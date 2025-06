Volley Mercato: Jacopo Larizza da Milano a Monza

MONZA- Nuova avventura per il centrale marchgiano Jacopo Larizza che lascia l'Allianz Milano dopo una sola stagione per andare a rinforzare la batteria dei posto 3 della formazione allenata da Eccheli.

LA CARRIERA-

Larizza, 26 anni, ha iniziato la sua carriera pallavolistica nel 2013 nella Pallavolo Lube Macerata in Serie D, per poi trasferirsi nella stagione successiva in Serie B2 alla Paoloni Appignano. Arriva in Serie A1 nel 2016, con la maglia della Cucine Lube Civitanova. Successivamente gioca 3 stagioni in Serie A2, prima con la GoldenPlast Potenza Picena e poi con la Kemas Lamipel Santa Croce. Nella stagione 2020-21 ritorna a Civitanova in Serie A1, dove conquista sia campionato che Coppa Italia. Dopo una breve parentesi nella stagione 2021-22 alla Agnelli Tipiesse Bergamo in Serie A2, nell'estate 2022 si accasa alla Gioiella Prisma Taranto in Serie A1. Nella stagione 2023-24 vive la sua terza esperienza nella Cucine Lube Civitanova, mentre nell'ultima annata ha vestito la maglia dell'Allianz Milano, totalizzando 27 presenze e 36 punti tra campionato e CEV Champions League.

Le parole di Jacopo Larizza

« Sono molto contento di essere qua a Monza. So di arrivare in una società strutturata, un vero e proprio top club. Non vedo davvero l'ora di iniziare. Spero di conoscere presto tutti i ragazzi, tutto lo staff e anche le persone che ruotano attorno alla squadra. Ho tanta voglia di lavorare, migliorare ed essere utile alla squadra. Spero che tutti insieme, lavorando duro, riusciremo a raggiungere il miglior risultato possibile ».