Play Off 5° posto: definito il calendario

ROMA - Una settimana di stop e poi il via ai Play Off 5° Posto che qualificheranno alla prossima CEV Challenge Cup, la terza competizione europea.

Al mini torneo partecipano le 4 formazioni eliminate dai Quarti di Finale Scudetto (Rana Verona, Allianz Milano, Valsa Group Modena e Cisterna Volley) e le due squadre che hanno chiuso in 9a e 10a posizione al termine della Regular Season (Sonepar Padova e Yuasa Battery Grottazzolina).

Le prime tre formazioni per ranking al termine della Regular Season (Verona, Milano e Modena) disputeranno tre delle cinque partite – i Play Off si articolano su un girone all’italiana di sola andata – davanti al pubblico di casa, mentre le altre tre squadre saranno impegnate in trasferta per tre match su cinque.

Tutte le sfide saranno trasmesse in diretta su VBTV, mentre la fase finale (Semifinali e Finale) sarà in diretta anche su DAZN.

La prima giornata dei Play Off 5° Posto vedrà sfidarsi, sabato 5 aprile, Rana Verona ed Allianz Milano, in campo alle ore 20.00. Alle 18.00 di domenica 6 aprile, invece, Valsa Group Modena attende Sonepar Padova, mentre alle ore 19.00 Cisterna Volley ospiterà tra le mura amiche Yuasa Battery Grottazzolina.

LE TRE SFIDE DELLA 1a GIORNATA-

Rana Verona-Allianz Milano

Valsa Modena-Sonepar Padova

Cisterna-Yuasa Battery Grottazzolina

Date Girone: 6, 12, 19, 23 e 26 aprile 2025.

Date Semifinali: 3 maggio 2025.

Finale: 10 maggio 2025.