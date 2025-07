Svelato il calendario della prossima Superlega

BOLOGNA- La tre giorni dedicata alla pallavolo che è andata in scena a Bologna si è conclusa con l'evento più atteso: la “Presentazione Stagione e Calendari 2025/26” . L’81° Campionato di Serie A è così pronto per entrare nel vivo, con gli abbinamenti e le giornate (che devono ancora essere adattate per esigenze televisive o di pianificazione di eventi) che sono stati resi noti davanti ad una folta platea, composta da dirigenti, addetti ai lavori, ospiti e giornalisti presenti per l’atto conclusivo di questo Volley Mercato. Un’attenzione particolare è stata dedicata al calendario di SuperLega Credem Banca, che per la prima volta si strutturerà in forma asimmetrica, con le gare di andata differenti da quelle di ritorno.