Trento è Campione d'Italia !

Dolomitici che, dopo avere concluso la Regular Season in prima posizione, tornano a fregiarsi del titolo di Campioni d’Italia a due anni di distanza dall’ultima volta: l’ultimo trionfo di Trento risale infatti alla stagione 2022/23. Anche in quell’occasione la Finale venne giocata contro Civitanova.

Dopo avere vinto Gara 1 e Gara 3 tra le mura amiche (entrambe le sfide vinte per 3-0), l’Itas ha concesso Gara 2 all’Eurosuole Forum (sempre in tre set), il colpo di coda che ha chiuso la SuperLega Credem Banca 2024/25 è arrivato in casa di Civitanova, con Trento che può così inserire in bacheca il suo sesto Scudetto.

Dopo che il primo set se lo è aggiudicato Civitanova (25-21), Trento ha saputo pareggiare il conto dei parziali vincendo il secondo 28-26, e prendendosi poi il vantaggio nel terzo set chiudendo sul 25-17. Il quarto parziale ha visto la rimonta della Lube, che si è portata sul 2-2 vincendo il set 25-20. Nel tie-break, decisivo, il punto della vittoria è stato siglato da Rychlicki.

Per la diciottesima volta è la squadra prima classificata in Regular Season a vincere lo Scudetto. Per quindici volte (di cui quattro consecutive nelle ultime stagioni), era stata invece la formazione seconda classifica a laurearsi Campione d’Italia.

Si tratta del primo Scudetto per l’allenatore dell’Itas Trentino, Fabio Soli, sulla panchina dei dolomitici dall’inizio della stagione 2023/24.

Tra gli atleti secondo titolo per il Capitano dei dolomitici Riccardo Sbertoli che, congiuntamente a Gabriele Laurenzano, Daniele Lavia e Alessandro Michieletto (che raggiunge il padre Riccardo nel conto degli Scudetti) bissa il trionfo al termine della stagione 2022/23, quando Trento vinse il quinto titolo della sua storia.

Secondo Scudetto anche per Flavio, al secondo trionfo consecutivo visto che lo scorso anno vinse con la maglia della Sir Susa Vim Perugia, e per Gabi Garcia Fernandez, Campione d’Italia con la Cucine Lube Civitanova nel 2020/21. Kamil Rychlicki, invece, ottenne il suo primo titolo sempre indossando la maglia dei cucinieri ma al termine della stagione 2021/22. Per Nicola Pesaresi il primo titolo arrivò al termine della stagione 2016/17, quando il libero era in forza alla Lube. Primo Scudetto per il resto del roster.

Gli starting six sono quelli attesi alla vigilia. La Cucine Lube recupera Bottolo lo schiera in diagonale a Nikolov in posto 4 in una formazione che prevede anche Boninfante alzatore, Lagumdzija opposto, Gargiulo e Chinenyeze al centro, Balaso libero. l’Itas Trentino riparte dai sette titolari utilizzati domenica nel corso del 3-0 casalingo: Sbertoli al palleggio, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia in banda, Kozamernik e Flavio al centro, Laurenzano nel ruolo di libero completano lo schieramento titolare.

L’inizio è tutto nel segno dei padroni di casa che con Bottolo e Nikolov spingono col servizio, accelerando immediatamente (4-7, 6-9 e 9-13); Trento non si disunisce e con Michieletto al servizio (anche un ace) risale la china (12-13), ma è solo un attimo perché, dopo il time out di Medei Civitanova riparte con Lagumdzija (12-16). Soli interrompe a sua volta il gioco due volte nel giro di pochi secondi ma il divario continua ad aumentare (12-18); il finale di parziale è quindi assolutamente in controllo della Cucine Lube (18-22 e 19-24) che con Nikolov chiude i conti già sul 21-25.

