ritorno di Superlega . La Sonepar Padova fa un grande passo verso la salvezza battendo in cinque set la Valsa Modena guadagnando due punti che la portano a + 4 da Monza, ultima in classifica. Al PalaBanca perentorio successo della Rana Verona che infligge alla Gas Sales Bluenergy Piacenza la quarta sconfitta di fila agguantandola al quarto posto.

LE DUE SFIDE-

Sonepar Padova – Valsa Group Modena

Davanti a oltre 3.200 spettatori della Kioene Arena, Sonepar Padova conquista una vittoria preziosa superando Valsa Group Modena per 3-2. Una partita combattuta e ricca di emozioni, in cui i bianconeri hanno saputo esprimere grande carattere e spirito di squadra, soprattutto nei momenti decisivi. Dopo un avvio equilibrato, Padova ha preso in mano il match imponendosi nel secondo e terzo set, salvo poi subire il ritorno degli ospiti nel quarto. Nel tie-break, però, la squadra di coach Cuttini ha dominato, chiudendo 15-6 e festeggiando una vittoria davvero importante.

Per la sfida contro la formazione di coach Giuliani, la compagine bianconera è scesa in campo con Porro, Plak, Masulovic, Sedlacek, Crosato, Falaschi, Diez (L). Marko Sedlacek il miglior realizzatore per i padovani, totalizzando 26 punti personali (64% attacco), mentre per Modena si è distinto Uladzislau Davyskiba, che ha realizzato 20 punti (55% attacco).

L’inizio del match è all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre che si alternano nei vantaggi rimanendo vicine nel punteggio. Sul 5-4, Sedlacek mette a segno una pipe, mentre sul 7-7 è De Cecco, per gli ospiti, a firmare un muro vincente. Il primo break del parziale arriva sull’11-9, quando l’ace di Masulovic porta Padova a +2 su Modena. Anche grazie a qualche errore al servizio da parte degli ospiti, i bianconeri riescono a mantenere il vantaggio (16-14, pipe di Porro). Sul 17-14, un ace di Plak porta Padova nuovamente a +3, costringendo coach Giuliani a chiamare time-out. Valsa Group Modena, però, non si arrende e riesce a pareggiare i conti sul 19-19 con un ace di Davyskiba. Da questo momento, il set prosegue punto a punto (21-20, attacco vincente di Porro; 22-22, servizio out di Buchegger). Nel finale, gli ospiti riescono a trovare lo spunto decisivo e si aggiudicano il parziale con il punteggio di 23-25.

Il secondo parziale inizia con un break di Modena, che si porta subito avanti grazie a un muro di Davyskiba (1-3). Padova, però, risponde prontamente e trova il pareggio sul 4-4 con un ace di Masulovic, riportando il set in equilibrio. Si apre così una fase punto a punto: sul 7-7, Porro firma un muro vincente, seguito poco dopo dall’attacco punto di Crosato che vale l’11-11. I bianconeri, solidi in ricezione, aumentano il ritmo e trovano il primo vantaggio sul 13-11 grazie a un muro ben piazzato di Crosato. Padova continua a mantenere il controllo del set e allunga sul 18-15 con un ace di Porro. Sul 20-17, Sedlacek trova un mani-out vincente, per poi imporsi anche a muro sull’azione successiva (21-18). Nel finale, la pipe di Sedlacek (22-20) tiene avanti i padovani, che resistono ai tentativi di rimonta di Modena e chiudono il parziale a loro favore con il punteggio di 25-22.

Sonepar Padova parte con il piede giusto nel terzo periodo, imponendo subito il proprio ritmo. Sul 6-2, un muro vincente di Porro permette ai bianconeri di allungare a +4 su Modena. In questa fase sono i padovani a condurre il gioco: sull’8-5, Sedlacek mette a segno una pipe vincente, seguito dal tap-in di Porro che porta il punteggio sul 9-5. Modena fatica a trovare continuità, mentre Padova mantiene con decisione il proprio vantaggio e prova ad allungare ulteriormente (13-8, attacco vincente di Stefani). Sul 18-12, un ace di Porro porta i bianconeri a +6, consolidando il dominio dei padroni di casa. L’intensità di Padova spegne ogni tentativo di rimonta degli ospiti, che non riescono a invertire l’andamento del set. Nel finale, il lungolinea di Porro (24-18) avvicina i padovani alla chiusura del parziale, che arriva subito dopo grazie a un muro ben piazzato di Plak (25-18). Sonepar Padova si aggiudica così il terzo set con autorità.

