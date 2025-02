Tempo di verdetti: si chiude la Regular Season

Squadre in campo il 2 marzo. Finale thrilling per il primato e per la salvezza in una delle Regular Season di SuperLega Credem Banca più belle e incerte di sempre. Come da tradizione, per garantire la correttezza della volata conclusiva, la prima battuta dei sei match in calendario è fissata all’unisono, ovvero alle ore 18.00 della domenica.

A stabilire la vincitrice della Regular Season è la sfida a distanza tra due rivali a pari punti, i campioni d’inverno della Sir Susa Vim Perugia, di scena con live streaming DAZN sul campo della Gas Sales Bluenergy Piacenza, in lizza per riprendersi il quarto posto, e l’Itas Trentino, in campo nella città del Santo contro una Sonepar Padova già salva e qualificata per i Play Off 5° Posto, match con esclusiva VBTV. La lotta per non retrocedere è ridotta a due formazioni: in Brianza e sul versante ionico della Puglia ci si prepara a conoscere il verdetto definitivo di questa stagione regolare. Ultima spiaggia con diretta Rai Sport per il fanalino di coda Mint Vero Volley Monza, che ospita Cisterna Volley, già certa di partecipare ai Play Off Scudetto, ma a caccia del settimo posto. Dita incrociate per il movimento pugliese in attesa del live streaming su DAZN dal PalaMazzola: la Gioiella Prisma Taranto deve difendere il punto di vantaggio nei confronti di Monza e per evitare beffe last minute sarebbe provvidenziale una vittoria “da tre” contro Rana Verona. Gli scaligeri devono difendere il quarto posto, questo complica la missione di coach Dante Boninfante. In un calendario intenso presenti due gare di sicuro interesse con esclusiva VBTV: la prima è la sfida tra Allianz Milano, che mira al 5° posto, contro la Valsa Group Modena, che deve difendere la settima piazza. A prescindere dal risultato sarà una partita da ricordare per Matteo Piano, dato che sarà la sua ultima gara in Regular Season, con il ritiro annunciato pochi giorni fa; la società meneghina organizzerà infatti un post-partita interamente dedicato al suo capitano; chiude il turno il derby delle Marche all’insegna dell’entusiasmo tra Cucine Lube Civitanova, certa di andare ai Play Off Scudetto da terza testa di serie, e Yuasa Battery Grottazzolina, matricola forte della doppia impresa, salvezza anticipata e pass per i Play Off 5° Posto. Tutti i match sono in diretta su VBTV.

Sotto 2-1 nei precedenti e battuta all’andata nel Lazio in quattro set, all’Opiquad Arena la Mint Vero Volley Monza cerca il tutto per tutto con Cisterna Volley per restare in SuperLega. Non un obiettivo facile perché il team pontino rivuole la settima posizione soffiata da Modena. I padroni di casa sono in coda alla classifica con un punto in meno rispetto a Taranto e per salvarsi devono superare o agganciare gli ionici. Con una sconfitta per 3-0 o 3-1 gli uomini di Massimo Eccheli saluterebbero la massima serie, mentre perdendo al tie-break si salverebbero solo con il simultaneo stop per 3-0 o 3-1 di Taranto in casa con Verona. Solo una vittoria da 3 punti dei pugliesi condannerebbe senza diritto di replica il consorzio lombardo. Il team pontino, invece, per tornare al settimo posto ha bisogno dei tre punti e della concomitante sconfitta di Modena a Milano. A parità di classifica Cisterna avrebbe più successi.

Ormai appagate dai rispettivi traguardi in Regular Season, Cucine Lube Civitanova e Yuasa Battery Grottazzolina interpretano il secondo derby come una festa dello sport marchigiano, grazie alla presenza di due floride realtà regionali nell’Olimpo del volley tricolore. Il team padrone di casa, già vincitore della Del Monte® Coppa Italia e ammesso alla doppia Finale di Challenge Cup in programma a marzo contro i polacchi del Lublin, parteciperà ai Play Off scudetto da terza testa di serie, mentre la matricola ospite ha festeggiato domenica scorsa la salvezza con tanto di pass per i Play Off 5° Posto, risultato che ha regalato un sogno alla cittadina più piccola del torneo. Sul fronte del gioco, i biancorossi vogliono chiudere la stagione regolare mantenendo l’imbattibilità interna contro i tre ex: Andrea Marchisio, Manuele Marchiani e Tsimafei Zhukouski. La formazione di Massimiliano Ortenzi, invece, vuole riscattare la sconfitta netta dell’andata al PalaSavelli contro un ex, l’assistant coach Romano Giannini.