Dopo il cambio di campo non muta la musica, con i marchigiani che iniziano subito alla grande in battuta (1-5), costringendo i gialloblù a rifugiarsi subito in un time out. Alla ripresa, Michieletto tiene in corsa i suoi con un paio di buoni servizi (5-6), prima che Rychlicki non porti in parità il punteggio. E’ però solo un attimo perché poi la Cucine Lube riparte di slancio trovando di fatto in ogni rotazione un punto diretto (8-11, 11-15, 16-20). L’Itas Trentino prova non cedere e col muro e qualche errore avversario si riporta in scia (20-21); anche in questo caso i padroni di casa ripartono con Lagumdzjia e Boninfante (muro su Rychlicki per il 20-23). Nel momento più difficile la squadra di Soli ha però un’accelerazione improvvisa: in battuta ci va ancora Michieletto che trascina i suoi sino al 24-23; Trento deve attendere altre tre set ball per chiudere il conto sul 28-26 con un muro di Kozamernik che vale l’1-1.

Sull’onda lunga del successo allo sprint del precedente parziale, l’Itas Trentino parte alla grande anche nel terzo set, con Lavia che firma due ace consecutivi per l’8-5. Civitanova con Bottolo trova in fretta la parità a quota 8 e poi ingaggia un braccio di ferro a suon di cambiopalla con i gialloblù che si interrompe solo sul 15-13 (muro vincente di Kozamernik). Michieletto in attacco offre un nuovo spunto (18-14, time out Medei). La squadra di Soli dilaga quando Sbertoli trova due ace quasi consecutivi (25-22), portandosi a casa in fretta il 2-1 esterno (25-17).

I padroni di casa provano a reagire nel quarto periodo, ancora per mezzo del servizio e di Bottolo (7-9) e poi anche con il muro di Gargiulo (14-16). Lavia con un ace garantisce la nuova parità (16-16). Civitanova accelera ancora con Nikolov (18-22), ma Trento con Michieletto e Lavia cerca l’ennesima rimonta (20-22), ma poi cede sotto i colpi ancora col muro di Boninfante e Nikolov.

Il tie break inizia meglio per i gialloblù, spinti avanti da Michieletto e Rychlicki (ace per il 7-4). Il muro di Flavio garantisce il +4 (10-6) e costringe al time out Medei. Ma non c’è più spazio per replicare: alla prima occasione chiude Rychlicki sul 15-9. Trentino Volley è Campione d’Italia per la sesta volta!

I protagonisti-

Giampaolo Medei (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « Innanzitutto voglio fare i complimenti a Trento, che ha disputato una splendida serie di Finale e a mio giudizio, parlando più in generale, si è sicuramente dimostrata la squadra più forte in questi Play Off, meritando lo scudetto. Noi stasera abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, potevamo fare sicuramente meglio, anche se la squadra è stata brava a tornare in carreggiata dopo aver perso il secondo set in quella maniera, con quell’incredibile turno al servizio di Michieletto. I ragazzi sono stati bravi ad allungare la partita fino al quinto set, ma ribadisco che i nostri avversari oggi hanno avuto qualcosa in più rispetto a noi. Sono comunque orgoglioso di questa Lube, per la partita di stasera e per quanto è riuscita a fare in questa stagione. Dobbiamo essere tutti orgogliosi del lavoro svolto. Mi ricordo molto bene da dove siamo partiti, ricordo benissimo l’alone di diffidenza intorno a squadra, ma anche le tante emozioni che abbiamo vissuto tutti insieme in Coppa Italia, in Challenge Cup e anche in campionato. Ringrazio tantissimo i nostri meravigliosi tifosi per il loro supporto, con cui quest’anno abbiamo avuto un legame molto forte, sono stati fantastici e il loro entusiasmo che si è riacceso durante i Play Off è davvero importante ».

Daniele Lavia (Itas Trentino)- « È stata una serie di Finali Scudetto importante, conoscevamo le qualità di Civitanova. quella di oggi è stata la partita più difficile, il secondo set vinto ci ha dato uno sprint in più. Rimane un po’ di rammarico per qualche Coppa, in qualche competizione potevamo fare meglio. Dedico questo Scudetto ai tifosi di Trento che non erano oggi presenti al palazzetto, alla società e alla mia famiglia ».

