Volley Mercato: Brodie Hofer da Taranto a Monza

Classe 2000 per 2 metri di altezza, Hofer ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo nei tornei scolastici con la Langley Christian School e successivamente si è fatto notare nella lega U Sports, con i Trinity Western Spartans. Negli anni universitari ha conquistato due titoli nazionali, nel 2019 e nel 2023, meritando un posto nel team All-Star del torneo e la convocazione nella nazionale maggiore canadese. Nell'estate 2023, Hofer lascia il Canada ed inizia la sua carriera professionistica in Polonia, dove disputa la Polska Liga Siatkówki con la casacca dell'Enea Czarni Radom. Nella stagione successiva approda in Italia tra le fila della Gioiella Prisma Taranto con la quale debutta nel campionato di SuperLega mettendo a referto 198 punti per un totale di 22 partite disputate. Lo schiacciatore canadese lascia la Puglia dopo una stagione e aprirà un nuovo capitolo della sua carriera internazionale con la maglia della MINT Vero Volley Monza.

Le parole di Brodie Hofer

« Sono molto entusiasta di giocare a Monza la prossima stagione. Non vedo l'ora di incontrare i tifosi e i miei nuovi compagni; lotteremo insieme per ottenere il miglior risultato possibile e per disputare un'ottima stagione. Ci vediamo al palazzetto! ».