Sfida n. 31 dal sapore particolare tra Allianz Milano e Valsa Group Modena, con le due squadre che si giocano obiettivi importanti. In caso di conferma del sesto posto, i meneghini se la vedrebbero ai Play Off con Civitanova, squadra scomoda e imbattuta in casa, mentre con un successo da tre punti e un crollo di Piacenza in tre o quattro set con Perugia, il gruppo di Roberto Piazza (ex del match) centrerebbe un ribaltone last minute eguagliando punti e numero di vittorie dei piacentini per poi giocarsela al quoziente set. Gli ambrosiani cercheranno il 3-0, ma Modena vuole mantenere la settima piazza e vive un momento delicato perché capitan Luciano De Cecco è alle prese con le coliche renali ed è stato necessario l’ingaggio last minute di Nicholas Uriarte. Per la certezza di non perdere la posizione i gialli devono vincere almeno due set perché, in caso di sconfitta netta e concomitante vittoria di Cisterna a Monza, i giganti di Alberto Giuliani perderebbero il settimo posto per il minor numero di vittorie. Due ex Modena tra i padroni di casa: Paolo Porro e Matteo Piano. Sarà una giornata speciale per il centrale capitano di Milano: dopo aver annunciato il ritiro a fine stagione, la società ha organizzato un momento dedicato al suo capitano a fine partita, con l’omaggio dell’Allianz Cloud per la sua ultima gara di campionato.

Gioiella Prisma Taranto e Rana Verona si incrociano per la 19ª volta, con gli scaligeri avanti nei precedenti (12-6) e vittoriosi all’andata (3-0). Il tesoretto in palio conta più per gli ionici, ora a +1 dal fanalino di coda Monza e costretti a vincere da tre punti per centrare la salvezza senza dipendere dal risultato dei brianzoli con Cisterna. Gli ospiti sono certi di chiudere la stagione regionale quarti o quinti, ma l’obiettivo e vincere 3-0 per blindare il vantaggio del fattore campo nei Quarti in Gara 1, Gara 3 ed eventuale Gara 5 contro una tra Piacenza e Milano. Analizzando la situazione dei padroni di casa, la squadra di Dante Boninfante rischia grosso perché, pur con un punto di vantaggio, ha un numero inferiore di vittorie, con il rischio di lasciare la categoria in caso di chiusura alla pari con il team di Massimo Eccheli. Se la Gioiella perde per 3-0 o 3-1, Monza può cavarsela con una sconfitta al tie-break per la rimonta, con un passo falso di Taranto al tie-break, gli ionici si salvano solo in caso di concomitante sconfitta con qualsiasi risultato del team lombardo. Con una vittoria da 2 punti Filippo Lanza (gara n. 300 in Regular Season) e compagni possono festeggiare la salvezza purché Monza non vinca da tre. L’unico ex è Aimone Alletti.

Big match al PalaBancaSport per il confronto n. 15 tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e la capolista Sir Susa Vim Perugia, avanti 14 a 2 nei precedenti e capace di prevalere nella maratona dell’andata. La posta in palio è alta, in ballo c’è il quarto posto per gli emiliani e la leadership finale per i Block Devils. Per guadagnare una posizione i padroni di casa devono vincere 3-0 e sperare che Verona non riesca a imporsi con il massimo scarto a Taranto. Negli altri casi i piacentini non possono permettersi di chiudere il torneo alla pari con il team veneto e devono totalizzare almeno un punto in più se non vogliono essere traditi dal quoziente set. Al contrario Perugia, che è a braccetto con Trento in classifica, ma ha perso un set in meno dei dolomitici, resterebbe al comando con un 3-0 corsaro (in caso di successo umbro in quattro set ci sarebbe il sorpasso trentino con un 3-0 dolomitico a Padova) o con un risultato superiore o uguale a quello dei gialloblù. Un ex per parte: Gianluca Galassi e Davide Candellaro. Robertlandy Simon è a -17 dai 3000 punti in Italia.

