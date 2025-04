Play Off: è tempo di semifinali

ROMA -Il campionato più bello del mondo ingrana la marcia diretto verso gli ultimi giri, i più appassionanti e spettacolari. Con l’apertura delle Semifinali Play Off SuperLega Credem Banca si inizia a intravedere all’orizzonte il traguardo tricolore, lo Scudetto 2024/25. Le migliori quattro squadre del campionato, già certe di un posto da protagoniste nella griglia europea della prossima stagione, si giocano l’accesso alla Finale titolata con due serie al meglio delle cinque partite. A scaldare i motori sono la Sir Susa Vim Perugia, seconda al termine della prima fase, e la Cucine Lube Civitanova, terza forza della Regular Season, in campo domani, sabato 5 aprile, al PalaBarton Energy (ore 20.30), con diretta Rai Sport, DAZN e VBTV, per il primo round. Nei Quarti i Block Devils hanno stretto i denti, ma sono riusciti a superare Modena in tre gare, mentre i cucinieri sono riusciti a ribaltare la serie con Milano dopo una falsa partenza e si sono imposti in quattro incontri. Gli umbri sono approdati alle Semifinali nonostante l’assenza di Roberto Russo. Per il collettivo di Giampaolo Medei i grattacapi sono arrivati alla vigilia della serie con i bianconeri, visto che il capitano Fabio Balaso si è operato per ridurre una frattura al quarto metacarpo della mano destra e dovrà saltare i faccia a faccia con gli uomini di Angelo Lorenzetti. Grandi aspettative e massima incertezza a due giorni dalla prima battuta anche per la sfida di domenica 6 aprile, alle 18.00, con diretta Rai Sport alla ilT quotidiano Arena tra il team vincitore della Regular Season, l’Itas Trentino, e l’unica squadra che ha fatto saltare in via definitiva il fattore campo negli spareggi, la Gas Sales Bluenergy Piacenza. I gialloblù di Fabio Soli hanno eliminato Cisterna in quattro sfide ricorrendo all’esperienza dei propri realizzatori per domare una squadra tutt’altro che arrendevole e con il braccio sciolto, mentre i biancorossi di coach Ljubomir Travica, approdato in Emilia nella seconda parte della stagione regolare, sono riusciti a mettere alle corde in tre sfide e senza mai vacillare Verona. Robertlandy Simon e compagni hanno così lanciato un segnale forte e chiaro, indicando che per la lotta Scudetto anche le schiacciate piacentine hanno ripreso vigore e ricordando che in SuperLega Credem Banca nulla è mai scontato.

LE DUE SEMIFINALI-

Sir Susa Vim Perugia - Cucine Lube Civitanova

PRECEDENTI: 67 (33 successi Cucine Lube Civitanova, 34 successi Sir Susa Vim Perugia)

EX: Davide Candellaro a Lube nel 2016/17, 2017/18; Marko Podrascanin a Perugia nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20

Wassim Ben Tara (Sir Susa Vim Perugia. « Per come loro hanno condotto questa stagione, mi aspettavo che le Semifinali potessero metterci l'una di fronte all'altra; sarà una bellissima serie da giocare, di altissimo livello. Penso che a decidere potranno essere le piccole cose. A questo livello così alto i punti di forza siano un po’ tutti! Il loro punto di forza è soprattutto la fase break, con la loro battuta, e noi dovremo essere forti sul nostro sideout. Dovremo fare attenzione anche al loro muro: su questo lavoriamo in allenamento per essere pronti in quei momenti. A questo punto della stagione, non basta solamente la battuta o l’attacco. Penso che per ogni palla dovremo essere pronti. Anche la difesa sarà importante, per prenderci un punto nel corso di un set perché, nel corso di queste partite, anche un punto è fondamentale ».