Il tabellino-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – ITAS TRENTINO 2-3 (25-21, 26-28, 17-25, 25-20, 9-15) –

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Bottolo 19, Chinenyeze 7, Lagumdzija 8, Nikolov 23, Gargiulo 9, Boninfante 6, Loeppky 0, Bisotto 0, Balaso (L), Hossein Khanzadeh 0, Dirlic 6. N.E. Tenorio, Orduna, Podrascanin. All. Medei.

ITAS TRENTINO: Kozamernik 7, Sbertoli 2, Michieletto 22, Resende Gualberto 8, Rychlicki 12, Lavia 13, Garcia Fernandez 0, Laurenzano (L), Bartha 0, Acquarone 0. N.E. Bristot, Pesaresi, Pellacani, Magalini. All. Soli.

ARBITRI: Zavater, Simbari, Carcione.

Durata set: 27′, 36′, 27′, 27′, 18′; tot: 135′.

Mvp: Alessandro Michieletto (Itas Trentino)

Spettatori: 4.073

L'albo d'oro-

1946 Robur Ravenna

1947 Robur Ravenna

1948 Robur Ravenna

1949 Robur Ravenna

1950 Ferrovieri Parma

1951 Ferrovieri Parma

1952 Robur Ravenna

1953 Minelli Modena

1954 Minelli Modena

1955 Minelli Modena

1956 Crocetta Modena

1957 Avia Pervia Modena

1958 Ciam Villa D’Oro Modena

1959 Avia Pervia Modena

1960 Avia Pervia Modena

1961 Ciam Villa D’Oro Modena

1962 Interauto Avia Pervia Modena

1962/63 Avia Pervia Modena

1963/64 Ruini Firenze

1964/65 Ruini Firenze

1965/66 Virtus Bologna

1966/67 Virtus Bologna

1967/68 Ruini Firenze

1968/69 Pallavolo Parma

1969/70 Panini Modena

1970/71 Ruini Firenze

1971/72 Panini Modena

1972/73 Ruini Firenze

1973/74 Panini Modena

1974/75 Ariccia

1975/76 Panini Modena

1976/77 Federlazio Roma

1977/78 Paoletti Catania

1978/79 Klippan Torino

1979/80 Klippan Torino

1980/81 Robe di Kappa Torino

1981/82 Santal Parma

1982/83 Santal Parma

1983/84 Kappa Torino

1984/85 Mapier Bologna

1985/86 Panini Modena

1986/87 Panini Modena

1987/88 Panini Modena

1988/89 Panini Modena

1989/90 Maxicono Parma

1990/91 Il Messaggero Ravenna

1991/92 Maxicono Parma

1992/93 Maxicono Parma

1993/94 Sisley Treviso

1994/95 Daytona Las Modena

1995/96 Sisley Treviso

1996/97 Las Daytona Modena

1997/98 Sisley Treviso

1998/99 Sisley Treviso

1999/00 Piaggio Roma

2000/01 Sisley Treviso

2001/02 Daytona Modena

2002/03 Sisley Treviso

2003/04 Sisley Treviso

2004/05 Sisley Treviso

2005/06 Lube Banca Marche Macerata

2006/07 Sisley Treviso

2007/08 Itas Diatec Trentino

2008/09 Copra Nordmeccanica Piacenza

2009/10 Bre Banca Lannutti Cuneo

2010/11 Itas Diatec Trentino

2011/12 Lube Banca Marche Macerata

2012/13 Itas Diatec Trentino

2013/14 Cucine Lube Banca Marche Macerata

2014/15 Energy T.I. Diatec Trentino

2015/16 DHL Modena

2016/17 Cucine Lube Civitanova

2017/18 Sir Safety Conad Perugia

2018/19 Cucine Lube Civitanova

2019/20 NON ASSEGNATO

2020/21 Cucine Lube Civitanova

2021/22 Cucine Lube Civitanova

2022/23 Itas Trentino

2023/24 Sir Susa Vim Perugia

2024/25 Itas Trentino