Padova saluta il pubblico di casa ospitando, per l’ultima giornata di Regular Season, Trento

Kioene Arena in festa per la salvezza già acquisita, con i tifosi pronti a inneggiare il team di casa nella sfida n. 45 tra Sonepar Padova e Itas Trentino. Un incontro che per la formazione veneta è un faccia a faccia prestigioso da affrontare senza pensieri e con la volontà di ammorbidire il gap negativo fatto di 36 successi a 8 dei gialloblù, che si sono aggiudicati anche la gara di andata in quattro set. Gli ospiti, ammessi alla Semifinale di CEV Cup grazie al doppio successo sullo Chaumont, si presentano nella città del Santo con un obiettivo dichiarato, quello di raccogliere il miglior risultato possibile per insidiare il primato di Perugia. I trentini hanno gli stessi punti degli umbri in vetta, ma hanno perso un set in più. Quindi, per centrare il sorpasso, il team di Fabio Soli deve imporsi 3-0, a patto che Perugia non vinca con il massimo scarto a Piacenza. Altre ipotesi impongono ai dolomitici di chiudere con almeno un punto in più in classifica rispetto ai bianconeri in Emilia per vincere la contesa a distanza e prendersi il trono. Due ex patavini: Gabi Garcia in campo, Fabio Dalla Fina nello staff.

TUTTE LE SFIDE-

Mint Vero Volley Monza - Cisterna Volley

Sotto 2-1 nei precedenti e battuta all’andata nel Lazio in quattro set, all’Opiquad Arena la Mint Vero Volley Monza cerca il tutto per tutto con Cisterna Volley per restare in SuperLega. Non un obiettivo facile perché il team pontino rivuole la settima posizione soffiata da Modena. I padroni di casa sono in coda alla classifica con un punto in meno rispetto a Taranto e per salvarsi devono superare o agganciare gli ionici. Con una sconfitta per 3-0 o 3-1 gli uomini di Massimo Eccheli saluterebbero la massima serie, mentre perdendo al tie-break si salverebbero solo con il simultaneo stop per 3-0 o 3-1 di Taranto in casa con Verona. Solo una vittoria da 3 punti dei pugliesi condannerebbe senza diritto di replica il consorzio lombardo. Il team pontino, invece, per tornare al settimo posto ha bisogno dei tre punti e della concomitante sconfitta di Modena a Milano. A parità di classifica Cisterna avrebbe più successi.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Cisterna Volley, 1 successo Mint Vero Volley Monza)

EX: Nessuno

Massimo Eccheli (Allenatore Mint Vero Volley Monza)- « Siamo ben consapevoli dell'estrema importanza della partita contro Cisterna che per noi sarà senza dubbio il match della stagione. I ragazzi si sono preparati tutta la settimana con dedizione e concentrazione; entreremo in campo con tutta l'energia possibile, spinti anche dal calore dei nostri tifosi ».

Michael Czerwinski (Cisterna Volley)- « Contro la Mint Vero Volley Monza, loro proveranno a dare tutto per raggiungere il loro obiettivo, senza nulla da perdere. Da parte nostra c'è la volontà di voler provare a fare la partita, dando il nostro meglio in campo. La stanchezza a questo punto della stagione si fa un po' sentire, ma una volta in campo siamo concentrati sul nostro obiettivo. Sarà una partita avvincente, dovremo essere attenti a sfruttare al massimo ogni pallone. Più che tecnicamente sono sicuro che la differenza la farà l'approccio mentale alla partita. Su questo aspetto possiamo sicuramente migliorare, anche in vista dei Play Off dove ci troveremo ad affrontare una delle migliori squadre di questa SuperLega ».

Cucine Lube Civitanova - Yuasa Battery Grottazzolina

Ormai appagate dai rispettivi traguardi in Regular Season, Cucine Lube Civitanova e Yuasa Battery Grottazzolina interpretano il secondo derby come una festa dello sport marchigiano, grazie alla presenza di due floride realtà regionali nell’Olimpo del volley tricolore. Il team padrone di casa, già vincitore della Del Monte® Coppa Italia e ammesso alla doppia Finale di Challenge Cup in programma a marzo contro i polacchi del Lublin, parteciperà ai Play Off scudetto da terza testa di serie, mentre la matricola ospite ha festeggiato domenica scorsa la salvezza con tanto di pass per i Play Off 5° Posto, risultato che ha regalato un sogno alla cittadina più piccola del torneo. Sul fronte del gioco, i biancorossi vogliono chiudere la stagione regolare mantenendo l’imbattibilità interna contro i tre ex: Andrea Marchisio, Manuele Marchiani e Tsimafei Zhukouski. La formazione di Massimiliano Ortenzi, invece, vuole riscattare la sconfitta netta dell’andata al PalaSavelli contro un ex, l’assistant coach Romano Giannini.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cucine Lube Civitanova)