L’inizio del quarto set è equilibrato, con le due squadre che si alternano nei vantaggi. Sul 3-2, Porro trova un mani-out vincente, seguito dalla diagonale di Stefani che porta il punteggio sul 4-2. Il primo break arriva sul 7-3 grazie a un ace di Sedlacek, che permette ai padroni di casa di allungare a +4. In questa fase, Padova appare incontenibile: sul 12-7, Plak mette a segno un ace, mentre sul 15-11 è Sedlacek a firmare un attacco vincente. Tuttavia, nella parte centrale del set, Modena reagisce, accorcia le distanze e pareggia sul 17-17 con un muro di Buchegger. Gli ospiti riescono poi a sorpassare sul 17-18 grazie a un altro muro, questa volta di Gutierrez. Il vantaggio passa nelle mani dei gialloblù, che allungano fino al 17-21 con un muro di Anzani. Padova, però, non si arrende e accorcia le distanze fino al 20-21, riaccendendo la sfida. Nel finale, il set si gioca punto a punto, ma è Modena a trovare lo spunto decisivo e a chiudere sul 22-25.

Nel tie break la Sonepar Padova parte con il piede giusto, imponendo subito il proprio gioco e bloccando ogni tentativo di Modena. Sul 2-0, Sedlacek vince un duello a muro, mentre sul 3-1 Masulovic trova un preciso lungolinea. Lo stesso Masulovic si rende protagonista poco dopo con due ace consecutivi, che portano il punteggio sul 5-1. Padova continua a dominare e sul 9-2, con un vantaggio di sette lunghezze, coach Giuliani è costretto a chiamare time-out. L’inerzia del set, però, non cambia: i padroni di casa restano in pieno controllo (11-3, attacco vincente di Porro), mentre Modena fatica a reagire. Sonepar Padova mantiene alta l’intensità fino alla fine e chiude il set con un netto 15-6 grazie a un attacco vincente di Sedlacek, conquistando così la vittoria del match.

I protagonisti-

Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)- « I ragazzi sono stati fantastici, davvero fantastici. Durante tutta la stagione abbiamo dovuto gestire momenti impegnativi, e oggi siamo stati pronti ad affrontarli. Modena è una squadra di grande qualità, soprattutto in battuta, di fronte alla quale siamo riusciti a tenere alto il livello della nostra ricezione, che secondo me è stata addirittura migliore della loro. Questo ci ha permesso di essere competitivi non solo in attacco, ma anche nella gestione del cambio palla e della fase difensiva. Abbiamo difeso tantissimo, più del solito, e i ragazzi hanno dato tutto, supportandosi a vicenda ».

Il tabellino-

SONEPAR PADOVA – VALSA GROUP MODENA 3-2 (23-25, 25-22, 25-18, 22-25, 15-6)

SONEPAR PADOVA: Porro 19, Plak 7, Masulovic 8, Sedlacek 26, Crosato 6, Falaschi, Diez (L); Stefani 4, Toscani (L). Non entrati: Galiazzo, Pedron, Liberman, Orioli, Truocchio. Coach Jacopo Cuttini.

VALSA GROUP MODENA: Gutierrez 15, Anzani 7, De Cecco 1, Davyskiba 20, Sanguinetti 8, Buchegger 16, Federici (L); Massari, Abulubaba 2, Stankovic 1, Meijs. Non entrati: Rinaldi, Mati, Gollini (L). Coach Alberto Giuliani.

Durata set: 30’, 30’, 28’, 30’, 13’. 131’.

ARBITRI: Carcione, Cesare

MVP: Marko Sedlacek (Sonepar Padova)

Spettatori: 3.286

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Rana Verona

Efficace e concreta: Rana Verona offre un’altra prestazione di spessore ed espugna il PalaBanca per 3-0, agganciando proprio la Gas Sales Bluenergy Piacenza al quarto posto a quota 36 punti. Gli scaligeri approcciano la sfida con il giusto piglio e prendono subito ritmo, vincendo in scioltezza i primi due set. Nel terzo, la squadra di Coach Stoytchev mantiene i nervi saldi dopo un inizio migliore dei padroni di casa, ma recupera, sorpassa e chiude i conti. Se Keita si è confermato best scorer dell’incontro con 17 marcature, il premio MVP è andato, come nel girone di andata, ad Abaev, praticamente impeccabile in cabina di regia. La prossima tappa è in programma domenica prossima con il derby contro Padova per il penultimo appuntamento della Regular Season.