Francesco Bisotto (Cucine Lube Civitanova)- « Ovviamente sono molto dispiaciuto per quello che sta vivendo Fabio (Balaso n.d.r.). Il nostro è un gruppo unito, siamo legati ed è stato uno choc per tutti il suo infortunio. Le Semifinali Scudetto sono alle porte e quindi non possiamo fermarci troppo a pensare. Avverto la grande responsabilità di affrontare da titolare la serie con Perugia, ma al tempo stesso vivo questo momento come una chance da cogliere per mettermi alla prova e divertirmi in campo con sfide di alto livello. Ci faremo trovare concentrarti per giocare nel miglior modo possibile. Di solito non faccio caso ai corsi e ricorsi del destino, ma sto iniziando a rifletterci visto che ho esordito lo scorso anno in SuperLega al PalaBarton Energy, ho avuto l’opportunità di giocare un set intero sempre sul campo dei Block Devils nell’ultima Regular Season e inizierò le Semifinali tricolore da titolare sullo stesso taraflex…magari un “Gratta e vinci” a Perugia prima o poi lo comprerò! Con Fabio ancora non ho parlato della partita, ma lo faremo e sarà utile anche se in quanto a motivazioni sono già messo bene! Il dg dice che sono un clone del capitano? Sicuramente allude all’etica del lavoro perché entrambi ci fermiamo spesso in palestra per esercizi extra al fine di migliorare. Ho la fortuna di poter studiare l’abilità in ricezione e le risposte di Fabio, ma anche la sua capacità di voltare subito pagina dopo un punto conquistato dagli avversari. So che sabato dovremo rimboccarci le maniche in ricezione, soprattutto contro Plotnytskyi e Ben Tara. Tutti mi ripetono di godermi questa serie e di non pensare troppo. Mi troverò a mio agio con i compagni, che sono anche amici; ovviamente dovremo prendere le misure nei meccanismi difensivi. Mi sento migliorato tecnicamente in questo biennio e ho acquisito tanta sicurezza! ».

Itas Trentino - Gas Sales Bluenergy Piacenza

PRECEDENTI: 23 (6 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 17 successi Itas Trentino)

EX: Gianluca Galassi a Trento nel 2014/15; Uros Kovacevic a Trento nel 2017/18, 2018/19, 2019/20

Gabriele Laurenzano (Itas Trentino)- « Le due partite stagionali già giocate con Piacenza sono state molto differenti fra loro, anche solo nell’andamento nei singoli set: a novembre al PalaBanca Sport avevamo comandato le operazioni sempre noi, mentre in quella più recente di febbraio a Trento siamo stati sempre all’inseguimento per poi coronare la nostra rimonta al tie break. Immagino che la serie di Semifinale che si aprirà domenica alla ilT quotidiano Arena avrà uno spartito ancora diverso, tenendo conto che in questa fase del campionato tutto si azzera e devi conquistarti qualsiasi cosa. Sarà quindi un confronto bello ed imprevedibile in cui il livello di gioco si alzerà ancora e noi dovremo farci trovare pronti ».

Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Stiamo bene, Trento è una grandissima squadra e la serie è lunga, ci vorrà tanta pazienza. Trento come noi, come tutte le squadre, qualche punto debole lo ha, dobbiamo essere bravi a sfruttarli e soprattutto essere bravi a utilizzare le nostre carte migliori per il sogno della Finale Scudetto. La battuta sarà importante ma lo saranno anche muro e difesa, contro Verona abbiamo compiuto un grande salto di qualità in un aspetto in cui nel girone di ritorno non ci eravamo espressi ad alti livelli. La formazione di Trento è favorita perché in stagione regolare ha dimostrato di essere la più forte ma noi potremo scendere in campo senza la pressione con cui devono fare i conti loro ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 1 DI SEMIFINALE -

Sabato 5 aprile 2025, ore 20.30

Sir Susa Vim Perugia - Cucine Lube Civitanova Arbitri: Giardini Massimiliano, Zavater Marco

Domenica 6 aprile 2025, ore 18.00

Itas Trentino - Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Cerra Alessandro, Cesare Stefano

Semifinali: 6, 13, 16, 19-21 e 24 aprile 2025

Finale: 27, 30 aprile, 4, 7 e 11 maggio 2025

Finale 3° posto: 29 aprile 2025, 3 e 10 maggio 2025.