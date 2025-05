Trento è Campione d'Italia

Dolomitici che, dopo avere concluso la Regular Season in prima posizione, tornano a fregiarsi del titolo di Campioni d’Italia a due anni di distanza dall’ultima volta: l’ultimo trionfo di Trento risale infatti alla stagione 2022/23. Anche in quell’occasione la Finale venne giocata contro Civitanova.

Dopo avere vinto Gara 1 e Gara 3 tra le mura amiche (entrambe le sfide vinte per 3-0), l’Itas ha concesso Gara 2 all’Eurosuole Forum (sempre in tre set), il colpo di coda che ha chiuso la SuperLega Credem Banca 2024/25 è arrivato in casa di Civitanova, con Trento che può così inserire in bacheca il suo sesto Scudetto.

Dopo che il primo set se lo è aggiudicato Civitanova (25-21), Trento ha saputo pareggiare il conto dei parziali vincendo il secondo 28-26, e prendendosi poi il vantaggio nel terzo set chiudendo sul 25-17. Il quarto parziale ha visto la rimonta della Lube, che si è portata sul 2-2 vincendo il set 25-20. Nel tie-break, decisivo, il punto della vittoria è stato siglato da Rychlicki.

Per la diciottesima volta è la squadra prima classificata in Regular Season a vincere lo Scudetto. Per quindici volte (di cui quattro consecutive nelle ultime stagioni), era stata invece la formazione seconda classifica a laurearsi Campione d’Italia.

Si tratta del primo Scudetto per l’allenatore dell’Itas Trentino, Fabio Soli, sulla panchina dei dolomitici dall’inizio della stagione 2023/24.

Tra gli atleti secondo titolo per il Capitano dei dolomitici Riccardo Sbertoli che, congiuntamente a Gabriele Laurenzano, Daniele Lavia e Alessandro Michieletto (che raggiunge il padre Riccardo nel conto degli Scudetti) bissa il trionfo al termine della stagione 2022/23, quando Trento vinse il quinto titolo della sua storia.

Secondo Scudetto anche per Flavio, al secondo trionfo consecutivo visto che lo scorso anno vinse con la maglia della Sir Susa Vim Perugia, e per Gabi Garcia Fernandez, Campione d’Italia con la Cucine Lube Civitanova nel 2020/21. Kamil Rychlicki, invece, ottenne il suo primo titolo sempre indossando la maglia dei cucinieri ma al termine della stagione 2021/22. Per Nicola Pesaresi il primo titolo arrivò al termine della stagione 2016/17, quando il libero era in forza alla Lube. Primo Scudetto per il resto del roster.

Gli starting six sono quelli attesi alla vigilia. La Cucine Lube recupera Bottolo lo schiera in diagonale a Nikolov in posto 4 in una formazione che prevede anche Boninfante alzatore, Lagumdzija opposto, Gargiulo e Chinenyeze al centro, Balaso libero. l’Itas Trentino riparte dai sette titolari utilizzati domenica nel corso del 3-0 casalingo: Sbertoli al palleggio, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia in banda, Kozamernik e Flavio al centro, Laurenzano nel ruolo di libero completano lo schieramento titolare.

L’inizio è tutto nel segno dei padroni di casa che con Bottolo e Nikolov spingono col servizio, accelerando immediatamente (4-7, 6-9 e 9-13); Trento non si disunisce e con Michieletto al servizio (anche un ace) risale la china (12-13), ma è solo un attimo perché, dopo il time out di Medei Civitanova riparte con Lagumdzija (12-16). Soli interrompe a sua volta il gioco due volte nel giro di pochi secondi ma il divario continua ad aumentare (12-18); il finale di parziale è quindi assolutamente in controllo della Cucine Lube (18-22 e 19-24) che con Nikolov chiude i conti già sul 21-25.

Dopo il cambio di campo non muta la musica, con i marchigiani che iniziano subito alla grande in battuta (1-5), costringendo i gialloblù a rifugiarsi subito in un time out. Alla ripresa, Michieletto tiene in corsa i suoi con un paio di buoni servizi (5-6), prima che Rychlicki non porti in parità il punteggio. E’ però solo un attimo perché poi la Cucine Lube riparte di slancio trovando di fatto in ogni rotazione un punto diretto (8-11, 11-15, 16-20). L’Itas Trentino prova non cedere e col muro e qualche errore avversario si riporta in scia (20-21); anche in questo caso i padroni di casa ripartono con Lagumdzjia e Boninfante (muro su Rychlicki per il 20-23). Nel momento più difficile la squadra di Soli ha però un’accelerazione improvvisa: in battuta ci va ancora Michieletto che trascina i suoi sino al 24-23; Trento deve attendere altre tre set ball per chiudere il conto sul 28-26 con un muro di Kozamernik che vale l’1-1.

Sull’onda lunga del successo allo sprint del precedente parziale, l’Itas Trentino parte alla grande anche nel terzo set, con Lavia che firma due ace consecutivi per l’8-5. Civitanova con Bottolo trova in fretta la parità a quota 8 e poi ingaggia un braccio di ferro a suon di cambiopalla con i gialloblù che si interrompe solo sul 15-13 (muro vincente di Kozamernik). Michieletto in attacco offre un nuovo spunto (18-14, time out Medei). La squadra di Soli dilaga quando Sbertoli trova due ace quasi consecutivi (25-22), portandosi a casa in fretta il 2-1 esterno (25-17).

I padroni di casa provano a reagire nel quarto periodo, ancora per mezzo del servizio e di Bottolo (7-9) e poi anche con il muro di Gargiulo (14-16). Lavia con un ace garantisce la nuova parità (16-16). Civitanova accelera ancora con Nikolov (18-22), ma Trento con Michieletto e Lavia cerca l’ennesima rimonta (20-22), ma poi cede sotto i colpi ancora col muro di Boninfante e Nikolov.

Il tie break inizia meglio per i gialloblù, spinti avanti da Michieletto e Rychlicki (ace per il 7-4). Il muro di Flavio garantisce il +4 (10-6) e costringe al time out Medei. Ma non c’è più spazio per replicare: alla prima occasione chiude Rychlicki sul 15-9. Trentino Volley è Campione d’Italia per la sesta volta!

Il tabellino-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – ITAS TRENTINO 2-3 (25-21, 26-28, 17-25, 25-20, 9-15) –

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Bottolo 19, Chinenyeze 7, Lagumdzija 8, Nikolov 23, Gargiulo 9, Boninfante 6, Loeppky 0, Bisotto 0, Balaso (L), Hossein Khanzadeh 0, Dirlic 6. N.E. Tenorio, Orduna, Podrascanin. All. Medei.

ITAS TRENTINO: Kozamernik 7, Sbertoli 2, Michieletto 22, Resende Gualberto 8, Rychlicki 12, Lavia 13, Garcia Fernandez 0, Laurenzano (L), Bartha 0, Acquarone 0. N.E. Bristot, Pesaresi, Pellacani, Magalini. All. Soli.

ARBITRI: Zavater, Simbari, Carcione.

Durata set: 27′, 36′, 27′, 27′, 18′; tot: 135′.