In avvio di gara coach Anastasi manda in campo Brizard e Bovolenta in diagonale, Galassi e Simon al centro, Maar e Mandiraci alla banda, Scanferla è il libero Nel sestetto di partenza Stoytchev conferma in diagonale principale Abaev e Keita, mentre in banda si posizionano capitan Mozic e Sani. A centro rete spazio alla coppia formata da Zingel e Vitelli, con D’Amico nel ruolo di libero.

La partita si apre con il lungolinea vincente di Mozic, a cui risponde Bovolenta da posto due. Con il primo tempo di Zingel, gli scaligeri trovano il primo allungo (2-5). Il capitano veronese è bravo a giocare d’astuzia con le mani del muro avversario, poi Keita sfrutta al meglio una free ball e incrementa il distacco (7-13). Il numero 9 è efficace anche dai nove metri, centrando l’incrocio delle righe per l’11-17. In battuta, anche Abaev offre il proprio contributo e inanella due ace di fila, seguiti dal monster block di Mozic che vale il 14-23. Piacenza annulla il primo set point, ma Zingel alza la voce a muro e chiude i giochi nella prima frazione sul 16-25.

Al rientro in campo, il punto diretto al servizio di Vitelli dà il via al parziale. Zingel intuisce l’intesa Brizard-Simon e ferma il cubano in posto tre. Verona cerca di staccarsi, quando Abaev difende con il petto un attacco biancorosso, la sfera si alza perfettamente per Keita, che incrocia e timbra il 3-6. I padroni di casa provano a rimettersi in carreggiata con i muri vincenti di Kovacevic e Galassi, accorciando le distanze (6-7). Il pareggio arriva grazie all’ace firmato da Galassi (9-9). L’equilibrio è ristabilito, con Simon che replica a Keita, poi il muro a tre locale effettua il sorpasso, subito ripreso dalla parallela di Sani, poi Keita torna a spingere forte al servizio e porta i suoi sul 13-15. Break degli scaligeri con i muri stampati da Abaev e Vitelli (15-19). Verona mantiene la lucidità e raddoppia grazie al monster block di Keita (17-25).

Brizard e Galassi fermano due volte Mozic sottorete in avvio di terzo parziale. I padroni di casa cercano di invertire il trend e con Romanò allungano di due lunghezze, mantenute dalla diagonale di Mandiraci (6-4). In entrambi i casi, però, è Keita a evitare che gli emiliani scappino. Gli ospiti tornano a premere, pareggiano grazie al muro di Abaev, prima di sorpassare con l’ace di Keita (7-8). A seguire arriva una grande azione difensiva di Verona, chiusa dall’attacco vincente di Mozic, con Vitelli che subito dopo abbatte Maar dai nove metri (8-11). Abaev si conferma micidiale in battuta e mantiene i tre di vantaggio (10-13). C’è tempo anche per il debutto italiano di Ewert, prima del primo tempo di Vitelli che aumenta il distacco (13-17). Piacenza prova a rientrare in carreggiata, ma Mozic passa da posto quattro e tiene Verona a più tre (17-20). Anche Keita elude il muro locale, poi Piacenza sbaglia sottorete e consegna il bottino pieno agli ospiti (21-25).

I protagonisti-

Leonardo Scanferla- « Certamente non era questa la partita che volevamo giocare, venivamo da una buona gara con Trento e in settimana credetemi ci siamo allenati molto bene, con grande intensità. È chiaro che non tutto è perduto ma certo la prossima gara con Grottazzolina diventa decisiva per il prossimo nostro cammino nei play off ».

Il tabellino-

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-RANA VERONA 0–3 (16-25; 17-25; 21-25)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 1, Romanò 7, Maar 1, Kovacevic 9, Galassi 5, Simon 4, Scanferla (L), Salsi, Bovolenta 5, Mandiraci 8, Andringa, Ricci, Gueyè, Loreti (L). All. Anastasi

RANA VERONA: Abaev 5, Keita 17, Mozic 11, Sani 7, Zingel 6, Vitelli 7, D’Amico (L), Spirito, Jensen, Ewert, Chevalier, Zanotti, Bonisoli (L). All. Stoytchev

Arbitri: Puecher, Verrascina

Durata set: 23’; 25’; 29’ Tot:77’

MVP: Konstantin Abaev (Rana Verona)

Spettatori: 2452