EX: Andrea Marchisio a Lube nel 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Manuele Marchiani a Lube nel 2006/07, 2010/11; Tsimafei Zhukouski a Lube nel 2017/18 - Allenatori: Romano Giannini a Grottazzolina nel 2002/03, 2003/04, 2003/04

Santiago Orduna (Cucine Lube Civitanova)- « Veniamo da un tour de force in trasferta che ci ha visto giocare in una settimana a Padova, Trento e in Turchia. Abbiamo blindato il terzo posto e ottenuto il pass per la Finale di Challenge Cup, ma non ci sentiamo appagati. Anche se il derby non conterà per la classifica, scenderemo in campo per onorare un match importante per il morale e per difendere l'imbattibilità interna con l'aiuto dei nostri tifosi ».

Massimiliano Ortenzi (Allenatore Yuasa Battery Grottazzolina)- « Questa settimana abbiamo lavorato un po' meno del solito, i ragazzi meritavano un po' di recupero sia fisico che mentale, visto il percorso dispendioso che abbiamo fatto. Quello di andare a giocarci questo derby con la mente sgombra è un premio. Sarà sicuramente una festa, dovremo essere bravi a onorare quel tipo di palcoscenico, con tanto pubblico che ci seguirà. L'obiettivo è di fare una buona partita cercando di migliorare il risultato dell'andata, perché perdemmo 3-0 e non ci è piaciuto. Andremo però a giocarci questo derby col sorriso, perché ci siamo guadagnati l'opportunità di affrontare questa partita e tutto il resto col sorriso, con la voglia di continuare a fare buone cose, ma senza sulle spalle il peso di dover fare qualcosa per forza ».

Allianz Milano - Valsa Group Modena

Sfida n. 31 dal sapore particolare tra Allianz Milano e Valsa Group Modena, con le due squadre che si giocano obiettivi importanti. In caso di conferma del sesto posto, i meneghini se la vedrebbero ai Play Off con Civitanova, squadra scomoda e imbattuta in casa, mentre con un successo da tre punti e un crollo di Piacenza in tre o quattro set con Perugia, il gruppo di Roberto Piazza (ex del match) centrerebbe un ribaltone last minute eguagliando punti e numero di vittorie dei piacentini per poi giocarsela al quoziente set. Gli ambrosiani cercheranno il 3-0, ma Modena vuole mantenere la settima piazza e vive un momento delicato perché capitan Luciano De Cecco è alle prese con le coliche renali ed è stato necessario l’ingaggio last minute di Nicholas Uriarte. Per la certezza di non perdere la posizione i gialli devono vincere almeno due set perché, in caso di sconfitta netta e concomitante vittoria di Cisterna a Monza, i giganti di Alberto Giuliani perderebbero il settimo posto per il minor numero di vittorie. Due ex Modena tra i padroni di casa: Paolo Porro e Matteo Piano. Sarà una giornata speciale per il centrale capitano di Milano: dopo aver annunciato il ritiro a fine stagione, la società ha organizzato un momento dedicato al suo capitano a fine partita, con l’omaggio dell’Allianz Cloud per la sua ultima gara di campionato.

PRECEDENTI: 30 (9 successi Allianz Milano, 21 successi Valsa Group Modena)

EX: Matteo Piano a Modena nel 2014/15, 2015/16, 2016/17; Paolo Porro a Modena nel 2020/21 - Allenatori: Roberto Piazza a Modena nel 2016/17

Matey Kaziyski (Allianz Milano)- «Contro Modena sono sempre belle partite. Noi abbiamo giocato la Champions martedì sera, ma abbiamo avuto il tempo per prepararci a dovere. Non sono preoccupato per le energie che avremo da mettere in campo. Dobbiamo cercare di tenere il ritmo al livello della partita contro la squadra turca in questa partita e poi nei play off e sono convinto che possiamo fare ancora tanta strada ».

Jacopo Massari (Valsa Group Modena)- « Il successo con Taranto ha un significato importante, i tre punti non erano scontati. Il nostro obiettivo è finire la Regular Season nel miglior modo possibile. Milano? Avversario tosto, vogliamo disputare una buona gara anche in preparazione ai Play Off. Sarà fondamentale interpretare la partita nella maniera giusta, dovremo essere aggressivi e pensare solo a noi stessi ».

