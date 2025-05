Volley Mercato: colpo grosso di Cuneo, ingaggiato Ivan Zaytsev

CUNEO- Ivan Zaytsev tornerà a giocare nella nostra Superlega. Lo 'Zar', dopo i mesi passati in Turchia al Galatasaray ha deciso di tornare a calcare i palazzetti italiani scegliendo la neo promossa MA Acqua S.Bernardo Cuneo L'annuncio ieri sera, con un videomessaggio proiettato al palazzetto al termine della Festa Promozione. Zaytsev è il primo giocatore del ritorno in Superlega per il Club biancoblù.

Gli oltre duemila spettatori presenti alla Supercoppa ieri sera al palazzetto hanno atteso fino alla fine l’annuncio che negli scorsi giorni era apparso in ogni dove sui media nazionali e non solo. L’attesa è stata ripagata; al termine della Festa Promozione con staff e giocatori uniti sul campo tricolore, il Presidente Gabriele Costamagna ha lanciato sul maxischermo il videomessaggio dello Zar che ha confermato l’ingaggio.

Le parole di Ivan Zaytsev

« Ciao a tutti ragazzi, sono Ivan Zaytsev, ci tenevo particolarmente a complimentarmi con tutti i ragazzi del Cuneo Volley per la storica stagione e la storica promozione in Superlega e ci tenevo soprattutto a dirvi che sono felicissimo di annunciare che il prossimo anno vestirò i colori di Cuneo e cercherò di difendere con tutte le mie forze e tutte le mie energie i valori della società e cercare di dare sempre il massimo in campo. Per questo ringrazio il Presidente Gabriele Costamagna e ringrazio per la fiducia Matteo Battocchio che è a capo di un bellissimo staff. Vi auguro una bellissima festa per quest’ultima giornata insieme, buona estate e ci vediamo presto».