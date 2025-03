L'MVP di febbraio è Theo Faure

L'opposto di Cisterna insignito del riconoscimento per le belle prestazioni in campionato che hanno consentito alla sua squadra di qualificarsi per i Play Off. Sarà premiato domenica in occasione di Gara 2 dei quarti