Gioiella Prisma Taranto - Rana Verona

Gioiella Prisma Taranto e Rana Verona si incrociano per la 19ª volta, con gli scaligeri avanti nei precedenti (12-6) e vittoriosi all’andata (3-0). Il tesoretto in palio conta più per gli ionici, ora a +1 dal fanalino di coda Monza e costretti a vincere da tre punti per centrare la salvezza senza dipendere dal risultato dei brianzoli con Cisterna. Gli ospiti sono certi di chiudere la stagione regionale quarti o quinti, ma l’obiettivo e vincere 3-0 per blindare il vantaggio del fattore campo nei Quarti in Gara 1, Gara 3 ed eventuale Gara 5 contro una tra Piacenza e Milano. Analizzando la situazione dei padroni di casa, la squadra di Dante Boninfante rischia grosso perché, pur con un punto di vantaggio, ha un numero inferiore di vittorie, con il rischio di lasciare la categoria in caso di chiusura alla pari con il team di Massimo Eccheli. Se la Gioiella perde per 3-0 o 3-1, Monza può cavarsela con una sconfitta al tie-break per la rimonta, con un passo falso di Taranto al tie-break, gli ionici si salvano solo in caso di concomitante sconfitta con qualsiasi risultato del team lombardo. Con una vittoria da 2 punti Filippo Lanza (gara n. 300 in Regular Season) e compagni possono festeggiare la salvezza purché Monza non vinca da tre. L’unico ex è Aimone Alletti.

PRECEDENTI: 18 (6 successi Gioiella Prisma Taranto, 12 successi Rana Verona)

EX: Aimone Alletti a Verona nel 2018/19

Marco Rizzo (Gioiella Prisma Taranto)- « So quanto è importante difendere questa realtà, perché conosco le difficoltà di fare sport di alto livello in Puglia e nel sud. Come ho fatto negli ultimi tre anni, darò il massimo fino all’ultima palla, e sono sicuro che lo faranno anche i miei compagni. Sappiamo quanto sia alta la posta in palio, ma dobbiamo giocare a mente libera e mostrare la nostra pallavolo. Sembra di rivivere la situazione di due anni fa, quando ci siamo salvati all’ultima partita con Siena che stava sotto di noi di un punto. Il destino è sempre nelle nostre mani: se esprimiamo una buona prestazione, possiamo portare qualcosa di bello a questa squadra e a tutti i tifosi che ci hanno sempre sostenuto ».

Radostin Stoytchev (Rana Verona)- « Sono convinto che ci aspetterà una gara molto difficile: Taranto deve assolutamente cercare la vittoria per salvarsi e anche a noi i punti servono per la classifica in vista dei Play Off. Secondo me il palazzetto sarà pieno e sarà complicato giocare. Loro hanno buoni numeri in fase di cambio-palla, meno in quella di contrattacco. Ultimamente il loro giocatore di riferimento in attacco è Held, i due centrali sono molto bravi a muro e hanno un palleggiatore con esperienza. Quest’anno nessuna squadra si merita di retrocedere. Sarà un match duro che dovremo gestire bene, perché non abbiamo alcuna possibilità di rilassarci ».

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Sir Susa Vim Perugia

Big match al PalaBancaSport per il confronto n. 15 tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e la capolista Sir Susa Vim Perugia, avanti 14 a 2 nei precedenti e capace di prevalere nella maratona dell’andata. La posta in palio è alta, in ballo c’è il quarto posto per gli emiliani e la leadership finale per i Block Devils. Per guadagnare una posizione i padroni di casa devono vincere 3-0 e sperare che Verona non riesca a imporsi con il massimo scarto a Taranto. Negli altri casi i piacentini non possono permettersi di chiudere il torneo alla pari con il team veneto e devono totalizzare almeno un punto in più se non vogliono essere traditi dal quoziente set. Al contrario Perugia, che è a braccetto con Trento in classifica, ma ha perso un set in meno dei dolomitici, resterebbe al comando con un 3-0 corsaro (in caso di successo umbro in quattro set ci sarebbe il sorpasso trentino con un 3-0 dolomitico a Padova) o con un risultato superiore o uguale a quello dei gialloblù. Un ex per parte: Gianluca Galassi e Davide Candellaro. Robertlandy Simon è a -17 dai 3000 punti in Italia.

PRECEDENTI: 14 (12 successi Sir Susa Vim Perugia, 2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Gianluca Galassi a Perugia nel 2018/19; Fabio Ricci a Perugia nel 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; Davide Candellaro a Piacenza nel 2020/21

Antoine Brizard (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Ci attende sicuramente una partita difficile, noi stiamo cercando di trovare una nuova dinamica dopo un periodo non felicissimo, domenica sarà una bella gara da giocare come è sempre stato con Perugia. Veniamo da un periodo in cui abbiamo faticato nelle partite casalinghe ma nell’arco della stagione abbiamo fatto anche belle cose davanti al nostro pubblico, cercheremo di fare il meglio possibile per avere una buona posizione sulla griglia dei Play Off. Verona o Civitanova non fa differenza ora, le squadre giocano tutte bene, adesso pensiamo a noi e poi vedremo. Adesso proviamo a divertirci in campo, che è poi quello che ci mancava nell’ultimo periodo, e spingere fino alla fine ».

Sonepar Padova - Itas Trentino

Kioene Arena in festa per la salvezza già acquisita, con i tifosi pronti a inneggiare il team di casa nella sfida n. 45 tra Sonepar Padova e Itas Trentino. Un incontro che per la formazione veneta è un faccia a faccia prestigioso da affrontare senza pensieri e con la volontà di ammorbidire il gap negativo fatto di 36 successi a 8 dei gialloblù, che si sono aggiudicati anche la gara di andata in quattro set. Gli ospiti, ammessi alla Semifinale di CEV Cup grazie al doppio successo sullo Chaumont, si presentano nella città del Santo con un obiettivo dichiarato, quello di raccogliere il miglior risultato possibile per insidiare il primato di Perugia. I trentini hanno gli stessi punti degli umbri in vetta, ma hanno perso un set in più. Quindi, per centrare il sorpasso, il team di Fabio Soli deve imporsi 3-0, a patto che Perugia non vinca con il massimo scarto a Piacenza. Altre ipotesi impongono ai dolomitici di chiudere con almeno un punto in più in classifica rispetto ai bianconeri in Emilia per vincere la contesa a distanza e prendersi il trono. Due ex patavini: Gabi Garcia in campo, Fabio Dalla Fina nello staff.

PRECEDENTI: 44 (8 successi Sonepar Padova, 36 successi Itas Trentino)

EX: Gabi Garcia Fernandez a Padova nel 2023/24 - Allenatori: Fabio Dalla Fina a Padova nel 2011/12

Jacopo Cuttini (Allenatore Sonepar Padova)- « È stata una stagione intensa e importante. Il finale che vorremmo scrivere è quello di una grande partita contro una grande squadra. Trento sta lottando per il primo posto in classifica ed è una squadra con tantissimo talento all'interno del roster, che conosciamo molto bene. Però giochiamo in casa, è l’ultima partita della Regular Season e credo sia il momento giusto per provare a compiere un’altra impresa, come abbiamo già fatto contro Civitanova e Modena. Ci proveremo in tutti i modi ».

Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)- « Ci aspetta una partita importante, che chiude la nostra Regular Season e che può ancora offrirci l'occasione per ottenere il primo posto. Daremo quindi il massimo per concludere bene questa prima parte, pronti a tuffarci nei Play Off con ancora maggiori motivazioni ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 11ª GIORNATA DI RITORNO-

Domenica 2 marzo 2025, ore 18.00

Mint Vero Volley Monza – Cisterna Volley Arbitri: Zanussi Umberto, Pozzato Andrea (Marconi Michele)

Domenica 2 marzo 2025, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Serafin Denis, Puecher Andrea (Mesiano Marta)

Domenica 2 marzo 2025, ore 18.00

Allianz Milano – Valsa Group Modena Arbitri: Giardini Massimiliano, Saltalippi Luca

Domenica 2 marzo 2025, ore 18.00

Gioiella Prisma Taranto – Rana Verona Arbitri: Cesare Stefano, Brunelli Michele

Domenica 2 marzo 2025, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sir Susa Vim Perugia Arbitri: Simbari Armando, Zavater Marco (

Domenica 2 marzo 2025, ore 18.00

Sonepar Padova – Itas Trentino Arbitri: Canessa Maurizio, Luciani Ubaldo

LA CLASSIFICA-

Sir Susa Vim Perugia 54, Itas Trentino 54, Cucine Lube Civitanova 43, Rana Verona 39, Gas Sales Bluenergy Piacenza 39, Allianz Milano 36, Valsa Group Modena 26, Cisterna Volley 23, Sonepar Padova 19, Yuasa Battery Grottazzolina 18, Gioiella Prisma Taranto 14, Mint Vero Volley Monza 13.